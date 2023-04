Heißt es „der“ oder „das“ Laptop? Bei eingedeutschten Begriffen ist es mit dem Artikel nicht immer einfach. Man hört den Begriff für den tragbaren Computer mit beiden Artikeln. Welche Form ist richtig?

Netzkultur Facts

Ist Laptop maskulin und heißt es demnach „der Laptop“ oder Neutrum und ist demnach „das Laptop“ korrekt?

Heißt es „der“ oder „das“ Laptop?

Ausgeschlossen werden kann, dass es „die Laptop“ heißt. Laut Duden gibt es bei den den anderen beiden Artikeln hingegen kein „richtig“ und „falsch“. Stattdessen können beide Formen benutzt werden, wobei „der Laptop“ die beliebtere Variante ist, die man dementsprechend auch öfter hört und liest.

Laptops: Was man vor dem Kauf wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

„der Laptop“: Richtig

„das Laptop“: Richtig

„die Laptop“: Falsch

Oft wird der Begriff synonym zu „Notebook“ verwendet. Es gibt aber Unterschiede, die wir an anderer Stelle erklären:

„Der“ oder „das“ Laptop: Beides ist korrekt

„Laptop“ stammt aus der englischen Sprache und setzt sich aus den Wörtern „lap“ für „Schoß“ und „top“ für „Platte/Oberfläche“ zusammen. Die Bezeichnung geht darauf zurück, dass der Laptop auf dem Schoß eines Nutzers verwendet werden kann und sich durch seine kompakte Bauweise und das geringe Gewicht besonders gut für den mobilen Einsatz eignet.

Einen ähnlichen Hintergrund hat der Begriff „Desktop“ für einen Stand-Rechner, wo der Begriff „Desk“ für den Arbeitsplatz steht.

Man kann hier nicht einfach den deutschen Artikel für die genaue Übersetzung nehmen. Stattdessen erbt das eingebürgerte Wort den Artikel von einer deutschen Übersetzung wie „Schoßrechner“ oder „Schoß-Computer““. Die gängige Form bezieht sich vor allem auf den Ausdruck „tragbarer Computer“, dementsprechend wird die Variante „der Laptop“ häufiger verwendet. Das erkennt ihr zum Beispiel an den Suchanfragen bei Google. In den letzten Jahren wurde demnach häufiger nach „der“ statt nach „das Laptop“ gegoogelt.

Das Verhältnis zwischen den Google-Suchanfragen nach „der Laptop“ und „das Laptop“ von 2018 bis 2023. (Bildquelle: Google Trends)

Auch wenn sich in der deutschen Sprache der männliche Artikel „der“ für das Wort „Laptop“ durchgesetzt hat, ist die Version „das Laptop“ also ebenfalls richtig. An anderer Stelle klären wir die Frage, ob es „der“, „die“ oder „das“ Gamecube heißt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.