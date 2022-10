Fußballfans, die jede Spielminute in der kommenden Bundesliga-Saison sehen wollen, benötigen ein Streaming-Abo bei Sky und Dazn. Wer sparen will, kann vorübergehend auf ein Kombi-Abo zugreifen. Derzeit gibt es beide Streaming-Dienste zum Vorzugspreis. Die Aktion wurde verlängert.

Update: Die Aktion sollte zum 30. September enden. Fußball-Fans haben aber jetzt noch bis zum 14. November Zeit, sich für die günstige Dazn-Sky-Kombi Die Aktion sollte zum 30. September enden. Fußball-Fans haben aber jetzt noch, sich für die günstige Dazn-Sky-Kombi für 38,99 Euro statt 49,99 Euro monatlich zu entscheiden.

Wie schon in der abgelaufenen Saison zeigt Dazn in der kommenden Bundesliga-Spielzeit die Freitags- und Sonntagsspiele. Sky übernimmt die Übertragung am Samstag sowie in den „Englischen Wochen“. Zudem gibt es bei Sky alle Spiele der 2. Bundesliga zu sehen.

Kombi-Abo von Dazn & Sky: Lohnt sich das?

Wer beide Dienste noch nicht gebucht hat und in der kommenden Spielzeit mitverfolgen will, ob der FC Bayern sein Meisterserie weiter ausbauen kann oder endlich vom deutschen Fußballthron geworfen wird, bucht das „Fußball Bundesliga“-Paket und den Dazn-Zugang auf dieser Seite. Die Aktion ist nur für Neukunden von Sky verfügbar. Ihr müsst den Zugang mindestens für ein Jahr buchen. Nach 12 Monaten wird das Abonnement deutlich teurer. Lohnt sich das Kombi-Paket?

Das Kombi-Abo von Sky Bundesliga und Dazn kostet 38,99 Euro im Monat .

. Für ein Jahr Bundesliga total bezahlt ihr also 467,88 Euro .

. Bucht ihr Sky-Bundesliga ohne Dazn für ein Jahr macht das 20 Euro im Monat , also 240 Euro im Jahr.

, also 240 Euro im Jahr. Dazn kostet monatlich 29,99 Euro. Mit der Jahresoption kann man aber sparen und bezahlt demnach 274,99 Euro .

. Im Einzelpreis kosten beide Bundesliga-Pakete demnach 514,99 Euro .

. Mit der Kombi-Aktion spart ihr demnach 47,11 Euro für das komplette Jahr.

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Falls ihr lieber nur bestimmte Spiele sehen wollt, samstags nie Zeit habt oder nur die Konferenzen sehen wollt, reicht euch entweder das Dazn-Abo (Bundesliga am Freitag & Sonntag) oder das Sky-Abo. Mit Wow könnt ihr die Bundesliga-Spiele am Samstag und in der Konferenz auch monatlich im Stream buchen. Wollt ihr aber nach der jüngsten Preiserhöhung Dazn treu bleiben und keine Bundesliga-Minute verpassen, spart ihr mit der Sky-Abo im Vergleich zu den Einzelbuchungen.

Beim Sky-Abo handelt es sich um die Pay-TV-Option mit Receiver und nicht um das Streaming-Angebot mit dem neuen Namen „WOW“.

Beachtet, dass die Kombi-Option nach 12 Monaten deutlich teurer wird. Dann kosten beide Abos 61,99 Euro statt 38,99 Euro im Monat (32 Euro für Sky Bundesliga + 28,99 Euro für Dazn). Zudem solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass das Sky-Bundesliga-Paket zwar die Spiele der 1. und 2. Bundesliga beinhaltet. Weitere Sportübertragungen, etwa Fußball vom DFB-Pokal und aus der Premier League sowie Formel 1 gibt es aber nur mit einem Sport-Paket, das ebenfalls separat gebucht werden soll. Bei Dazn bekommt ihr hingegen das komplette Paket mit allen Übertragungen auch abseits der Bundesliga.

Dazn & Sky zusammen buchen: So gehts

Hier konfiguriert ihr euer Paket selbst. So bekommt ihr das Kombi-Abo mit Dazn & Sky:

Wählt auf dieser Seite zunächst das Fußball-Bundesliga-Paket für 20 Euro monatlich. Auf der folgenden Seite scrollt ihr etwas nach unten und fügt die Option „Dazn jährlich“ für 18,99 Euro monatlich hinzu. Scrollt wieder nach oben und wählt „Zur Bestellung“. Schließt eure Bestellung ab.

Die Aktion kann bis zum 30. September 14. November gebucht werden. Ihr könnt also die ersten Bundesliga-Spieltage abwarten, bevor ihr euch für mindestens 12 Monate bindet.

