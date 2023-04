Die Preise für Balkonkraftwerke purzeln immer weiter. Mittlerweile haben wir einen Preisbereich erreicht, bei dem man nicht lange überlegen muss. Bei DealClub erhaltet ihr ein Komplett-Set mit schwarzen Solarzellen und zusätzlichen Kabeln ohne Versandkosten zum aktuellen Bestpreis.

Mini-Solaranlage für 499 Euro

Wenn ihr bisher noch kein Balkonkraftwerk angeschafft habt und auf der Suche seid, dann solltet ihr euch das Angebot von DealClub anschauen. Dort gibt es ein wirklich interessantes Set mit zwei Full-Black-Solarzellen (810 Watt), dem bekannten Deye-SUN600-Wechselrichter mit WLAN-Funktion, 5-Meter-Schukokabel, Kappe und Verlängerungskabel für den Anschluss der Solarzellen für schlappe 499 Euro (bei DealClub anschauen). Es fallen keine Versandkosten für euch an. Der Preis gilt noch bis zum 10. April oder solange der Vorrat reicht.

Das ganze Balkonkraftwerk ist legal zu betreiben, obwohl die Solarzellen mit jeweils 405 Watt zusammen 810 Watt erzeugen können. Wichtig ist nur der Wechselrichter, der maximal 600 Watt ausgibt. So bekommt ihr keine Probleme beim Anschluss und der Anmeldung beim Netzbetreiber. Da die beiden Solarzellen über 800 Watt leisten, könnt ihr später, sollten neue Regeln beschlossen werden, einfach den Wechselrichter austauschen und könnt mehr Leistung abrufen.

600 Watt reichen meiner Erfahrung nach aber auch aus. Die müsst ihr erst einmal verbrauchen, wenn die Sonne den ganzen Tag scheint. Mit 810 Watt bei den Solarzellen seid ihr zudem besser aufgestellt, wenn es mal bewölkt ist. Dann bekommt ihr ein paar mehr Watt raus.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Halterung für Balkonkraftwerk nicht vergessen

Wenn ihr euch so ein Balkonkraftwerk von DealClub kauft, dann bekommt ihr keine Halterung dazu. Hier müsst ihr dann selbst schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Balkonkraftwerke könne nicht nur an einem Balkongeländer befestigt werden, sondern auch auf Gartenhütten oder einem Ständerwerk am Boden. Hier empfehle ich einen Blick zu eBay, wo verschiedenste Lösungen verkauft werden (bei eBay anschauen).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.