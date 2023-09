„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Wer ist raus nach der zweiten Folge?

Wir zeigen, welches Paar in der zweiten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 die wenigsten Sympathien sammeln konnte und welche anderen fesselnden Momente sich in der Sendung ereigneten.

Staffelauftakt: Eine Mischung aus Drama und Rivalität

Das lange Warten ist vorüber! Am 19. September 2023 ging „Das Sommerhaus der Stars“ in seine achte Runde. Die Türen der Bocholter-Promi-WG haben sich wieder geöffnet, um acht dynamische und vielfältige Promi-Duos willkommen zu heißen. Jeden Dienstag um 20:15 Uhr könnt ihr die lebhaften Geschehnisse und Diskussionen der Kandidaten*innen auf RTL erleben oder die Episode eine Woche früher beim Streamingdienst von RTL+ ansehen. Wir versorgen euch regelmäßig mit den neuesten Informationen aus dem „Sommerhaus“, den Leistungen der Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den Spielen und lassen euch wissen, wenn es zwischen Kandidaten und Kandidatinnen gekracht hat. Denn wie euch sicherlich bewusst ist, ist das „Sommerhaus“ ein Nährboden für Drama, Streitigkeiten und Rivalität. Wer letztendlich „Promipaar des Jahres 2023“ wird und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt, erfahrt ihr natürlich hier bei uns.

Zweite Folge: Wer muss das Haus bereits verlassen?

+++ Vorsicht! Hier gibt es Spoiler zur zweiten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023! +++

Auch in der zweiten Episode von „Das Sommerhaus der Stars“ war kein Prominenten-Duo gezwungen, das Haus zu verlassen. Welches Paar zuerst gehen muss, entscheiden die Paare in der dritten Folge. Gelassen können Eric und Edith Stehfest als auch Walentina Doronina und Can Kaplan der bevorstehenden Nominierung entgegensehen. Diese beiden Duos konnten sich bei den Spielen in der zweiten Folge retten und nun entspannt auf die Entscheidung ihrer Mitbewohner und Mitbewohnerinnen blicken.

Teilnehmende Paare bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Die anstehende Staffel verspricht großes Entertainment. Die Bewohner des „Sommerhauses“ kommen aus verschiedensten Bereichen, sei es die Schauspielerei, Mode oder aus dem Reality-TV. Sie bilden eine lebendige und abwechslungsreiche WG, bestehend aus den folgenden Promi-Paaren:

Rückblick: Ereignisse der zweiten Folge

Der Tag begann in der prominenten „Sommerhaus“-WG mit einem gemeinsamen Frühstück. Lediglich Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan entschieden sich dazu, sich zurückzuziehen. Claudia Obert versuchte, die beiden zur Gruppensozialisierung zu bewegen, um einen möglichen Rauswurf zu verhindern, doch ihre Bemühungen kamen bei Walentina nicht an. Als nächste Chance auf Nominierungsschutz wurde den Prominenten das Spiel „Ich Kopf – Du Arsch“ präsentiert. In tierischen Partnerkostümen traten sie an, um einen Parcours zu bewältigen. Während Claudia Obert und Max Suhr als Team Esel aufgeben mussten, kamen Edit und Eric Stehfest als Einhorn als erstes Team ins Ziel. Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu konnten sich den zweiten Platz sichern, gefolgt von Walentina Doronina und Can Kaplan, die den dritten Platz belegten. In einer finalen Runde traten die drei besten Teams erneut gegeneinander an, wobei Team Stehfest schließlich den Sieg und den begehrten Nominierungsschutz erringen konnte.

Zu einer weiteren gemütlichen Runde im Garten gesellten sich auch Walentina Doronina und Can Kaplan strategischen Gründen dazu. Doch die Harmonie in der Runde blieb nicht lange bestehen, aufgrund der eigenartigen Ansichten Walentinas. Sie versuchte ihren Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen zu erklären, dass der Hass, der ihr entgegengebracht wurde, lediglich dazu beitrug, ihr Geschäft zu steigern. Der Reality-TV-Star wirkte nicht nur extrem selbstgefällig, sondern erntete auch von ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern ausschließlich Unverständnis. Der darauf folgende Morgen begann wie gewohnt mit einem typischen Drama um fehlende Eier zum Frühstück. Doch das taten die anderen Prominenten als inszenierte Showeinlage ab.

„In the Air“ war das zweite Spiel. Die Bewohner und Bewohnerinnen erhielten erneut die Gelegenheit, sich einen Nominierungsschutz zu sichern. In schwindelerregenden Höhen wurden ihnen Fragen gestellt. Dem Ziel konnten die Promis sich mit einer Art Strickleiter nähern, wenn sie die Fragen richtig beantworteten. Doch auch in dieser Runde entschied sich Team Obert/Suhr dazu, das Spiel abzubrechen, da Claudia Obert mit Höhenangst zu kämpfen hatte. Die Teams von Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic sowie Justine Dippl und Arben Zekic schafften es, die weiteste Strecke zu bewältigen, doch am Ende erreichte niemand das Ziel. Das Endergebnis wurde am Abend verkündet.

Vorher ereignete sich jedoch eine heftige Auseinandersetzung zwischen Aleksandar Petrovic und Can Kaplan. Letzterer ärgerte sich über die störenden Geräusche, die der ehemalige Teilnehmer von „Temptation Island“ beim Zähneputzen machte, und griff ihn deswegen an. Der Streit entfachte sich schnell. Natürlich mischte sich auch Walentina Doronina ein. Sie bezeichnete Aleksandar Petrovic als „Fremdgeher vor ganz Deutschland“. Seine Partnerin Vanessa Nwattu bezeichnete der Reality-TV-Star als „Verführerin“. Als Maurice Dzwiak versuchte zu schlichten, geriet auch er außer Kontrolle und forderte vehement, dass Walentina verschwinden sollte. Inzwischen vergoss Vanessa Tränen, da sie die Situation als unerträglich empfand. Die einzige Hoffnung der Mitbewohner bestand darin, dass Walentina und Can nicht für die Nominierung gesichert waren. Allerdings hatten sie die meisten richtigen Antworten im Spiel „In the Air“ unter den Top-Dreien gegeben, wodurch ihr Schutz vor der dritten Runde gewährleistet war. Walentina reagierte darauf mit einem selbstgefälligen Lächeln und zwei erhobenen Mittelfingern.

