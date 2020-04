Die Auswahl an Mobilfunkanbietern und deren Tarifen ist riesig. Die Hauptunterschiede liegen dabei meist im Umfang des Datenvolumens und dem damit verbundenen Preis. GIGA hilft euch, herauszufinden, wie viel Datenvolumen ihr wirklich braucht.

Ganz gleich ob ihr nur gelegentlich WhatsApp nutzt oder regelmäßig Videos auf eurem Smartphone streamt während ihr unterwegs seid – in jedem Fall benötigt ihr eine entsprechende Internetverbindung. Sollte keine WLAN-Verbindung in Reichweite sein, dann bleiben euch nur die mobilen Daten. Niemand möchte zu viel für unnötiges Datenvolumen bezahlen oder frühzeitig mit gedrosselter Geschwindigkeit surfen. Daher zeigen wir euch, wie ihr euren Datenverbrauch ermitteln und einen passenden Tarif finden könnt.

Wie nutzt ihr das Smartphone hauptsächlich?

Bevor ihr euch für einen Tarif entscheidet, solltet ihr zunächst herausfinden, wie genau ihr eurer Smartphone nutzt. Hierfür stellen wir drei verschiedene Szenarien vor. Diese sollen lediglich als grobe Richtlinie dienen, da die eindeutige Zuordnung zu einer Kategorie nicht immer ganz so leicht ist.

Gelegenheitssurfer

Eure Zeit im Internet beschränkt sich auf die Nutzung von WhatsApp oder sporadisches Surfen? Womöglich habt ihr aber auch die meiste Zeit Zugriff auf eine WLAN-Verbindung und benötigt deswegen nur selten mobile Daten. In diesem Fall lohnt sich entweder ein Prepaid-Tarif oder ein preiswerter Vertrag mit monatlicher Kündigungsfrist. Gerade letzterer stellt sich als immer beliebtere Option heraus.

Ein Tarif von rund 1 GB Datenvolumen pro Monat sollte mehr als ausreichend sein. Je nach Bedarf mit einer zusätzlichen Flat für SMS und Telefonie.

Vielnutzer

Ihr checkt mehrmals täglich eure Social-Media-Konten wie Instagram, Facebook, Twitter oder Reddit? Zusätzlich schaut ihr euch viel zu viele GIFs mit Hunden oder Katzen an? In diesem Fall werdet ihr mit einem Prepaid-Tarif vermutlich nicht weit kommen, zumal diese oftmals nicht mit den besten Downloadgeschwindigkeiten glänzen. Ein Tarif mit einer entsprechend flotten Datenverbindung ist hier ratsam.

Ein Tarif von rund 3 GB Datenvolumen pro Monat wäre sinnvoll. Im Idealfall verfügt der Tarif mindestens über LTE, damit ihr keine unnötig langen Ladezeiten habt und somit unbeschwert surfen könnt.

Streaming und mehr

Euer Tag beginnt mit Musik auf Spotify und endet mit der neuesten Folge euer Lieblingsserie auf Netflix? Zwischendurch schaut ihr noch auf Twitch vorbei oder verfolgt im Livestream wie sich euer Verein im Spiel schlägt. In so einem Fall hilft nur ein entsprechender Tarif im XXL-Format.

Ein Tarif ab 5 GB Datenvolumen pro Monat ist hier zu empfehlen. Ebenso sollte auf eine hohe Downloadgeschwindigkeit geachtet werden, damit ihr ohne Unterbrechungen streamen könnt. LTE oder sogar 5G, insofern verfügbar, wären hier ideal.

Wie viel Datenvolumen benötige ich wirklich?

Grundsätzlich bestimmt die Höhe des Datenvolumens, wie lange ihr mit unbegrenzter Geschwindigkeit surfen könnt. Euer Surf-Vergnügen hängt außerdem noch vom jeweiligen Netzstandard ab, der in eurer Umgebung verfügbar ist. Während in Großstädten wie Berlin, Köln oder München bereits der äußerst flotte 5G-Standard verfügbar ist, hinkt die Netzabdeckung in anderen Teilen Deutschlands noch deutlich hinterher. Und je schneller der Standard, desto schneller kann man sein Datenvolumen verbrauchen.

Sollte irgendwann euer Datenvolumen aufgebraucht sein, dann wird eure Geschwindigkeit jedenfalls in den meisten Fällen gedrosselt. Wie lässt sich das verhindern? Hierfür solltet ihr am besten euren derzeitigen Datenverbrauch herausfinden und dann ermitteln, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt. Wie genau lässt sich das herausfinden?

Ihr könnt diese Informationen direkt in eurem Smartphone einsehen, indem ihr in die jeweiligen Einstellungen unter Android oder iOS aufruft. Dort wird der jeweilige Datenverbrauch pro App angezeigt und wie viel euch zum aktuellen Zeitpunkt noch zur Verfügung steht. Auf diese Weise lassen sich ebenfalls potenzielle Datenfresser identifizieren.

Wer schon Mitte des Monats sein Volumen aufgebraucht hat, sollte sich dementsprechend nach einem Tarif mit mindestens doppelt so viel Datenvolumen umsehen. Möchtet ihr zukünftig Musik auf dem Weg zur Uni hören oder Videos während der täglichen Bahnfahrt zur Arbeit ansehen? Womöglich reicht euch bereits gelegentliches Surfen, Chatten via WhatsApp oder der tägliche Blick auf euren Instagram Feed? Zur Veranschaulichung sind hier einige Zahlen:

Instagram verschlingt pro Stunde, die ihr euch durch den Feed scrollt, etwa 220 MB.

Spotify verbraucht je nach Streaming-Qualität zwischen 40 und 100 MB pro Stunde.

Videostreaming über Netflix saugt pro Stunde rund 250 MB an Datenvolumen.

Die beliebte Videoplattform YouTube kommt sogar auf satte 30 MB für eine einzelne Minute in Full-HD.

Solltet ihr diese Apps unterwegs uneingeschränkt nutzen wollen, berücksichtigt dies bei eurer Tarifwahl.

