„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist raus nach Folge 3?

Erstmals ziehen ganz normale Menschen anstelle von Stars ins Sommerhaus ein! Hier erfahrt ihr, wer das Feld räumt und welche aufregenden Ereignisse in den einzelnen Folgen auf euch warten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer fliegt in Folge 3 raus?

+++ Achtung! Spoiler-Warnung für „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 Folge 3! +++

Anzeige

In der dritten Folge von „Das Sommerhaus der Normalos“ bleiben alle Paare im Haus – niemand muss das Sommerhaus verlassen. Doch ein Stimmungsbarometer sorgt für Spannung, und die Ergebnisse sind aufschlussreich: Vanessa und Richard sowie Sophie und Hendrik erhalten jeweils mit drei Nominierungen die meisten Stimmen. Damit stehen diese beiden Paare in der nächsten Folge besonders unter Druck und sind am stärksten gefährdet, das Haus verlassen zu müssen.

Anzeige

Was passiert in der dritten Folge des „Sommerhaus der Normalos“ 2025?

Gleich zu Beginn der Folge steht das nächste spannende Spiel „Tischlein deck dich“ auf dem Programm. Hier müssen die Paare abwechselnd Fragen beantworten. Bei einer falschen Antwort wartet eine besondere Herausforderung auf sie: Sie müssen die „Delikatessen“ vor sich verspeisen. Das Paar, das die meisten richtigen Antworten gibt, geht als Sieger hervor.

Anzeige

Doch kein Paar bleibt von den kulinarischen Herausforderungen verschont – alle müssen sich der ein oder anderen Speise stellen. Mit beeindruckenden 10 richtigen Antworten sichern sich Lisa und Marcel den Sieg in diesem aufregenden Spiel und können sich somit vor der nächsten Nominierung schützen.

Zwei Pärchen entscheiden die Spiele für sich

Danach kommt es erneut zu Spannungen mit Vanessa. Hendrik konfrontiert sie mit ihrer Aussage vom letzten Abend („auf die realsten Leute hier“), die sie jedoch vehement abstreitet. In typischer Manier greift sie zu ihrer bewährten Taktik und beginnt zu weinen. „Ich kann nicht mehr. Was sind das für Leute hier“, schluchzt sie verzweifelt.

Doch die Situation wird noch dramatischer, denn im Spiel „Nervensäge“ ist handwerkliches Geschick gefragt. Während die Männer sich dem Holzsägen widmen, haben die Frauen die Aufgabe, die gesägten Stücke in die Behälter zu befördern. Nicht alle Paare meistern diese Herausforderung mit Bravour.

Anzeige

Im direkten Duell setzen sich Viktoria und Sebastian gegen Hendrik und Sophie durch und gehen als Sieger hervor. Sie erzielen zudem die beste Zeit aller Paare und sichern sich damit einen Platz im Sommerhaus – bei der nächsten Nominierung können sie nicht gewählt werden!



Im Video verraten dir unsere Kolleginnen und Kollegen von desired, welche Dinge sie 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen!



Dinge, die wir 2025 im Trash-TV nicht mehr sehen wollen

Das Konzept von „Sommerhaus der Normalos“

Nach der letzten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL nun das mit Spannung erwartete Spin-off „das Sommerhaus der Normalos“ an den Start. Ab dem 24. Februar gibt es immer montags auf RTL+ neue Folgen, die ihr nicht verpassen solltet!

Im „Sommerhaus der Normalos“ stellen sich acht „normale Paare“ den packenden Herausforderungen, die sie bis an ihre Grenzen treiben werden. Am Ende winkt ein attraktives Preisgeld von 25.000 Euro – ein Anreiz, der für jede Menge Nervenkitzel sorgt! Seid dabei, wenn die Paare um den Sieg kämpfen und spannende Überraschungen erleben, die für pure Unterhaltung sorgen!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.