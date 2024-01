Die Bachelors 2024: Wer muss nach Folge 1 die Show verlassen?

2024 wird im TV wieder die große Liebe gesucht und Rosen vergeben. Welche Kandidatinnen zu den Glücklichen gehören, erfahrt ihr hier.



In der neuesten Staffel von „Der Bachelor“, die bereits im Dezember für Gesprächsstoff sorgte, bricht RTL mit Traditionen. Die Show, bekannt für ihr bewährtes Konzept, erhält frischen Wind durch zwei Hauptdarsteller: Sebastian Klaus, 35 Jahre alt, und Dennis Gries, 30 Jahre alt. Gemeinsam bewohnen sie eine Villa in Südafrika, wo sie nach der wahren Liebe Ausschau halten. Eine weitere spannende Änderung in „Die Bachelors 2024“ ist die Einführung von kurzen Blind Dates in Deutschland, bevor die eigentliche Reise beginnt. Hier wählen die beiden aus 30 Bewerberinnen 22 aus, die sie dann nach Südafrika begleiten. Für Fans, die nicht bis zur Fernsehausstrahlung warten möchten, bietet RTL+ Premium die Möglichkeit, vorab zu erfahren, welche Damen die Reise nach Kapstadt antreten. Wir geben euch einen exklusiven Einblick, wer mit nach Kapstadt darf.

Die Bachelors 2024: Wer muss die Show verlassen?

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zur Folge 1, die am 17. Januar 2024 bei RTL läuft! +++

Als die beiden Männer in Köln ankamen, begannen sogleich die Blind Dates. Sie trafen eine rigorose Auswahl und entschieden sich letztendlich, unabhängig voneinander, jeweils für elf Frauen. Obwohl die beiden Bachelors voneinander wussten, hatten ihre Auserwählten keine Ahnung davon. Die Wahrheit über das „doppelte Spiel“ kam erst in Kapstadt ans Licht. Einige der Frauen bemühten sich sofort um die Gunst der beiden Rosenkavaliere, während eine andere freiwillig abreiste. Die folgenden Kandidatinnen schieden nach der ersten Folge aus:

Anna L. (raus nach dem Blind Date mit Dennis)

Anna W. (raus nach dem Blind Date mit Dennis)

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

Ina (raus nach dem Blind Date mit Sebastian)

Jenny (raus nach dem Blind Date mit Dennis)

Lisa W. (raus nach dem Blind Date mit Sebastian)

Stephanie (raus nach dem Bind Date mit Dennis)

Vivien (raus nach dem Blind Date mit Sebastian)

Mina (geht freiwillig in der ersten Nacht der Rosen)



Das passiert in der ersten Folge der Bachelors

RTL kündigt an, dass die neue Staffel mehr Romantik, Leidenschaft und Konflikte als je zuvor bieten wird. Die Eröffnungsepisode startet jedoch eher zurückhaltend mit der Einführung der Bachelors. Sebastian Klaus zeigt sich besonders interessiert an einer Frau, die sportlich ist, während Dennis Gries besonders von einem charmanten Lächeln angezogen wird. Anschließend begeben sich die beiden nach Köln. Dort erfahren sie, dass die Blind Dates auf sie warten. Beide starten vielversprechend in diese Dates: Sebastian ist sofort von Eva fasziniert, während Dennis von Rebecca beeindruckt ist, die mit ihrer Selbstliebe und Ausstrahlung punktet. Dennis bemerkt beeindruckt, dass Rebecca die Messlatte hoch anlegt. Nicht alle Teilnehmerinnen können jedoch Eindruck schinden. So vermag es Stephanie nicht, Dennis mit ihren Tarotkarten zu beeindrucken. Auch Sebastian findet nicht mit allen Frauen, darunter Ina und Lisa W., eine gemeinsame Ebene.

Später rückt die spannende erste Rosenverteilungsnacht in Kapstadt ins Zentrum des Geschehens. Die beiden Bachelors treffen sich zuvor in der beeindruckenden Umgebung ihrer temporären Luxusvilla und lernen sich kennen. Dennis kommentiert scherzhaft seinen ersten Eindruck von seinem Konkurrenten, dass er ihn in der Tasche hat. Sebastian empfindet Dennis als äußerst angenehm, betrachtet den jungen Mann jedoch nicht als ernsthafte Bedrohung. In der ersten Rosennacht gibt es noch kein Konkurrenzverhalten zwischen den beiden Rosenkavalieren. Bei den Damen herrscht große Verwunderung als sie realisieren, dass es zwei Bachelors gibt. Kurze Zeit später zeigen sich den Frauen zwei charmante Bachelors, die sich auf den Abend freuen. Die Stimmung ist überwiegend positiv, es entstehen viele anregende Unterhaltungen und schließlich erhalten Leonie und Rebecca von Sebastian und Dennis jeweils eine gelbe Rose für die ersten Einzeldates. In dieser Nacht muss keine der Teilnehmerinnen gehen, doch überraschend beschließt eine Dame, freiwillig zu gehen. Mina teilt Sebastian mit, dass sie bereits in Deutschland ihre große Liebe gefunden hat und an ihrer früheren Beziehung festhalten möchte. Diese unerwartete Entscheidung trifft Sebastian hart, da Mina zu seinen Favoritinnen zählte. Er akzeptiert ihren Wunsch zu gehen und reflektiert, dass er sie ziehen lässt, wenn sie gehen möchte.

Diese Kandidatinnen nehmen an der neuen Staffel teil

An der neuen Staffel nehmen insgesamt 30 Frauen teil, die um die Herzen von Sebastian und Dennis buhlen:

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim

Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm

Annika (30), Tourguide aus Wien

Bianca (23), Kinderpflegerin aus Nürnberg

Brenda (26), Auszubildene im Öffentlichen Dienst aus Wien

Eva (27), Architektur-Studentin (M.A.) aus Köln

Fabienne (32), Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Freya (25), Consultant aus Berlin

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

Ina (28), HR Business Partner aus Erdmannhausen

Jenny (24), Studentin für Kommunikation & Eventmanagement aus Elmenhorst

Jessica (26), Bankangestellte aus Berlin

Katharina (28), Senior Consultant aus Düsseldorf

Kim (30), Content Creator aus Potsdam

Kim-Yva (29), Inhaberin eines Schmuckladens & Personal Trainerin aus Marbella

Lissy (29), Lehrerin aus Metzingen

Larissa (30), Versicherungskauffrau aus Siegburg

Laura B. (27), Automobilkauffrau aus Ochtrup

Laura D. (28), Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Laura S. (23), Model & Yogalehrerin aus Köln

Lavinia (31), Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Leonie (28), Brautstylistin aus Köln

Lisa G. (28), gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern

Mina (26), Medizinische Fachangestellte aus Köln

Nadia (26), Content Managerin aus Wuppertal

Rebecca (27), Content Creatorin und Social Media Managerin aus Berlin

Selin (26), Marketing Managerin aus Bad Laasphe

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz

Vivien (29), selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++