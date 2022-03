Wer eine gute Datenflat oder Zweit-SIM sucht, sollte das aktuelle Logitel-Angebot kennen: Kurzzeitig bekommt ihr 25 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro im Monat. Wir klären, für wen sich das Tarif-Schnäppchen lohnt.

Telekom-Datentarif zum Schnäppchenpreis

Günstige Tarife im Telekom-Netz sind selten, beim Mobilfunkhändler Logitel könnt ihr gerade aber ein richtig gutes Schnäppchen mitnehmen: Im Angebot ist die Datenflat „green Data XL“ von Mobilcom-Debitel mit satten 25 GB LTE-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) für 14,99 Euro im Monat – allerdings nur bis 28.03.2022. Der Anschlusspreis in Höhe von einmalig 39,99 wird euch wieder gutgeschrieben, sobald ihr eine SMS binnen 14 Tagen nach Aktivierung der neuen SIM-Karte mit dem Text „AP frei“ an die 8362 sendet.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Logitel / Mobilcom-Debitel

Tarif: Green Data XL

Netz: Telekom

25 GB LTE -Datenvolumen (bis zu 300 MBit/s)

-Datenvolumen (bis zu 300 MBit/s) Telefonieren nicht möglich, SMS: 0,19 Euro

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Daten-Tarif im Telekom-Netz: Das solltet ihr beachten

Ihr surft mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im Telekom-Netz und euch steht eine maximale Upload-Geschwindigkeit von 50 MBit/s zur Verfügung. Wir empfehlen allerdings, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen, da die Grundgebühr ab dem 25. Monat auf 29,99 Euro steigt. Ihr könnt nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zwar monatlich kündigen, diese Kostenfalle solltet ihr aber trotzdem nach Möglichkeit umschiffen.

Worauf ihr generell vor dem Abschluss eines Mobilfunkvertrags achten solltet, erklärt euch Frank hier im Video:

Wofür brauche ich einen Datentarif?

Ein reiner Datentarif eignet sich perfekt für ein Tablet, Laptop oder als Zweitkarte in einem Dual-SIM-Smartphone. So kann man Gespräche über eine andere Karte führen, aber das Telekom-Netz zum mobilen Surfen verwenden. Die Dual-SIM-Funktion ist mittlerweile in vielen Smartphones zu finden. Tablets mit LTE gibt es auch einige, das sind die aktuellen Empfehlungen von Stiftung Warentest:

