„Devil May Cry“ Staffel 2: Netflix verrät uns endlich mehr zur Fortsetzung

Die erste Staffel „Devil May Cry“ läuft seit April auf Netflix. Der Streaminganbieter gab schon Pläne für Staffel 2 bekannt und verrät uns in einer ersten Vorschau mehr.

„Devil May Cry“ bekommt Staffel 2

Die spannende Handlung rund um den unerschrockenen Dämonenjäger Dante, der einen zwielichtigen Schurken daran hindern muss, die Pforten zur Hölle zu öffnen, hat bereits in der Videospiel-Version (auf Steam ansehen) zahlreiche Fans begeistert. Diese basiert auf der „Göttlichen Komödie“ des italienischen Dichters Dante Alighieri, der sein berühmtes Werk im 14. Jahrhundert schuf (auf Amazon ansehen).

Die neue Anime-Serie auf Netflix ist nun die zweite Adaption der beliebten Spielreihe im Anime-Stil. Bereits 2007 veröffentlichte das japanische Animationsstudio Madhouse eine Anime-Version, die jedoch nach nur einer Staffel eingestellt wurde. Für die neue Adaption können sich Fans aber freuen: Netflix bestätigte am 10. April 2025 über X eine zweite Staffel.

Ein erster Einblick: Wann können wir mit der Fortsetzung rechnen?

Netflix zeigt die erste Vorschau und verrät ein paar Details: Dante wird in Staffel 2 auf seinen Zwillingsbruder treffen. Selbst wenn ihr die Videospielreihe nicht kennt, werdet ihr schnell merken, dass die beiden Brüder keine einfache Beziehung haben. Die Vorschau verrät uns außerdem, dass wir mit der Fortsetzung 2026 rechnen können. Seht selbst ...

Gaming-Reihe als Netflix-Anime

Das südkoreanische Animationsstudio Studio Mir brachte uns hochgelobte Serien wie „The Legend of Korra“, „Kipo and the Age of Wonderbeasts“ und „X-Men ’97“. 2025 hat das Studio die beliebte Videospielreihe „Devil May Cry“ für Netflix in Form einer Anime-Adaption umgesetzt, die durch beeindruckende Animationen überzeugt. Unser Redakteur Daniel Boldt meint, sie ist ein Muss für alle Kinder der 90er.

Alternative Anime-Serien

Wenn ihr die Wartezeit bis zu einer möglichen zweiten Staffel von „Devil May Cry“ mit ähnlichen Anime-Serien überbrücken möchtet, hat Netflix einige interessante Alternativen für euch im Angebot:

„Sakamoto Days“: Einst war Taro Sakamoto ein gefürchteter Auftragskiller, doch mittlerweile genießt er ein ruhiges Familienleben. Diese Idylle wird jedoch bedroht, als eine Gruppe von Söldnern und Assassinen Jagd auf ihn und seine Liebsten macht. Die Serie könnt ihr mit eurem Netflix-Abo streamen.s „Baki Hanma“: Der Schüler Baki hat nur ein Ziel: Er will seinen Vater, einen Meister der Kampfkunst, eines Tages übertreffen. Dafür trainiert er unermüdlich. Doch die Situation spitzt sich zu, als fünf gefährliche Häftlinge ausbrechen und ihn zu Kämpfen herausfordern. Auch diese Serie könnt ihr auf Netflix anschauen.

Einst war Taro Sakamoto ein gefürchteter Auftragskiller, doch mittlerweile genießt er ein ruhiges Familienleben. Diese Idylle wird jedoch bedroht, als eine Gruppe von Söldnern und Assassinen Jagd auf ihn und seine Liebsten macht. Die Serie könnt ihr mit eurem Netflix-Abo streamen.s Der Schüler Baki hat nur ein Ziel: Er will seinen Vater, einen Meister der Kampfkunst, eines Tages übertreffen. Dafür trainiert er unermüdlich. Doch die Situation spitzt sich zu, als fünf gefährliche Häftlinge ausbrechen und ihn zu Kämpfen herausfordern. Auch diese Serie könnt ihr auf Netflix anschauen. „Blue Eye Samurai“: Im Jahr 1633 wird die Samurai Mizu aufgrund ihrer blauen Augen als Ausländerin betrachtet. Gezeichnet von ihrer Vergangenheit, schwört sie, sich an jenen zu rächen, die sie ausgegrenzt und verletzt haben. Mit dieser Serie erwartet euch kunstvoll animierte Schwertkampf-Action, die ebenfalls im Netflix-Abo enthalten ist.

