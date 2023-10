Das Sommerhaus der Stars 2023: Wer ist raus nach der sechsten Folge? (Spoiler)

Wir zeigen, welches Paar in der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 die wenigsten Sympathien sammeln konnte und welche anderen fesselnden Momente sich in der Sendung ereigneten.

Staffelauftakt: Eine Mischung aus Drama und Rivalität

Das lange Warten ist vorüber! Am 19. September 2023 ging „Das Sommerhaus der Stars“ in seine achte Runde. Die Türen der Bocholter-Promi-WG haben sich wieder geöffnet, um acht dynamische und vielfältige Promi-Duos willkommen zu heißen. Jeden Dienstag um 20:15 Uhr könnt ihr die lebhaften Geschehnisse und Diskussionen der Kandidaten*innen auf RTL erleben oder die Episode eine Woche früher beim Streamingdienst von RTL+ ansehen. Wir versorgen euch regelmäßig mit den neuesten Informationen aus dem „Sommerhaus“, den Leistungen der Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den Spielen und lassen euch wissen, wenn es zwischen Kandidaten und Kandidatinnen gekracht hat. Denn wie euch sicherlich bewusst ist, ist das „Sommerhaus“ ein Nährboden für Drama, Streitigkeiten und Rivalität. Wer letztendlich „Promipaar des Jahres 2023“ wird und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt, erfahrt ihr natürlich hier bei uns.

Sechste Folge: Wer muss das Haus bereits verlassen?

+++ Vorsicht! Hier gibt es Spoiler zur sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023! +++

In der sechsten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ kam es erneut zur Nominierungsrunde, wobei Justine Dipple und Arben Zekic von dieser Runde ausgenommen waren. Bereits in der vorherigen Folge sicherten sie sich den begehrten Nominierungsschutz bei dem Spiel „Stehvermögen“. Ebenso erfolgreich waren Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, die in der sechsten Episode als die Sieger des Spiels hervorgingen. Mit fünf Stimmen führten Walentina Doronina und Can Kaplan schon in der fünften Folge das Stimmungsbaraometer an. Deshalb war es wenig überraschend, dass sie erneut mit fünf Stimmen von ihren Mitbewohnern zur Ausscheidung aus der Show nominiert wurden. Doch die Hoffnung der anderen Promis auf ihren Auszug erwies sich als verfrüht: die beiden bekamen die Chance sich ihren Verbleib zu erkämpfen. Zur Auswahl standen die Teams Maurice Dziwak/Ricarda Raatz und Tim Toupet/Carina Crone. Toupet/Crone wurden dabei von den anderen ausgewählt, da diese als schwächstes Paar des Hauses galten.

Plötzlich kam es zu einer völligen Umwälzung im „Sommerhaus“. Das hatte es in den sieben Staffeln zuvor noch nicht gegeben! Ein heftiger Streit zwischen dem Neuankömmling Gigi Birofio und Can Kaplan eskalierte. Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen der Zweitplatzierte des „Dschungelcamps“, Gigi Birofio, die Hand gegen Can Kaplan erhob, aber Walentina Doronina am Kopf traf. Das führte nicht nur dazu, dass Gigi Birofio von den männlichen Mitbewohnern in Schach gehalten wurde, sondern auch, dass die Produktionsmitarbeiter eingriffen. Walentina Doronina und Can Kaplan waren sauer und bezeichneten Gigi Birofio als Frauenschläger. Infolgedessen musste Gigi Birofio zusammen mit seiner Freundin Dana Feist sofort die Show verlassen. Er entschuldigte sich jedoch später für sein Verhalten. Er habe nie beabsichtigt gewalttätig gegenüber Walentina Doronina zu sein. Überraschenderweise wurden auch Walentina Doronina und Can Kaplan aus dem Format ausgeschlossen, um die Gesamtsituation zu beruhigen.

Teilnehmende Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Die anstehende Staffel verspricht großes Entertainment. Die Bewohner des „Sommerhauses“ kommen aus verschiedensten Bereichen, sei es die Schauspielerei, Mode oder aus dem Reality-TV. Sie bilden eine lebendige und abwechslungsreiche WG, bestehend aus den folgenden Promi-Paaren:

Ausgeschiedene Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Rückblick: Ereignisse der sechsten Folge

Da Walentina Doronina in der fünften Folge den Nominierungsschutz nicht erreichte, war ihr Gesichtsausdruck alles andere als siegessicher, wie von Tim Toupet bemerkt wurde. Aber die Zeit für ausführliche Diskussionen war knapp, denn anstelle des üblichen Frühstücksbüfetts wartete das Spielbüfett auf die Prominenten. Das Spiel „Im siebten Himmel“ forderte die Teilnehmer heraus, sich in schwindelerregender Höhe an aufgehängten Autoreifen zu hangeln, um die gestellten Fragen zu beantworten. Pia Tillmann und Zico Banach hatten Höhenangst und brachen das Spiel frühzeitig ab, gefolgt von Tim Toupet und Carina Crone, die ihre Kräfte nicht mehr aufrechterhalten konnten. Gigi Birofio hingegen zeigte eine Leistung, wie in „Mission: Impossible“, doch konnten er und seine Partnerin Dana Feist nicht genügend richtige Antworten geben. Für Walentina Doronina war es ein „Drecksbastardspiel“ und sie beleidigte ihren Partner auf üble und hysterische Weise. Ricarda Raatz und Maurice Dziwak zeigten sich souverän, konnten jedoch nicht mit Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu mithalten. Sie gewannen das Spiel und sicherten sich den Nominierungsschutz.

Auch abseits der Spielfläche zeigten die Prominenten starke Emotionen. Bei Can Kaplan flossen Tränen, da ihm die Art und die Worte seiner Verlobten Walentina Doronina verständlicherweise sehr nahe gingen. Ebenso wirkte Pia Tillmann äußerst sensibel. Als ihr Partner Zico Banach in der Runde nach dem Musikgeschmack ihrer Mitbewohner fragte, kam heraus, dass er und Pia Tillmann in dieser Hinsicht unterschiedliche Vorlieben hatten. Er reagierte überrascht auf den emotionalen Ausbruch von Pia Tillmann. Sie offenbarte, dass unterschiedliche Musikgeschmäcker dafür gesorgt hatten, dass einige ihrer Liebesbeziehungen in der Vergangenheit gescheitert waren.

Am nächsten Morgen betrachtete Aleksandar Petrovic sein Spiegelbild mit vollem Selbstvertrauen, während er die Ergebnisse seiner Anstrengungen im „Sommerhaus“ bewunderte, die zu seiner definierten Körperform geführt hatten. Maurice Dziwak ergriff die Gelegenheit, sich mit Walentina Doronina und Can Kaplan zu beraten, um über die anstehende Nominierung zu sprechen. Die anderen Bewohner bemerkten jedoch seine Initiative und zeigten sich enttäuscht über sein alleiniges Vorgehen. Insbesondere Tim Toupet, der bis dahin Maurice Dziwak als äußerst aufrichtig angesehen hatte. Dies führte zu einer hitzigen Diskussion, bei der sich Walentina Doronina erneut ungebeten einmischte und ihre respektlosen Bemerkungen nicht zurückhielt. Tim Toupet versuchte daraufhin, ihr zu erklären, dass es in dieser Situation nicht um Olympische Spiele, sondern vor allem um Menschlichkeit ging. Doch die überhebliche Reality-TV-Darstellerin konnte nicht mehr als ein „Halt die Fresse“ als Antwort bieten.

Schon vor der Nominierung und bevor der handfeste Konflikt zwischen Gigi Birofio und Can Kaplan ausbrach, spürte man die Spannung in der Luft. Während Walentina Doronina und Can Kaplan die Stimmen der anderen mit dem Kommentar „Ihr seid einfach ein zu starkes Paar“ bekamen, hielt Gigi Birofio nicht hinterm Berg und äußerte seine Meinung. Er warf seinen Mitbewohnern mangelnden Mut vor, Walentina Doronina klarzustellen, dass sie „scheiße“ sei, und vertrat die Meinung, dass sie doch endlich das Haus mit ihrem Partner verlassen sollte. Nach der Nominierung suchte Gigi Birofio erneut das Gespräch unter vier Augen mit Can Kaplan, doch Walentina Doronina durchkreuzte seine Pläne. Nach einer kurzen Phase der Zurückgezogenheit schlossen sich die „Außenseiter“ wieder der Gruppe and und der Streit begann.

