In der Quest "Entsagt der Mutter" ist es eure Aufgabe der Antagonistin Lilith zu entsagen. Allerdings wird durch die Missionsbeschreibung nicht sonderlich deutlich, wie ihr das anstellen könnt. Wir verraten euch, was ihr tun müsst.

Diablo 4 Facts

Lilith, Tochter von Mephisto und Nichte von Diablo selbst, hat finstere Pläne, die Sanktuario ins Unglück stürzen. Eure Aufgabe ist es, diese Pläne zu vereiteln, doch vorher müsst ihr in einer kleinen Nebenquest mit dem Namen "Entsagt der Mutter" eure Haltung gegenüber Liliths Statue offenbaren.

Entsagt der Mutter: Quest starten und lösen

Die Quest "Entsagt der Mutter" wird freigeschaltet, indem ihr mit einer zerrissenen Notiz interagiert, die sich im Tusmaa-Graben der Trockensteppe befindet. Dabei handelt es sich um ein kleines Areal, das im Westen von Sanktuario (östlich von Ked Barou) direkt vor einem Felsen aufzufinden ist. In der Notiz steht geschrieben: „Am Fuße der gewaltigen Statue am versteckten Schrein, ruft in die Welt: 'Das ist nicht meine Mutter'".

Die Statue zu finden, ist nicht weiter schwer, da euch der Missionsmarker sofort zu ihr führt. Auf eurem Weg werdet ihr auf Heerscharen von Dämonen stoßen, die in relativ geringen Abständen respawnen. Ihr müsst euch also auf etwas Widerstand gefasst machen. Sobald ihr die Höhle erreicht, könnt ihr die Statue auch schon sehen. Sie wird von einem Lichtkegel erfasst und ist von kleineren Skulpturen umgeben, die Sukkuben darstellen könnten.

Wählt das Emote "Nein" aus, um die Quest abzuschließen. (© Screenshot GIGA)

Allerdings finden sich innerhalb der Höhle keine Interaktionsmöglichkeiten. Ähnlich der Nebenquest "Die alten Traditionen bewahren" müsst ihr ein passendes Emote auswählen. Öffnet das Auswahlrad auf dem PC mit der Taste "E" oder auf dem Controller, indem ihr das Steuerkreuz nach oben drückt. Das Emote, nach dem ihr sucht, lautet "Nein". Es befindet sich standardmäßig nicht im Auswahlrad.

Wählt also zunächst "Anpassen" aus und sucht dann in der Liste nach dem passenden Vokabular. Fügt "Nein" dem Auswahlrad hinzu, stellt euch vor die Statue und sprecht es aus. Eine Kiste, der "Vorrat des Ketzers", erscheint neben euch. Plündert die Truhe, um die Aufgabe abzuschließen und obendrein 20 Ansehen für die Trockensteppe einzuheimsen.