Die Bachelors 2024: Wer ist raus nach Folge 4?

2024 wird im TV wieder die große Liebe gesucht und Rosen vergeben. Welche Kandidatinnen zu den Glücklichen gehören, erfahrt ihr hier.



In der neuesten Staffel von „Der Bachelor“, die bereits im Dezember für Gesprächsstoff sorgte, bricht RTL mit Traditionen. Die Show, bekannt für ihr bewährtes Konzept, erhält frischen Wind durch zwei Rosenkavaliere: Sebastian Klaus, 35 Jahre alt, und Dennis Gries, 30 Jahre alt. Gemeinsam bewohnen sie eine Villa in Südafrika, wo sie nach der wahren Liebe Ausschau halten. Eine weitere spannende Änderung in „Die Bachelors 2024“ ist die Einführung von kurzen Blind Dates in Deutschland, bevor die eigentliche Reise beginnt. Hier wählen die beiden aus 30 Bewerberinnen 22 aus, die sie dann nach Südafrika begleiten. Für Fans, die nicht bis zur Fernsehausstrahlung warten möchten, bietet RTL+ Premium die Möglichkeit, vorab zu erfahren, welche Damen die Reise nach Kapstadt antreten. Wir geben euch einen exklusiven Einblick, wer mit nach Kapstadt darf.

Die Bachelors 2024: Wer muss nach Folge 4 die Show verlassen?

In der vierten Episode von „Die Bachelors“ steigt die Spannung unter den Teilnehmerinnen merklich an! Es kommt nicht nur zu romantischen Momenten zwischen Dennis und Sebastian und jeweils zwei der Teilnehmerinnen, sondern auch zwischen den Damen selbst zeigt sich eine gewisse Offenheit. Daraufhin folgt die erwartete Rosennacht, in welcher die beiden Junggesellen wiederum zwei der Frauen verabschieden müssen. Diese zwei Teilnehmerinnen erhalten in der aktuellen Runden keine Rose:

Brenda (Dennis)

Lavinia (Sebastian)

Das passiert in der vierten Folge der Bachelors

In der vierten Episode herrscht ausgelassene Stimmung, und es wird kräftig geflirtet und geküsst. Dennis und Sebastian heißen neun Damen zu einer exklusiven Strandfeier willkommen, während die Damen, die in der Villa verblieben sind, mit viel Alkohol auf die Nacht anstoßen. Die fröhliche Atmosphäre führt zu zahlreichen Küssen. „Scheinbar haben wir Frauen einen Plan B für den Fall, dass es mit den Männern nicht klappt“, zieht Brenda als Zwischenbilanz, und sie ist damit nicht allein. Fabienne zeigt sich ebenfalls flirtbereit und äußert den Wunsch, jemanden zu küssen. Sie findet in Larissa eine ebenso interessierte Partnerin, und zusammen teilen sie intime Momente, Zigarette und Weinglas inklusive.

Nach dem Brunch in der Villa lädt Dennis Nadia und Sebastian Larissa zum Einzeldate ein. Beide Herren gehen bei diesen Treffen voll auf Tuchfühlung. Während Dennis und Nadia leidenschaftliche Küsse im Pool teilen, erleben Sebastian und Larissa, gesichert an Seilen, über dem Planetarium schwebend, romantische Momente. Sie tauschen ebenso leidenschaftliche Küsse aus, für die Sebastian betont, es hätte „keinen perfekteren Moment“ geben können.

Inmitten der aufregenden Einzelverabredungen steht die bevorstehende Rosennacht, die dieses Mal von einem afrikanischen Thema geprägt ist. Trotz der scheinbar fröhlichen Atmosphäre kommt es zu Spannungen zwischen den Teilnehmerinnen. Leonie, eine der bevorzugten Damen von Sebastian, bezichtigt einige der Frauen, sich nicht aufrichtig zu verhalten. In einer Unterhaltung mit Sebastian äußert sie ihre Bedenken bezüglich der Echtheit der Intentionen einiger Mitstreiterinnen, ohne jedoch Namen zu nennen. Sie ist der Meinung, Sebastian sei intelligent genug, um mit seiner Menschenkenntnis die betreffenden Personen selbst zu identifizieren. Sebastian findet Leonies Vorgehensweise allerdings „nicht angemessen“ und hegt den Verdacht, dass sie ihre Vorwürfe strategisch einsetzt, um einen Vorteil für sich zu erlangen. Trotz seiner Bedenken entscheidet er sich dazu, ihr und auch Larissa, die eigentlich Ziel von Leonies Andeutungen war, eine Rose zu überreichen. Brenda und Lavinia erhalten keine Rose, wobei Brenda stolz darauf hinweist, dass es für sie keine Niederlage darstellt, sollte es mit Dennis zu keiner engeren Bindung kommen. Sie betont selbstsicher, dass es in einem solchen Fall „sein Verlust“ sei, nicht ihrer.

Diese Kandidatinnen nehmen an der neuen Staffel teil

An der neuen Staffel nehmen insgesamt 30 Frauen teil, die um die Herzen von Sebastian und Dennis buhlen:

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim

Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm

Annika (30), Tourguide aus Wien

Bianca (23), Kinderpflegerin aus Nürnberg

Brenda (26), Auszubildene im Öffentlichen Dienst aus Wien

Eva (27), Architektur-Studentin (M.A.) aus Köln

Fabienne (32), Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Freya (25), Consultant aus Berlin

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

Ina (28), HR Business Partner aus Erdmannhausen

Jenny (24), Studentin für Kommunikation & Eventmanagement aus Elmenhorst

Jessica (26), Bankangestellte aus Berlin

Katharina (28), Senior Consultant aus Düsseldorf

Kim (30), Content Creator aus Potsdam

Kim-Yva (29), Inhaberin eines Schmuckladens & Personal Trainerin aus Marbella

Lissy (29), Lehrerin aus Metzingen

Larissa (30), Versicherungskauffrau aus Siegburg

Laura B. (27), Automobilkauffrau aus Ochtrup

Laura D. (28), Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Laura S. (23), Model & Yogalehrerin aus Köln

Lavinia (31), Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Leonie (28), Brautstylistin aus Köln

Lisa G. (28), gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern

Mina (26), Medizinische Fachangestellte aus Köln

Nadia (26), Content Managerin aus Wuppertal

Rebecca (27), Content Creatorin und Social Media Managerin aus Berlin

Selin (26), Marketing Managerin aus Bad Laasphe

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz

Vivien (29), selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf

