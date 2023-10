Das Sommerhaus der Stars 2023: Wer ist raus nach der siebten Folge?

Wir zeigen, welches Paar in der siebten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 die wenigsten Sympathien sammeln konnte und welche weiteren fesselnden Momente es gab.

Staffelauftakt: Eine Mischung aus Drama und Rivalität

Das lange Warten ist vorüber! Am 19. September 2023 ging „Das Sommerhaus der Stars“ in seine achte Runde. Die Türen der Bocholter-Promi-WG haben sich wieder geöffnet, um acht dynamische und vielfältige Promi-Duos willkommen zu heißen. Jeden Dienstag und Mittwoch um jeweils 20:15 Uhr könnt ihr die lebhaften Geschehnisse und Diskussionen der Kandidaten und Kandidatinnen auf RTL erleben oder die Episode schon vorher beim Streamingdienst von RTL+ ansehen. Die Dienstag-Folgen sind ab November immer sechs Tage, die Mittwoch-Folgen immer einen Tag vorher im Stream verfügbar. Wir versorgen euch regelmäßig mit den neuesten Informationen aus dem „Sommerhaus“, den Leistungen der Teilnehmer in den Spielen und lassen euch wissen, wenn es zwischen Kandidaten gekracht hat. Denn wie euch sicherlich bewusst ist, ist das „Sommerhaus“ ein Nährboden für Drama, Streitigkeiten und Rivalität. Wer letztendlich „Promipaar des Jahres 2023“ wird und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt, erfahrt ihr natürlich hier bei uns.

Siebte Folge: Wer muss das Haus bereits verlassen?

+++ Vorsicht! Es folgen Spoiler zur siebten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023! +++

Durch die chaotischen Ereignisse in der sechsten Episode mussten Gigi Birofio, Dana Feist, Walentina Doronina und Can Kaplan das „Sommerhaus“ abrupt verlassen. Daraufhin entfiel in der siebten Folge sowohl die Exit-Challenge als auch die Nominierung, die zuvor angekündigt worden waren, sodass kein Paar das Haus verlassen musste. Einzig und allein das Stimmungsbarometer wurde erhitzt, wobei Tim Toupet und Carina Krone insgesamt drei Stimmen erhielten. In der siebten Episode erlangten Serkan Yavuz mit Samira Klampfl, das neue Paar, und Aleksandar Petrovic mit Vanessa Nwattu den Schutz vor der nächsten Rauswahl, die voraussichtlich in der achten Folge stattfinden wird.

Teilnehmende Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Die anstehende Staffel verspricht großes Entertainment. Die Bewohner des „Sommerhauses“ kommen aus verschiedensten Bereichen, sei es die Schauspielerei, Mode oder aus dem Reality-TV. Sie bilden eine lebendige und abwechslungsreiche WG, bestehend aus den folgenden Promi-Paaren:

Ausgeschiedene Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Rückblick: Ereignisse der siebten Folge

Nach dem heftigen Konflikt in der sechsten Folge zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan war eine gedrückte Atmosphäre unter den restlichen Teilnehmern in der siebten Episode von „Das Sommerhaus“ spürbar. Es war notwendig für die Promis, die turbulenten Ereignisse zu bewältigen. Jedoch war keine Zeit für Melancholie, da die frischverheirateten Stars Serkan Yavuz und Samira Klampfl als neues Paar das Haus betraten und herzlich willkommen geheißen wurden. Nur Aleksandar Petrovic konnte sich nicht so recht freuen, da Serkan Yavuz ihm während seiner Teilnahme bei „Temptation Island“ kräftig via Social Media zugesetzt hatte. Trotzdem boten sich die beiden Kontrahenten schließlich die Hand – ein vorbildlicher Akt der Versöhnung.

Nachdem der „echte Reality-Star“ eingetroffen war, übernahm Serkan Yavuz die Aufgabe, den „Sommerhaus“-Bewohnern die Post zu überbringen. Er legte Details des anstehenden Spiels offen, bei dem die Prominenten in einem direkten Wettbewerb gegeneinander antraten. Im Spiel „Schlammschlacht“ maßen sich Pia Tillmann und Zico Banach mit Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, während Ricarda Raatz und Maurice Dziwak Herausforderer von Carina Krone und Tim Toupet waren. Justine Dippl und Arben Zekic traten gegen Samira Klampfl und Serkan Yavuz an. Bei diesem Wettbewerb war es die Aufgabe der Männer, Schlammeimer zu füllen und sie in die Schürzen ihrer Partnerinnen zu werfen. Diese hatten dann die Aufgabe, mit dem Schlamm einen Eimer am anderen Ende einer Wippe zu füllen, um diese herunterzudrücken. Obwohl die meisten männlichen Teilnehmer mit dem Schlamm kämpften, in dem sie festsaßen, durchquerte Arben Zekic das Hindernis zunächst mit beeindruckender Geschwindigkeit. Gegen Ende zog sich Tim Toupet aufgrund zu hoher Belastung eine Armverletzung zu. Letztlich errangen die Neuzugänge Serkan Yavuz und Samira Klampfl den Sieg und sicherten sich so ihren ersten Schutz vor der Nominierung in nur 11,5 Minuten.

Während der siebten Episode traten Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu als isolierte Figuren auf und zeigten sich zugleich frustriert und irritiert von der Fähigkeit der neuen Bewohner, das Spiel zu dominieren. Vanessa Nwattu äußerte dezidiert ihre Meinung und betonte die aus ihrer Sicht herrschende Unfairness, sollten Serkan Yavuz und Samira Klampfl triumphieren und als Gewinner-Paar aus dem „Sommerhaus“ hervorgehen. Ihrer Auffassung nach waren die „Neuzugänge“ nicht so krassen Strapazen ausgesetzt, wie die Bewohner der ersten Stunde. Darüber hinaus empfand Vanessa Nwattu Ricarda Raatz als übermäßig laut und kindisch, was zu ihrem Unmut beitrug. Gleichwohl hatte auch Maurice Dziwak keine positiven Worte für seine Partnerin Ricarda übrig, da er ihre Aufmerksamkeit einforderte, sie diese ihm jedoch verweigerte und ihm stattdessen vorhielt, er müsse seine eigenen Probleme in den Griff bekommen.

In der siebten Episode des Reality-Formats stand ein weiteres Spiel auf dem Programm, bei dem die Promis wieder die Chance hatten, sich vor einer Nominierung zu schützen. Wie in vielen vorherigen Staffeln brachte das berüchtigte „Einpark-Spiel“ auch dieses Mal die Gemüter der Teilnehmer zum Kochen und sorgte für angespannte Stimmung. Die weiblichen Promis mussten ihre männlichen Partner durch einen Parcours dirigieren, um am Ende in einer bestimmten Parklücke zu landen. Da den Männern die Sicht durch Augenbinden genommen war, machte sich pure Frustration breit. Besonders hart traf es Vanessa Nwattu, die ihren Partner Aleksandar Petrovic nur unter Tränen durch den Parcours lotsen konnte. Obwohl es alle Promi-Paare irgendwie auf den Parkplatz schafften, verpassten Tim Toupet und Carina Krone das anvisierte Ziel komplett. Einzig und allein Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu gelang es, ihren Van korrekt und in einer Zeit von 31,15 Minuten in der Parklücke abzustellen, wofür sie mit dem begehrten Nominierungsschutz belohnt wurden.

In der Situation, in der sich Tim Toupet und Carina Krone befanden, entschieden sie sich dazu, sich selbst als mögliches Nominierungsduo unter ihren Mitbewohnern anzubieten. Dies begründete sich durch Tims Verletzung und Carinas eher durchwachsene Leistungen. Als das Stimmungsbarometer jedoch offenbarte, dass sie tatsächlich drei Stimmen erhalten hatten, war Tim spürbar enttäuscht und gab zu verstehen, dass er gerne weiterhin Teil des Hauses wäre. Indes trat Zico Banach an Maurice Dziwak heran, um ihm zu beichten, dass er seine Stimme ihm und Ricarda Raatz gegeben habe, da sie ihm als starke Konkurrenz erscheinen würden. Maurice Dziwak konnte jedoch keinen Sinn in dieser Wahl erkennen und fühlte sich von Zico Banach verraten.

