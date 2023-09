Das Sommerhaus der Stars 2023: Wer ist raus nach der dritten Folge? (Spoiler)

Wir zeigen, welches Paar in der dritten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 die wenigsten Sympathien sammeln konnte und welche anderen fesselnden Momente sich in der Sendung ereigneten.

Staffelauftakt: Eine Mischung aus Drama und Rivalität

Das lange Warten ist vorüber! Am 19. September 2023 ging „Das Sommerhaus der Stars“ in seine achte Runde. Die Türen der Bocholter-Promi-WG haben sich wieder geöffnet, um acht dynamische und vielfältige Promi-Duos willkommen zu heißen. Jeden Dienstag um 20:15 Uhr könnt ihr die lebhaften Geschehnisse und Diskussionen der Kandidaten*innen auf RTL erleben oder die Episode eine Woche früher beim Streamingdienst von RTL+ ansehen. Wir versorgen euch regelmäßig mit den neuesten Informationen aus dem „Sommerhaus“, den Leistungen der Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den Spielen und lassen euch wissen, wenn es zwischen Kandidaten und Kandidatinnen gekracht hat. Denn wie euch sicherlich bewusst ist, ist das „Sommerhaus“ ein Nährboden für Drama, Streitigkeiten und Rivalität. Wer letztendlich „Promipaar des Jahres 2023“ wird und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt, erfahrt ihr natürlich hier bei uns.

Zweite Folge: Wer muss das Haus bereits verlassen?

+++ Vorsicht! Hier gibt es Spoiler zur dritten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023! +++

In der dritten Episode des „Das Sommerhaus der Stars“ wurde das erste Paar nominiert, das das Haus verlassen musste. Eric und Edith Stehfest, Walentina Doronina und Can Kaplan, Pia Tillmann und Zico Banach konnten sich schon in den ersten beiden Folgen den Nominierungsschutz sichern. Auch Justine Dippl und Arben Zekic schafften es sich diesen Schutz in der dritten Folge zu sichern. Dadurch verringerte sich die Anzahl der verbliebenen Paare auf nur noch vier, die einem möglichen Rauswurf entgegensahen. Bei der Abstimmung erhielten Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu drei Stimmen, während Claudia Obert und Max Suhr sogar vier Stimmen sammelten. Somit schied das Paar aus der Show aus. Claudia Obert verabschiedete sich mit unverblümten Worten und betonte, dass sie die Langweiler nerven würden.

Teilnehmende Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Die anstehende Staffel verspricht großes Entertainment. Die Bewohner des „Sommerhauses“ kommen aus verschiedensten Bereichen, sei es die Schauspielerei, Mode oder aus dem Reality-TV. Sie bilden eine lebendige und abwechslungsreiche WG, bestehend aus den folgenden Promi-Paaren:

Ausgeschiedene Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Rückblick: Ereignisse der dritten Folge

Walentina Doronina und Can Kaplan bezeichnen sich selbst als die „Starken“ des Sommerhauses und starteten in ihren Tag mit einer Diskussion darüber, welches andere Team als nächstes ins Visier genommen werden soll. Der temperamentvolle Maurice Dziwak flehte förmlich darum, ausgewählt zu werden und warnte davor, dass er bei einer möglichen Exit-Challenge sein ganzes Können zeigen würde. Während Claudia Obert die gesamte Sommerhaus-Veranstaltung als absurd bezeichnete, zog sich Can Kaplan wie üblich von der Mehrheit zurück, da er das Fehlen von zwischenmenschlicher Verbundenheit unter seinen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen beklagte. Pia Tillmann und Zico Banach schienen angesichts der bevorstehenden Nominierung sichtlich unschlüssig. Maurice Dziwak schob seiner jetzigen Ex-Partnerin Ricarda Raatz die Verantwortung für die mangelnden Leistungen zu.

Der Tag begann erneut mit den üblichen Eskapaden von Walentina. Zuerst teilte sie Claudia Obert ihre Nominierungspläne mit. Die Promis teilten sich eine Wassermelone, während Walentina Doronina gemeinsam mit Can Kaplan ein komplettes Hühnchen nur für sich zuzubereiten, ohne auch nur einen Bissen mit den anderen Promis zu teilen. Dies führte natürlich sofort zu neuen Spannungen. Aleksander Petrovic zeigte sich großzügig und bot an, die verbleibenden fünf Prozent des Doronina/Kaplan-Menüs mit den anderen zu teilen. Eric Stehfest sprach die Situation an und kritisierte das egoistische Verhalten. Von den Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen wurde das Kochduo als provokant bezeichnet.

Aber auch Claudia, die lediglich das Fehlen von Alkohol im Haus bedauerte, befand sich in aufgebrachter Stimmung. Edith Stehfest wurde für ihre ständige Versorgung der Promis mit kulinarischen Köstlichkeiten gelobt, doch Claudia tat dies ab mit der Bemerkung, dass das Essen „Panne“ schmecke und Edith genauso aussehen würde. Doch Edith ließ das nicht auf sich beruhen und versuchte Claudia den Sinn hinter ihrer Kleiderwahl und den Farben des LGBTQ-Regenbogens zu erklären. Das ließ Claudia aber unbeeindruckt. Sie fing lieber einen Streit mit Justine Dippl an, die sie als „langweilig“ bezeichnete. Die schlechte Stimmung belastete auch Pia Tillmann und brachte sie zum Weinen. Für Claudia stand fest, dass sie von „Nullnummern“ umgeben sei und solche unsympathischen Menschen nicht in ihrem Leben brauche. Aufgrund des ganzen Dramas überlegte Eric Stehfest kurzzeitig das Format abzubrechen. Auch Tim Toupet und Carina Crone machten sich Gedanken über die kommenden 20 Tage, aber wollten sich auf den Wahnsinn nicht einlassen.

Harmonie fehlte auch am nächsten Tag. Walentina Doronina war verzweifelt, weil eine Spinne einen Weg in ihre Schminktasche gefunden hatte. Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic stießen bereits bei der Zubereitung des Frühstücks an ihre Grenzen. Vanessa fühlte sich von ihrem Partner bevormundet. Das sollte den Ton für den gesamten Tag setzte und markierte den ersten Tiefpunkt ihrer Beziehung. Er empfand sie als respektlos, sie war von seinem Verhalten genervt. Eric Stehfest und Can Kaplan lieferten sich einen Machtkampf während ihrer Routine im Badezimmer. Eric gab Can zu verstehen, dass er der „Eliminator“ sei und auf den Sieg abzielte.

Das nächste Spiel war „Dünnbrettbohrer“. Kopfüber und mit einem Bohrer in der Hand mussten die Herren rote Herzluftballons in der richtigen Reihenfolge platzen lassen. Ihre Partnerinnen übernahmen die Navigation und genossen dabei auf ihrem Podest Sekt und frische Erdbeeren. Maurice Dziwak kämpfte damit, mi dem Bohrer am Holz vorbei zu den Luftballons zu gelangen. Zusammen mit Ricarda Raatz konnten sie nur zwei Ballons zum Platzen bringen. Mit neun zerplatzten Ballons konnten Justine Dippl und Arben Zekic das Spiel für sich entscheiden und den Nominierungsschutz sichern.

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft+++