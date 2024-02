Die Bachelors 2024: Das sind die beiden Rosenkavaliere Sebastian Klaus und Dennis Gries

In der aktuellen Staffel bringt RTL gleich direkt zwei Bachelors an den Start. Alles über die beiden Bachelors, erfahrt ihr hier.

In der 14. Staffel der beliebten Datingshow „Der Bachelor“, die RTL ausstrahlt, erwartet das Publikum eine bedeutende Neuerung: Zum ersten Mal werden nicht ein, sondern zwei Männer als „Die Bachelors 2024“ auftreten. Dennis Gries und Sebastian Klaus sind die Auserwählten, die in Südafrika gemeinsam auf die Reise gehen, um ihre Traumpartnerin zu finden. Diese Staffel verspricht, sich deutlich von ihren Vorgängern zu unterscheiden.

Zwei Bachelors: Das gab es noch nie!

Die neue Staffel präsentiert eine Mischung aus frischen Elementen und vertrauten Aspekten. So wird erneut Südafrika als Drehort genutzt. Es ist ein Ort, der bereits dem ersten Bachelor Paul Janke wohlbekannt ist. Trotz dieser bekannten Komponente gibt es signifikante Neuerungen. Eine davon ist die Einführung von gleich zwei Bachelors. Eine weitere Neuerung sind die „Blind Dates“, die in Deutschland stattfinden, bevor die Reise beginnt. Während dieser Dates wählen die beiden Junggesellen von 30 Frauen 22 aus, die sie auf die Reise mitnehmen.

In einem Gespräch zeigten sich die Rosenkavaliere von dem neuen Konzept begeistert. Sebastian äußerte, dass es für ihn sehr spannend sei, Teil eines völlig neuen Ansatzes zu sein. Die Möglichkeit, Liebe gemeinsam zu suchen und durch Blind Dates die Frauen auf eine tiefere Ebene kennenzulernen, um eine gemeinsame Wellenlänge zu finden, faszinierte ihn. Er erwähnte auch, dass, obwohl der andere Bachelor als Konkurrent angesehen werden könnte, sie auch die Rolle von besten Freunden einnehmen könnten, die sich gegenseitig unterstützen oder auch kritisch bei Entscheidungen beraten. Die Ungewissheit trage zusätzlich zur Aufregung des Abenteuers bei. Dennis zeigte sich ebenfalls bereit für das Liebesabenteuer und erwähnte, dass er schon in seiner Jugend davon geträumt habe. Obwohl er anfänglich Zweifel hatte, ob das Konzept mit einem zweiten Bachelor funktionieren würde, fand er die Idee, möglicherweise einen Freund an seiner Seite zu haben, mittlerweile cool.

Das ist der Bachelor Sebastian Klaus

Alter: 35 Jahre

35 Jahre Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Sales Manager

Sales Manager Interessen: Fitness, Gesellschaftsspiele, Spaziergänge, Skifahren

Fitness, Gesellschaftsspiele, Spaziergänge, Skifahren Seit einem Jahr Single

Single Träumt von einer Beziehung mit 2 Kinder, Haus mit Garten

einer Beziehung mit 2 Kinder, Haus mit Garten Fun Fact: Sebastian kann 60 Sekunden im Handstand stehen

Das ist der Bachelor Dennis Gries

Alter: 30 Jahre

30 Jahre Wohnort: Kempten

Kempten Beruf: Start-up-Gründer, Inhaber einer Wellness- und Fitnessanlage

Start-up-Gründer, Inhaber einer Wellness- und Fitnessanlage Interessen: Sport, gesunde Ernährung

Sport, gesunde Ernährung Auch seit einem Jahr Single

Single Träumt von der richtigen Frau an seiner Seite

der richtigen Frau an seiner Seite Fun Fact: Dennis trägt immer eine Packung Maiswaffeln bei sich

Eine aufregende 14. Staffel

Wird das Aufeinandertreffen der beiden Fernsehcharmeure ein erfreuliches Ereignis oder eine Enttäuschung für die Zuschauer darstellen? Der Sender RTL kündigt bereits erhöhte Spannung an. Denn es werde mehr Dates und Küsse geben. Zudem scheint der Konkurrenzkampf hoch zu sein. Zudem ist es noch ungewiss, ob zwischen den beiden Protagonisten ein „feuriger Wettbewerb“ oder eine freundschaftliche Beziehung entstehen wird. Als Reaktion auf den Rückgang der Einschaltquoten in der letzten Staffel, setzt der Sender auf die Neuerung und bringt nach dem Prinzip „doppelt gemoppelt“ zwei äußerlich ähnliche Junggesellen ins Spiel, die eventuell bald um die Gunst derselben Dame werben könnten.

Wann und wo kann das TV-Format geschaut werden?

Das Warten der Fans wird im Frühjahr belohnt, denn zu diesem Zeitpunkt werden die beiden Single-Herren die Nachfolge von David Jackson antreten. Die neue Staffel ist ab dem 10. Januar 2024 auf RTL+ im Stream verfügbar. Fernsehzuschauer können ab Mittwoch, den 17. Januar 2024 die 14. Staffel jeden Dienstagabend um 20:15 Uhr auf RTL verfolgen.

