„Devil May Cry“ Staffel 2: Folgt eine Fortsetzung der Anime-Serie?

Netflix bringt mit „Devil May Cry“ eine Videospielreihe als neuen Anime. Ob der neue Anime dieses Mal mehr Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten.

Gaming-Reihe als Netflix-Anime

Das südkoreanische Animationsstudio Studio Mir brachte uns hochgelobte Serien wie „The Legend of Korra“, „Kipo and the Age of Wonderbeasts“ und „X-Men ’97“. 2025 hat das Studio die beliebte Videospielreihe „Devil May Cry“ für Netflix in Form einer Anime-Adaption umgesetzt, die durch beeindruckende Animationen überzeugt. Doch wird eine zweite Staffel von „Devil May Cry“ kommen?

„Devil May Cry“ im Stream Streaming-Start: 03.04.2025

Genre: Abenteuer, Action, Animation & Zeichentrick

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Ihr steht auf Animes? Dann verraten euch unsere kino.de-Kollegen in ihrem Video, welche Anime-Filme ihr auf Netflix nicht verpassen solltet:

10 Anime-Filme, die ihr gesehen haben müsst

Wird es Staffel 2 von „Devil May Cry“ geben?

Die spannende Handlung rund um den unerschrockenen Dämonenjäger Dante, der einen zwielichtigen Schurken daran hindern muss, die Pforten zur Hölle zu öffnen, hat bereits in der Videospiel-Version zahlreiche Fans begeistert. Diese basiert auf der Göttlichen Komödie des italienischen Dichters Dante Alighieri, der sein berühmtes Werk im 14. Jahrhundert schuf.

Die neue Anime-Serie auf Netflix ist nun die zweite Adaption der beliebten Spielreihe im Anime-Stil. Bereits 2007 veröffentlichte das japanische Animationsstudio Madhouse eine Anime-Version, die jedoch nach nur einer Staffel eingestellt wurde. Kein Wunder also, dass sich viele Fans die berechtigte Frage stellen, ob der neue Anime von „Devil May Cry“ eine zweite Staffel erhalten wird.

Wie sich die Zuschauerzahlen und die Resonanz auf Netflix entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Derzeit gibt es noch keine offizielle Bestätigung, ob eine Fortsetzung geplant ist. Solltet ihr Fans dieses Franchises sein, müsst ihr euch wohl noch ein wenig gedulden, bis Netflix oder das verantwortliche Studio Mir eine entsprechende Ankündigung macht.

Alternative Anime-Serien

Wenn ihr die Wartezeit bis zu einer möglichen zweiten Staffel von „Devil May Cry“ mit ähnlichen Anime-Serien überbrücken möchtet, hat Netflix einige interessante Alternativen für euch im Angebot:

„Sakamoto Days“: Einst war Taro Sakamoto ein gefürchteter Auftragskiller, doch mittlerweile genießt er ein ruhiges Familienleben. Diese Idylle wird jedoch bedroht, als eine Gruppe von Söldnern und Assassinen Jagd auf ihn und seine Liebsten macht. Die Serie könnt ihr mit eurem Netflix-Abo streamen.



Einst war Taro Sakamoto ein gefürchteter Auftragskiller, doch mittlerweile genießt er ein ruhiges Familienleben. Diese Idylle wird jedoch bedroht, als eine Gruppe von Söldnern und Assassinen Jagd auf ihn und seine Liebsten macht. Die Serie könnt ihr mit eurem Netflix-Abo streamen. „Baki Hanma“: Der Schüler Baki hat nur ein Ziel: Er will seinen Vater, einen Meister der Kampfkunst, eines Tages übertreffen. Dafür trainiert er unermüdlich. Doch die Situation spitzt sich zu, als fünf gefährliche Häftlinge ausbrechen und ihn zu Kämpfen herausfordern. Auch diese Serie könnt ihr auf Netflix anschauen.



Der Schüler Baki hat nur ein Ziel: Er will seinen Vater, einen Meister der Kampfkunst, eines Tages übertreffen. Dafür trainiert er unermüdlich. Doch die Situation spitzt sich zu, als fünf gefährliche Häftlinge ausbrechen und ihn zu Kämpfen herausfordern. Auch diese Serie könnt ihr auf Netflix anschauen. „Blue Eye Samurai“: Im Jahr 1633 wird die Samurai Mizu aufgrund ihrer blauen Augen als Ausländerin betrachtet. Gezeichnet von ihrer Vergangenheit, schwört sie, sich an jenen zu rächen, die sie ausgegrenzt und verletzt haben. Mit dieser Serie erwartet euch kunstvoll animierte Schwertkampf-Action, die ebenfalls im Netflix-Abo enthalten ist.

