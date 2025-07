Der neue Sommerhit 2025? Darüber singt Sabrina Carpenter in „Manchild“

Ist das der neue Sommerhit 2025? Wenn Sabrina Carpenter mit „Manchild“ eure Herzen erobert hat, dann findet ihr hier Infos über die Message des Songs.

„Manchild“ – worüber singt Sabrina in ihrem Hit?

Sabrina Carpenter landete 2024 schon mit „Espresso“ den Sommerhit, jetzt könnte ein neuer Carpenter-Song ins Rennen gehen. Wenn ihr bereits die Lyrics mitsingt und die Melodie nicht mehr aus dem Kopf bekommt, interessiert euch vielleicht, worum es in „Manchild“ geht. Vielleicht kennt ja die eine oder andere Person unter euch das Gefühl.

Sabrina singt über ihren Hang zu etwas unselbstständigen Männern und wie diese ihr Leben kompliziert machen. Ob die Wahl des Outfits oder die Art, ihre Leben zu führen – Sabrina scheint immer wieder an Männer zu geraten, welche viel Hilfe brauchen. Jedoch will wahrscheinlich kaum eine Frau sich so fühlen, als wäre sie die Mutter ihres Partners. Auch Sabrina mag das Gefühl nicht, ein „Mama-Ersatz“ zu sein.

„Manchild“ hat das Zeug zum musikalischen Sommerhit. Was in diesem Sommer im Kino läuft, zeigt euch das Video:

Das bedeutet „Manchild“ – kurz erklärt

Der Titel von Sabrinas Song fasst die Lyrics gut zusammen. „Manchild“ ist eine Bezeichnung für Männer, die keine Verantwortung für sich selbst und ihr Leben übernehmen. Das beinhaltet auch Haushalt, Arbeit und das eigene Dasein. Für eine Partnerin bedeutet das also einen Mehraufwand, so als würde sie sich um ein Kind kümmern müssen.

Außerdem treibt Sabrina in ihrem Lied die Frage um, warum immer wieder die gleiche Sorte von unselbstständigen Männern ihren Weg kreuzt. „Manchild, why are you always come a-running to me?“ Immer wieder entscheiden sich solche Männer für sie als Partnerin.

Was denkt ihr, hat der Song das Potential dazu, der Sommerhit 2025 zu werden und nach „Espresso“ erneut Sabrina Carpenter ein bisschen sommerlichen Ruhm bescheren?

