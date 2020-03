Dein Schreibtisch braucht diese Batwing-Lampe – Deal des Tages

Wer ein Batman-Faible hat, kommt kaum an dieser Schreibtischlampe vorbei. Die Batwing-Lampe von Paladone ist derzeit bei Amazon im Angebot und kostet statt sonst 44,95 Euro – man spart also rund 38 Prozent.

Er ist der Schrecken, der die Nacht durchflattert: Gemeint ist, nein, nicht Darkwing Duck, sondern natürlich Batman, der dunkle Ritter, bekannt aus Film, Funk und Comicheft. Richtig cool sind die Gefährte des Superhelden: Neben dem Batmobil gibt es auch den Batwing – ein Flugzeug, mit dem der Held die Nacht von Gotham City durchzischt, um Bösenwichten wie Joker, Riddler und Poison Ivy mal volles Pfund aufs Maul zu geben. Allerdings ohne Mord und Totschlag, denn Batman ist einer von den „Lieben“ und die Unholde sollen einfach mal eine Lektion lernen, damit die endlich auch wieder auf den rechtschaffenen Weg zurückfinden. Aber ich schweife ab.

Schreibtischlampe im Batwing-Stil

Im Design des Batwings stellt die Firma Paladone eine offiziell lizenzierte Schreibtischlampe her. Die ist statt 44,95 Euro. Der Batwing-Teil der Leuchte ist aus dem robusten und recyclingfähigen Kunststoff BDP gefertigt. Die Lampe ist in unterschiedlichen Winkeln dreh und neigbar, im aufgerichteten Zustand bis zu 60 cm hoch. Das USB-Kabel ist 3 Meter lang, ein Netzteil wird allerdings nicht mitgeliefert. Hierfür könnt ihr ein abgelegtes Handy-Ladegerät nutzen oder die Lampe einfach an den Rechner anschließen, zumindest wenn ihr die Lampe nur bei eingeschaltetem Computer braucht. Die Lampe wiegt 1,23 KG, verbraucht 10 Watt und hat die EEK (Energieeffizienzklasse) A+.

Die Schreibtischlampe hat eine Amazon-Durchschnittsbewertung von 4,3 von 5 bei 65 Bewertungen, ist also ein solides Produkt. Fans der DC-Superhelden, die ihre Comics nicht im Kerzenschein lesen möchten: Greift zu!

