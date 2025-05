Die Bachelorette 2025: Start, Sendetermine, Stream und aktuelle Infos zur neuen Staffel

Es ist wieder soweit! Auch 2025 sucht die Bachelorette die große Liebe. Bei uns erfahrt ihr alles, was bisher zur neuen Staffel auf RTL bekannt ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Die Bachelorette“ Staffel 12

Die RTL-Show „Die Bachelorette“ kehrt 2025 zum zwölften Mal zurück und sorgt schon jetzt für viele Fragen: Wann startet die neue Staffel, wo läuft sie im Stream und wer wird die nächste Single-Lady? Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Stand rund um Start, Streaming und die spannende Frage, wer 2025 die Rosen verteilen wird.

Anzeige

Wer ist die Bachelorette 2025?

Bislang ist noch nicht bekannt, wer 2025 die Rosen verteilen wird. Das offizielle Statement von RTL steht noch aus. Kurzzeitig kursierten zwar Gerüchte, dass Til Schweigers Tochter Luna die neue Bachelorette wird, doch diese dementierte die Schauspielerin bereits im Februar in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Anzeige

Ob RTL für dieses Jahr also auf eine bekannte TV-Persönlichkeit, eine Influencerin oder eine bisher unbekannte Kandidatin setzt, ist aktuell noch offen. Auch die Einführung eines neuen Konzeptes, wie etwa von zwei Bachelorettes, bleibt reine Spekulation.

Start und Sendetermine: Wann läuft die Bachelorette 2025?

Und auch der offizielle Starttermin ist noch nicht veröffentlicht. In den vergangenen Jahren startete die Dating-Show meist im Sommer, die letzte Staffel lief ab August 2024. Ein Sendestart im Juli oder August ist also wahrscheinlich.

Anzeige

Hier könnt ihr die Bachelorette 2025 im Stream sehen

Die neuen Folgen von „Die Bachelorette“ erscheinen 2025 voraussichtlich wieder zuerst exklusiv auf RTL+. Im Free-TV bei RTL werden wahrscheinlich nur einzelne Episoden mit zeitlichem Abstand und zu späterer Sendezeit ausgestrahlt. Mit einem kostenpflichtigen RTL+ Abo seid ihr also in jedem Fall auf dem neuesten Stand.

Ihr wollt mehr über die Vorteile eines RTL+ Abos erfahren? Unsere Kollegen von kino.de erklären sie im Video!

RTL+: Das sind die Vorteile des Premium-Abos

Gibt es schon Infos zu den Kandidaten und zum Drehort?

Da die Bachelorette 2025 noch nicht feststeht, sind auch die Namen der Kandidaten der kommenden Staffel noch unter Verschluss. 2024 sorgte die Show für besondere Aufmerksamkeit, als mit Stella Stegmann erstmals eine Bachelorette zu sehen war, die sowohl Männer als auch Frauen datete. Es bleibt also spannend.

In den letzten Jahren drehte RTL die romantischen Dates und die berühmten Nacht-der-Rosen-Zeremonien überwiegend in Thailand. Ob die Produktion auch 2025 wieder in Südostasien stattfindet oder der Sender sich für einen anderen sonnigen Drehort entscheidet, wird vermutlich bald bekanntgegeben.

Wir halten euch auf dem Laufenden und aktualisieren diesen Artikel, sobald RTL neue Informationen zur Bachelorette 2025 veröffentlicht. Bis dahin heißt es: Abwarten und Vorfreude genießen!