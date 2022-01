Was für Film- und Serien-Fans Netflix, Disney+ und Co. darstellen, soll für Sport-Begeisterte DAZN sein: Ein Streamingdienst, der Zugang zu zahlreichen Sport-Events, Live-Übertragungen und Wiederholungen bietet. Aber was kostet DAZN und was bietet das Sport-Streaming-Abo? Die Preise und was ihr dafür bekommt, erfahrt ihr hier bei GIGA.

DAZN funktioniert ähnlich wie Netflix. Gegen eine monatliche Zahlung eines Abo-Betrags erhaltet ihr einen Flatrate-Zugang. Somit könnt ihr mit dem DAZN-Abo alle Inhalte streamen, die der Dienst im Angebot hat – irgendwelche Zusatzpakete oder bestimmte Events als kostenpflichtigen Einzelabruf gibt es nicht.

Was DAZN genau ist, erklären wir euch kurz und knapp in folgendem Video:

DAZN: Kosten für das Sport-Streaming-Abo

Das „Netflix des Sports“ startete im August 2016. Drei Jahre nach dem Start, haben sich die monatlichen Kosten für das Abo um 2 Euro erhöht. Mit der Ausweitung der Rechtepakete an der Champions League und Bundesliga gab es 2021 nochmals eine deutliche Preisanpassung um 3 Euro.

Das Abo kostet 14,99 Euro im Monat .

. Alternativ könnt ihr auch ein Jahresabo für 149,99 Euro abschließen.

für abschließen. Ihr könnt DAZN jederzeit kündigen, der Vertrag läuft dann noch bis zum Ende eurer abgeschlossenen Vertragslaufzeit – also der aktuell laufenden 30 Tage (Monats-Abo) oder 365 Tage (Jahresabo).

Alternativ könnt ihr euer DAZN-Abo auch zum Ende der aktuellen Laufzeit pausieren. Dies ist für maximal 4 Monate möglich.

Verschiedene Abo-Pakete, die etwa nur US-Sport-Arten oder nur Fußball-Streams beinhalten, gibt es nicht. Für den Preis von 14,99 Euro erhält man Zugang zu allen verfügbaren Inhalten aus dem DAZN-Programm.

Die Sport-Streams lassen sich im Browser abrufen. Mit den entsprechenden Apps seid ihr zudem online über Android-Smartphones und -Tablets sowie iOS-Geräte bei den Sport-Übertragungen dabei.

Sportarten und Ligen im DAZN-Programm

Welche Inhalte bekommt man bei DAZN geboten? Wie zu erwarten, dominiert natürlich der Fußball, doch auch Fans anderer Sportarten bekommen mit DAZN ein üppiges Angebot. Unter anderem könnt ihr Spiele oder Konferenzen folgender Fußball-Ligen auf DAZN sehen:

Bundesliga (Deutschland)

UEFA Champions League

UEFA Women's Champions League

LaLiga & Copa Del Rey (Spanien)

Serie A & Coppa Italia Frecciarossa (Italien)

Ligue 1 & Coupe de France (Frankreich)

FA Cup & Carabao Cup (UK)

Afrika-Cup

und mehr

Abseits des Fußballs können Sport-Fans außerdem viele Matches, Spiele und Events der folgenden Ligen und Veranstalter sehen:

American Football (NFL)

Basketball (NBA, College Basketball)

Handball (Handball-EM, EHF European League)

Baseball (MLB)

Feldhockey (FIH)

Tennis (Australian Open, ATP)

Darts (William Hill WC, World Cup of Darts)

Biathlon (IBU Weltcup)

Ski Alpin & Skispringen (FIS Weltcup, Vierschanzentournee)

Boxen

WWE

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, die Sender des NFL und MLB Networks, NBA TV, Sportdigital Fussball sowie Eurosport 1 & 2 im Live-Stream über DAZN zu sehen. Hierdurch vergrößert sich das Angebot an verschiedenen Sportarten und -veranstaltungen nochmals.

Ingesamt will DAZN über 8.000 Live-Events im Jahr übertragen. Die Inhalte werden speziell für den deutschsprachigen Raum in Deutschland, Österreich und Schweiz produziert – somit wird auf deutsche Kommentatoren gesetzt. Hierfür wurde ein über 100 Mann starkes Redaktions-Team aufgestellt. Zu hören sind zahlreiche bekannte Stimmen aus der Welt der Sportübertragungen.

Neben Live-Übertragungen können zahlreiche Spiele, Matches, Events und mehr auch als Video-on-Demand in der Wiederholung angesehen werden. Im ersten Monat kann DAZN kostenlos getestet werden. An anderer Stelle zeigen wir euch, auf welchen Plattformen DAZN läuft.

