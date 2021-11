Es geht in die letzten DFB-Länderspiele im Fußballjahr 2021. Ihr könnt heute zur Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Liechtenstein im TV und online einschalten. Wo läuft das Spiel? Wie bei den vergangenen Länderspielen, wird auch heute wieder RTL das DFB-Spiel live übertragen. Im Stream schalten Fußball-Fans bei RTL+ (früher TV NOW) ein,

Los geht es mit der Fußballübertragung im Free-TV um 20:25 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr. Falls ihr keinen TV-Anschluss mehr habt, könnt ihr die Live-Übertragung von Deutschland gegen Liechtenstein im Stream online verfolgen. Das klappt über den Streaming-Dienst RTL+.

Wo gibt es heute die Übertragung Deutschland – Liechtenstein im TV?

Moment, RTL+? Ist das nach DAZN, Sky, MagentaSport und TVN OW etwa schon wieder ein neuer Streaming-Dienst, bei dem man ein Abo buchen muss? Nicht ganz, RTL+ ist einfach der neue Name für den RTL-eigenen Streaming-Dienst TV NOW. Alle Fußball-Fans, die bereits ein TV-NOW-Abo haben, können heute also auch beim Deutschland-Spiel im Stream einschalten. Falls ihr noch kein Kunde seid, gibt es auch für RTL+ einen kostenlosen Probemonat. So schaltet ihr nach der ersten Anmeldung gratis bei RTL im Live-Stream ein und genießt viele weitere Sendungen aus dem RTL-Programm. Für den RTL-Live-Stream benötigt man das kostenpflichtige Premium-Abo. Wollt ihr euren RTL-Online-Zugang teilen, müsst ihr das Premium-Duo-Paket buchen, da nur hier die gleichzeitige Wiedergabe von zwei Streams parallel möglich ist.

So sieht die Startaufstellung für das Spiel heute gegen Liechtenstein aus:

Wer zeigt Deutschland – Liechtenstein im Free-TV? RTL

Wo gibt es das Länderspiel heute online im Live-Stream? Bei RTL+

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Der Zugang zu RTL+ ist kostenpflichtig, der Dienst kann aber 30 Tage lang gratis getestet werden. Das gilt auch für Streaming-Dienste, die RTL im Programm haben, zum Beispiel Zattoo oder waipu.tv.

Wann geht es los? Der Fußballabend beginnt um 20:25 Uhr, um 20:45 Uhr ist Anstoß.

Die bisherigen TV-NOW-Apps wurden nach einem Update umbenannt. Ihr könnt also weiterhin mit den gewohnten Anwendungen auch bei RTL+ einschalten und so das Deutschland-Spiel heute zum Beispiel auf dem Android-Smartphone und -Tablet, iPhone oder iPad unterwegs sehen oder per Fire TV (Stick) und andere Empfangsgeräte auf den Fernsehbildschirm übertragen. So feuert ihr die deutsche Nationalmannschaft (oder auch den Underdog aus Liechtenstein) auch vor dem großen TV-Bildschirm an.

Falls ihr keinen Zugang bei RTL+ buchen wollt, bringt euch WDR Event die Live-Übertragung des WM-Qualifikationsspiel heute im Online-Radio ins Ohr. Der Zugang ist kostenlos und für alle auch ohne Anmeldung verfügbar.

So sah der ursprüngliche DFB-Kader für die anstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft aus:

Aufgrund eines Corona-Falls im DFB-Lager mussten aber die Spieler Niclas Süle, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi in Quarantäne. Nachnominier wurden Maximilian Arnold und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg dsowie Kevin Volland von AS Monaco.

Das Spiel gegen Liechtenstein heute ist der vorletzte Pflichttermin für die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2021. Am kommenden Sonntag geht es zum Abschlussspiel in den „European Qualifiers“ auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Katar 2022. Dann geht es um 18:00 Uhr gegen Armenien. Deutschland ist bereits für die Winter-WM im kommenden Jahr qualifiziert und kann entsprechend entspannt in das Spiel heute gehen. Spannender wird es in der WM-Qualifikation noch auf manch anderen Plätzen. Wer das Deutschland-Spiel heute nicht im TV sehen will, kann bei DAZN zu vielen weiteren Länderspielen einschalten. Folgende WM-Qualifikationsspiele sind heute im Streaming-Programm zu sehen:

18 Uhr: Armenien – Nordmazedonien

18 Uhr: Georgien – Schweden

18 Uhr: Serbien – Katar (Freundschaftsspiel)

18 Uhr: Russland – Zypern

18:30 Uhr: Ukraine – Belgien (Freundschaftsspiel)

18:30 Uhr: Tschechien – Kuwait (Freundschaftsspiel)

20:45 Uhr: Irland – Portugal

20:45 Uhr: Griechenland – Spanien

20:45 Uhr: Rumänien – Island

20:45 Uhr: Malta – Kroatien

20:45 Uhr: Slowakei – Slowenien

Ab 0:00 Uhr gibt es bei DAZN zudem die Wiederholung vom Spiel Deutschland – Liechtenstein in voller Länge zu sehen. Auch bei DAZN benötigt man einen kostenpflichtigen Abo-Zugang. Den kostenlosen Probemonat gibt es inzwischen nicht mehr, sodass ihr ab dem ersten Tag der Anmeldung bezahlen müsst.

