„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist raus nach der ersten Folge?

Wir zeigen, welches Paar in der Premiere von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 die wenigsten Sympathien sammeln konnte und welche anderen fesselnden Momente sich in der Sendung ereigneten.

Staffelauftakt: Eine Mischung aus Drama und Rivalität

Das lange Warten ist vorüber! Am 19. September 2023 ging „Das Sommerhaus der Stars“ in seine achte Runde. Die Türen der Bocholter-Promi-WG haben sich wieder geöffnet, um acht dynamische und vielfältige Promi-Duos willkommen zu heißen. Jeden Dienstag um 20:15 Uhr könnt ihr die lebhaften Geschehnisse und Diskussionen der Kandidaten*innen auf RTL erleben oder die Episode eine Woche früher beim Streamingdienst von RTL+ ansehen. Wir versorgen euch regelmäßig mit den neuesten Informationen aus dem „Sommerhaus“, den Leistungen der Teilnehmer*innen in den Spielen und lassen euch wissen, wenn es zwischen Kandidaten und Kandidatinnen gekracht hat. Denn wie euch sicherlich bewusst ist, ist das „Sommerhaus“ ein Nährboden für Drama, Streitigkeiten und Rivalität. Wer letztendlich „Promipaar des Jahres 2023“ wird und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt, erfahrt ihr natürlich hier bei uns.

Erste Folge: Wer musste das Haus bereits verlassen?

+++ Vorsicht! Hier gibt es Spoiler zur ersten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023! +++

In der Auftaktfolge wurde noch kein Promi-Paar aus dem „Sommerhaus“ verbannt. Allerdings wurden die Kandidaten aufgefordert, ein erstes Paar für die potenzielle Nominierungsliste zu wählen. Mit drei Stimmen sind Walentina Doronina und Can Kaplan an der Spitze des Stimmungsbarometers gelandet und könnten in der kommenden Nominierung gefährdet sein. Pia Tillmann und Zico Banach konnten sich während des vorangegangenen Spiels „Auf Abwegen“ retten und sind somit vor einer möglichen Eliminierung in der nächsten Folge geschützt.

Teilnehmende Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Die anstehende Staffel verspricht großes Entertainment. Die Bewohner des „Sommerhauses“ kommen aus verschiedensten Bereichen, sei es als Schauspielerin oder Schauspieler, Mode-Mogul oder Reality-Star. Sie bilden eine lebendige und abwechslungsreiche WG, bestehend aus den folgenden Promi-Paaren:

Rückblick: Ereignisse der ersten Folge

In der ersten Episode haben alle Promi-Paare das „Sommerhaus“ bezogen. Claudia Obert und Max Suhr, das selbsternannte „Liebespaar des Jahres“, eröffneten die Show. Nach einem Glas Sekt prüften sie in einzigartigen Posen die Schlafmöglichkeiten, wodurch sie die Ankunft von Ricarda Raatz und Maurice Dziwak verpassten, was als unhöflich angesehen wurde. Walentina Doronina legte einen glamourösen Einzug hin, eng gefolgt von ihrem Verlobten Can Kaplan, der bereits bei der Ankunft direkte Anweisungen von ihr erhielt. Erste Meinungsverschiedenheiten entstanden zwischen ihnen und dem Paar Raatz-Dziwak, wobei anscheinend frühere Kontakte mit Maurice Dziwak für Unstimmigkeiten sorgten.

Die nächsten, die die Promi-WG erreichten, waren Tim Toupet und Carina Crone, die ihre Mitbewohner*innen über ihre Ballermann-Vergangenheit aufklärten. Justine Dippl und Arben Zekic, die bis dato weniger bekannt waren, gesellten sich zur illustren Gruppe hinzu. Nach dem Eintreffen von Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu sank die Stimmung von Walentina Doronina rapide. Sie hatte bereits im Vorfeld ihre Missgunst über Aleksandars Teilnahme zum Ausdruck gebracht, was sich in einem fehlenden Willkommensgruß von ihr und Can zeigte. Auch die Ankunft von Pia Tillmann und Zico Banach sowie von Eric und Edith Stehfest, die von Beginn an ein harmonisches Bild abgaben, trug zur Aufregung bei.

Kurz darauf suchte Can Kaplan das Gespräch mit Aleksandar Petrovic, um eine Entschuldigung für seine Verlobte Walentina zu fordern. Diese Forderung wurde von Aleksandar jedoch abgelehnt, wobei er die Gründe für die Spannungen mit Walentina klärte. Er hatte sie aus geschäftlichen Gründen von einer Party ausgeladen, zu der sie sich selbst eingeladen hatte, was Walentina anders in Erinnerung hatte. Der Streit zwischen den vier Beteiligten eskalierte und beruhigte sich den ganzen Tag nicht. Walentina griff wiederholt Aleksandar und seine Freundin Vanessa an und drohte, potenzielle alte Nachrichten öffentlich zu machen. Trotz einer Beleidigung von Walentina blieb Aleksandar unter dem beruhigenden Einfluss seiner Freundin Vanessa gelassen.

Am nächsten Morgen fand das erste Spiel namens „Auf Abwegen“ statt, bei dem die Promi-Paare auf zusammengeketteten Fahrrädern einen Parcours bewältigen und dabei Fragen beantworten mussten. Dieses Spiel testete die Geduld der Kandidaten und führte zu dramatischen Szenen. Besonders zwischen den Paaren Claudia und Max sowie Walentina und Can kam es zu emotionalen Ausbrüchen. Das Paar Pia Tillmann und Zico Banach gewann schließlich das Spiel und sicherte sich so Immunität vor der nächsten Nominierung.

