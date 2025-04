„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist raus nach Folge 7?

Erstmals ziehen ganz normale Menschen anstelle von Stars ins Sommerhaus ein! Hier erfahrt ihr, wer das Feld räumt und welche aufregenden Ereignisse in den einzelnen Folgen auf euch warten.

„Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer fliegt in Folge 7 raus?

+++ Achtung! Spoiler-Warnung für „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 Folge 7! +++

In der neuesten Folge von „Das Sommerhaus der Normalos“ erwartet die Zuschauer eine unerwartete Wendung bei der finalen Nominierung: Maki und Michelle sind sich sicher, dass sie das Haus verlassen müssen. Doch es kommt anders als gedacht – Sandra und Sascha erhalten die meisten Stimmen und müssen am nächsten Tag aus dem Sommerhaus der Normalos ausziehen.



Was passiert in der siebenten Folge des „Sommerhaus der Normalos“ 2025?

Zu Beginn der Episode erwartet die Zuschauer das spannende Spiel „Tierisch blind“, bei dem die Männer einen herausfordernden Parcours voller Hindernisse blind durchlaufen müssen. Ihre Partnerinnen stehen ihnen zur Seite und geben hilfreiche Kommandos, während sie versuchen, insgesamt vier Bälle aufzusammeln und in den jeweiligen Behälter zu werfen.

Vanessa und Richard zeigen sich als wahre Teamplayer und schaffen es als Erste, alle vier Bälle zu ergattern und erfolgreich einzulochen. Ihr Sieg bringt nicht nur den Schutz vor der nächsten Nominierung, sondern auch die Möglichkeit, einem bereits geschützten Paar diesen Schutz zu entziehen. Nach reiflicher Überlegung entscheiden sie sich für Maki und Michelle, die ab sofort ebenfalls wählbar sind.



Überraschendes Gewinner-Paar im zweiten Spiel

Am nächsten Tag haben die beiden jedoch die Chance, sich in einem spannenden Spiel zu beweisen. Bei „dem Druck standhalten“ müssen sie so viele Steine wie möglich in ihren Händen stapeln. Doch Vorsicht: Fällt auch nur ein Stein herunter, heißt es für das Paar, von vorne zu beginnen. Das Ziel ist klar: Wer es als Erster schafft, alle Steine für 30 Sekunden stabil zu halten, sichert sich den begehrten Nominierungsschutz.

Überraschenderweise sind es Hendrik und Sophie, die das Rennen für sich entscheiden! Mit ihrem beeindruckenden Geschick dürfen auch sie nicht nominiert werden. Die Spannung im Camp steigt weiter – welche Strategien werden die anderen Paare nun entwickeln, um ihre eigenen Chancen zu verbessern?

Das Konzept von „Sommerhaus der Normalos“

Nach der letzten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geht bei RTL nun das mit Spannung erwartete Spin-off „das Sommerhaus der Normalos“ an den Start. Ab dem 24. Februar gibt es immer montags auf RTL+ neue Folgen, die ihr nicht verpassen solltet!

Im „Sommerhaus der Normalos“ stellen sich acht „normale Paare“ den packenden Herausforderungen, die sie bis an ihre Grenzen treiben werden. Am Ende winkt ein attraktives Preisgeld von 25.000 Euro – ein Anreiz, der für jede Menge Nervenkitzel sorgt! Seid dabei, wenn die Paare um den Sieg kämpfen und spannende Überraschungen erleben, die für pure Unterhaltung sorgen!

