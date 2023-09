Die 7 besten neuen Serien bei Netflix, Prime, Wow & Co.

Jeden Tag erscheinen neue Serien auf den verschiedenen Streamingdiensten. Wir wollen euch hier die vielversprechendsten Neuerscheinungen der letzten Zeit bei Netflix, Amazon Prime, Disney+, Wow, Apple TV+ & Co. präsentieren.

One Piece

One Piece - Trailer 2 Deutsch

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Fantasy, Abenteuer

Fantasy, Abenteuer Altersfreigabe: FSK ab 12

FSK ab 12 Besetzung: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu

Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu Drehbuch/Story: Lindsay Gelfand, Eiichirô Oda

Der Manga und die Anime-Serie von Eiichirô Oda gehören zu den beliebtesten japanischen Werken unserer Zeit. Allem Anschein nach hat Netflix bei der Adaption zur Real-Serie von „One Piece“ diesmal das nötige Feingefühl bewiesen. Fans wie Neuankömmlinge feiern auch die echten Abenteuer der Strohutpiraten-Crew mit Ruffy, Nami, Zorro, Lysop und Snaji.

Painkiller

Painkiller | Trailer deutsch

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Crime, Drama

Crime, Drama Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch

Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch Drehbuch/Story: Micah Fitzerman-Blue, Patrick Radden Keefe

„Painkiller“ nimmt sich die wahre Geschichte der Opioid-Krise der USA vor und zeigt diese aus allen Perspektiven – Opfer, Verantwortliche und Ermittler.

Ahsoka

Ahsoka - Trailer 2 Deutsch

Streamingdienst: Disney+

Disney+ Genre: Science-Fiction, Fantasy

Science-Fiction, Fantasy Altersfreigabe: FSK ab 12

FSK ab 12 Besetzung: Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Wes Chatham

Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Wes Chatham Drehbuch/Story: Dave Filoni

Die ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka Tano kennen „Star Wars“-Fans bereits als Padawan von Anakin Skywalker aus „The Clone Wars“. Als Nebencharakter ist Roario Dawson in der Rolle auch schon in „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“ vorgekommen. Nun steht der Fan-Favorit in der eigenen Serie ganz im Vordergrund.

Silo

Silo – Trailer (Apple TV+)

Streamingdienst: Apple TV Plus

Apple TV Plus Genre: Mystery, Science-Fiction

Mystery, Science-Fiction Altersfreigabe: FSK ab 12

FSK ab 12 Besetzung: Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins

Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins Drehbuch/Story: Graham Yost

Die Oberfläche der Welt ist unbewohnbar. Eine Gruppe an Menschen lebt deswegen in einem Silo tief unter der Erde. Wie lange sie das schon tun, wissen sie schon lange selbst nicht mehr. Doch dann beginnen Bewohner auf mysteröse Weise zu sterben …

Will Trent

Will Trent Trailer | Meet Special Agent Will Trent (ABC/Disney)

Streamingdienst: Disney+

Disney+ Genre: Krimi, Drama

Krimi, Drama Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Ramón Rodríguez, Erika Christensen, Iantha Richardson

Ramón Rodríguez, Erika Christensen, Iantha Richardson Drehbuch/Story: Liz Heldens, Daniel T. Thomsen

Angetrieben durch seine eigene Kindheit, hat Special Agent Will Trent sich das Ziel gesetzt, dass niemand so im Stich gelassen werden soll, wie er es selbst erleben musste. In kürzester Zeit schafft er es mit seiner besonderen Fähigkeit im Georgia Bureau of Investigation (GBI) zum Agenten mit der höchsten Aufklärungsrate zu werden.

Fubar

FUBAR - Trailer Deutsch

Streamingdienst: Netflix

Netflix Genre: Action, Komödie

Action, Komödie Altersfreigabe: FSK ab 16

FSK ab 16 Besetzung: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter

Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter Drehbuch/Story: Nick Santora

Eigentlich ist der ehemalige CIA-Agent Luke Brunner jetzt im Ruhestand und will sich endlich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben nehmen: Seiner Familie. Doch er wird nochmals für eine letzte gefährliche Mission engagiert – das er dabei seiner Familie näher sein wird als erwartet, ist jedoch eine Überraschung für ihn.

Poker Face

Poker Face | Offizieller Trailer (Peacock/T-Street Productions)

Streamingdienst: Wow

Wow Genre: Krimi, Komödie

Krimi, Komödie Altersfreigabe: TBA

TBA Besetzung: Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Simon Helberg

Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Simon Helberg Drehbuch/Story: Neil Druckman, Craig Mazin

Detektivin Charlie Cale hat die fast schon übersinnlich anmutende Fähigkeit, jede Lüge sofort zu erkennen. Mit dieser besonderen Auffassungsgabe macht sie sich in ihrem Muscle Car auf den Weg, um jede Menge skurrile Personen kennenzulernen und seltsame Mordfälle aufzuklären.

