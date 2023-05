Worin sich alle Angerufenen einig sind: Die Nummer 08004763805 gehört zu Bofrost. Aber bei der Bewertung dieser Anrufe scheiden sich die Geister. Die einen freuen sich über gelegentliche Nachfragen, während andere wütend sind, dass ihre Wünsche nicht respektiert werden.

Wenn die Telefonnummer 08004763805 angezeigt wird, wollen Callcenter-Mitarbeiter wissen, ob ihr eine Bestellung bei Bofrost aufgeben wollt. Das kann praktisch sein, wenn man so an seine Einkäufe erinnert wird. Nervig wird es dann, wenn man mehrmals um einen Anrufstopp gebeten oder sogar sein Konto gelöscht hat. Was ist da los?

Was will die Nummer 08004763805?

Die Anrufe kommen aus einem Callcenter, das im Auftrag von Bofrost Kunden anruft, um nachzufragen, was man ihnen eventuell bei der nächsten Tour mitbringen soll.

Obwohl einige Kunden das durchaus zu schätzen wissen, ist die durchschnittliche Bewertung dieser Telefonnummer bei den üblichen Portalen schlecht.

Vor allem beschweren sich die Opfer dieser Anrufe darüber, dass ihre Kontaktwünsche nicht berücksichtigt werden. Offenbar kommt es immer wieder vor, dass die Kunden den Anrufern mitteilen, dass sie selbst anrufen wollen, wenn sie etwas brauchen.

Diese Entscheidung kommt aber offenbar nie in der Kundendatenbank an.

Einige haben sich dazu entschieden, die Nummer zu blockieren. Andere haben sogar ihr Kundenkonto aufgelöst. Angeblich hat aber nicht einmal das geholfen – Bofrost ruft weiter an.

Wenn ihr trotz eines Widerspruchs oder der Löschung eures Kundenkontos weiter angerufen wird, könnt ihr eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einlegen. Dann wird der Vorgang geprüft und im Fall einer „Verurteilung“ muss der Verursacher ein hohes Bußgeld zahlen. Es kann sogar zur Sperre der Telefonnummer kommen.

So könnt ihr die Anrufe von 08004763805 loswerden

Es heißt, dass man die Zustimmung beziehungsweise Ablehnung solcher Kontakte online in seinem Bofrost-Kundenkonto markieren kann. In der Regel hilft das, weil dieser Widerspruch auch im Callcenter vermerkt und eure Nummer aus der Anrufliste entfernt wird.

Wollt ihr die Telefonnummer in Android oder iPhone blockieren, dann folgt unserer Kurzanleitung:

Ihr könnt die Rufnummer im Festnetz der Telekom blockieren, indem ihr euch online im „Telefoniecenter“ anmeldet und sie dort auf die schwarze Liste setzt.

Außerdem lassen sich Anrufe in der Fritzbox blockieren. Dazu öffnet ihr die Einstellungen des Routers und setzt sie dort auf die Sperrliste.

