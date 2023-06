Eine Lotterie, die kaum bekannt ist, aber bereits seit Jahren existiert? Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die Deutsche Postcode Lotterie wissen müsst.

Gewinnspiele erfreuen sich einer großen Beliebtheit, andernfalls würde es nicht so viele Rubbellose und Lotterien geben. Dabei gibt es diesen kleinen Kick, gewinnt man oder gewinnt man nicht. In Deutschland werden hohe Summen für Rubbellose und Lotterien ausgegeben, doch bei all diesen Anbietern ist oft nicht ganz klar, welcher als seriös angesehen werden kann.

In diesem Video zeigen wir euch, wie seriös Bitcoins sind:

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit der Deutschen Postcode Lotterie

Werfen wir einen Blick auf die Kundenbewertungen, die auf Trustpilot und Trusted Shops geteilt wurden: Auf Trustpilot könnt ihr über 900 Bewertungen einsehen, wovon 55% Fünf-Sterne-Bewertungen sind. Mit 3,6 von 5 Sternen schneidet die Lotterie hier nur mit einem „Akzeptabel“ ab. Auf der Bewertungsplattform Trusted Shops sieht das allerdings anders aus, denn hier sind mehr als 19.000 Bewertungen, von denen 90% mit vier oder fünf Sternen positiv ausfallen. In den Bewertungen erzählen Teilnehmer von kleinen und größeren Gewinnen und wie leicht es dadurch ist, Gutes zu tun.

In den Ein-Stern-Bewertungen wird hier und da Kritik an der Transparenz und dem Service genannt, aber viele dieser Bewertungen sind nur von der Werbung der Deutschen Postcode Lotterie genervt.

Ist die Deutsche Postcode Lotterie seriös?

Ja! Die Lotterie ist zwar eine privat betriebene Soziallotterie, was auf den ersten Blick für viele weniger seriös klingt, aber die Lotterie verfügt auch über eine staatliche Lizenz. Zudem gibt es die Deutsche Postcode Lotterie bereits seit 2016 und die erste Postcode Lotterie aus den Niederlanden seit 1989. Mit der Lotterie wurden schon über 3000 Projekte gefördert. Und genau darum geht es in dieser Lotterie – der soziale Aspekt, genauer gesagt, um die Unterstützung regionaler Initiativen. Die Deutsche Postcode Lotterie ist demnach seriös und bei Trustpilot als Unternehmen verifiziert sowie von Trusted Shops geprüft und zertifiziert.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.