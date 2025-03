„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist raus nach Folge 4?

Erstmals ziehen ganz normale Menschen anstelle von Stars ins Sommerhaus ein! Hier erfahrt ihr, wer das Feld räumt und welche aufregenden Ereignisse in den einzelnen Folgen auf euch warten.

„Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer fliegt in Folge 4 raus?

+++ Achtung! Spoiler-Warnung für „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 Folge 4! +++

In der vierten Folge von „Das Sommerhaus der Normalos“ steht am Ende eine entscheidende Nominierung an, die über den Auszug eines Paares entscheidet. Die meisten Stimmen fallen auf Michelle und Maki. Doch entgegen aller Erwartungen müssen sie nicht sofort ihre Koffer packen – stattdessen stehen sie vor einer Exit-Challenge gegen Lucia und Marc. Welches Paar wird sich in diesem spannenden Duell behaupten und das Privileg genießen, im Sommerhaus zu bleiben?



Was passiert in der vierten Folge des „Sommerhaus der Normalos“ 2025?

Gleich zu Beginn der Folge eskaliert der Streit zwischen Hendrik und Vanessa auf ein neues Level – inklusive scharfer Beleidigungen. „Ich mag dich einfach nicht. Hör doch mal auf mit deinem gekünstelten Lachen“, schießt Hendrik direkt los und scheut sich nicht, Vanessa seine Abneigung unmissverständlich zu zeigen. Da bleibt selbst der sonst so starken Frau kurz die Sprache weg.

Doch das ändert sich schnell, als es im nächsten Spiel ans „Einparken“ geht. Hierbei müssen die Paare eine besondere Herausforderung meistern: Ein Partner fährt blind, während der andere ihn nur durch Anweisungen leitet. Doch es gibt einen Lichtblick: Das Paar, das diese knifflige Aufgabe am besten meistert und als Sieger hervorgeht, sichert sich ein Safety-Ticket. Wer wird sich durchsetzen?



Zwei Spiele, zwei Gewinnerpärchen

Ironischerweise gelingt es dem polarisierenden Duo, bestehend aus Vanessa und Richard, den Sieg zu erringen und sich somit der Nominierung zu entziehen. Doch das ist noch nicht alles: Die beiden Gewinner haben auch die Macht, einem anderen Paar den Schutz zu entziehen. Ihre Wahl fällt auf Lisa und Marcel, die das als „link und richtig hinterhältig“ empfinden.

Nach diesem Sturm der Entrüstung kehrt jedoch schnell wieder Sonnenschein für das Paar ein. Im darauffolgenden Spiel „Lippenbekenntnisse“ zeigen sie ihr Können und schneiden am besten ab. Doch nun ist es die sonst so ruhige Michelle, die den Zorn von Lisa zu spüren bekommt. „Ich mag dich einfach nicht und ich sag's dir in die Fresse!“ Wie wird sich diese explosive Situation weiterentwickeln?



Das Konzept von „Sommerhaus der Normalos“

Nach der letzten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL nun das mit Spannung erwartete Spin-off „das Sommerhaus der Normalos“ an den Start. Ab dem 24. Februar gibt es immer montags auf RTL+ neue Folgen, die ihr nicht verpassen solltet!

Im „Sommerhaus der Normalos“ stellen sich acht „normale Paare“ den packenden Herausforderungen, die sie bis an ihre Grenzen treiben werden. Am Ende winkt ein attraktives Preisgeld von 25.000 Euro – ein Anreiz, der für jede Menge Nervenkitzel sorgt! Seid dabei, wenn die Paare um den Sieg kämpfen und spannende Überraschungen erleben, die für pure Unterhaltung sorgen!

