Die Bachelors 2024: Wer ist raus nach Folge 5? (Spoiler!)

2024 wird im TV wieder die große Liebe gesucht und Rosen vergeben. Welche Kandidatinnen zu den Glücklichen gehören, erfahrt ihr hier.



In der neuesten Staffel von „Der Bachelor“, die bereits im Dezember für Gesprächsstoff sorgte, bricht RTL mit Traditionen. Die Show, bekannt für ihr bewährtes Konzept, erhält frischen Wind durch zwei Rosenkavaliere: Sebastian Klaus, 35 Jahre alt, und Dennis Gries, 30 Jahre alt. Gemeinsam bewohnen sie eine Villa in Südafrika, wo sie nach der wahren Liebe Ausschau halten. Eine weitere spannende Änderung in „Die Bachelors 2024“ ist die Einführung von kurzen Blind Dates in Deutschland, bevor die eigentliche Reise beginnt. Hier wählen die beiden aus 30 Bewerberinnen 22 aus, die sie dann nach Südafrika begleiten. Für Fans, die nicht bis zur Fernsehausstrahlung warten möchten, bietet RTL+ Premium die Möglichkeit, vorab zu erfahren, welche Damen die Reise nach Kapstadt antreten. Wir geben euch einen exklusiven Einblick, wer mit nach Kapstadt darf.

Die Bachelors 2024: Wer muss nach Folge 5 die Show verlassen?

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zur fünften Folge, die am 14. Februar 2024 bei RTL läuft! +++

In der fünften Episode von Die Bachelors stehen Dennis und Sebastian erneut vor der herausfordernden Aufgabe, zu entscheiden, welche Teilnehmerinnen eine Rose erhalten und welche leer ausgehen. Überraschenderweise verlassen drei Damen die Show, da eine von ihnen die Entscheidung trifft, die Villa freiwillig zu verlassen. Nach dieser Episode müssen folgende Kandidatinnen die Sendung verlassen:

Selin (Sebastian)

Fabienne (Sebastian)

Laura S. (Dennis, gewechselt) geht freiwillig

Das passiert in der fünften Folge der Bachelors

Dennis zeigt erneut sein Talent für romantische Momente: Er lädt Rebecca zu sich in die Villa ein. Schon bald wechseln sie intensive Blicke und kommen sich auch physisch näher. Dennis gesteht ihr, dass es sich für ihn immer richtig anfühlt, wenn sie in seiner Nähe ist. Bald darauf küsst er sie. Trotz früherer Küsse mit Katja und Nadia ist er von Rebeccas Küssen besonders angetan, da ihre Lippen sich angenehm anfühlen. Dennoch hegt er Zweifel. Er frage sich, ob Rebecca möglicherweise „zu perfekt“ für ihn sein könnte.

Sebastian hingegen verbringt seine Zeit beim Morgensport auf dem Tafelberg in Kapstadt gemeinsam mit fünf Damen. Dabei findet er schnell Gefallen an Eva, deren Charme bei jeder Begegnung zunimmt. Für ihn hat sie ihr Herz am richtigen Fleck. Seine Beziehung zu Leonie bewertet er jedoch als komplizierter: das ständige Auf und Ab irritiert ihn und weckt Erinnerungen an eine frühere Bekanntschaft. Auch bei Fabienne ist er unschlüssig, was ihn dazu veranlasst, sie zu einem persönlichen Date einzuladen. Er hofft, auf diesem Weg zu erkennen, ob sich romantische Gefühle einstellen oder ob ihre Verbindung lediglich auf einer freundschaftlichen Ebene besteht.

In der Rosennacht erleben die beiden Bachelors zunächst eine unerwartete Wendung, denn Laura S. (23), deren mentaler Zustand sich zunehmend verschlechtert, zieht einen Schlussstrich und entscheidet sich, ihre Sachen zu packen und freiwillig zu gehen. Trotz eines persönlichen Treffens mit Dennis, kann sie dem zunehmenden Druck nicht länger standhalten und verkündet in der besagten Nacht ihren Ausstieg. Sie findet, dass Dennis ein toller Mann ist und sie ihn gerne mag, aber dass ihr psychischer Zustand an erster Stelle steht und sie daher auf ihre Gesundheit hören muss. Sie hat bereits seit einer Woche keine Freude mehr an der Sendung und wollte Dennis während ihres Dates eigentlich von sich fernhalten. Dennis, der Interesse an einem Kennenlernen hatte, ist darüber unglücklich. Die anderen Frauen sehen Lauras Entscheidung jedoch positiv. Lisa findet, dass Laura Mut bewiesen hat.

Selin wird immer unbehaglicher bei dem Gedanken, dass Sebastian vielleicht seine bevorzugte Dame bereits auserkoren hat. Ihre Befürchtungen bestätigen sich schließlich, und sie sieht sich gezwungen, die Heimreise anzutreten. Ein ähnliches Schicksal erleidet Fabienne, die es während ihres Einzeldates mit dem 35-jährigen Sebastian nicht schafft, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Diese Kandidatinnen nehmen an der neuen Staffel teil

An der neuen Staffel nehmen insgesamt 30 Frauen teil, die um die Herzen von Sebastian und Dennis buhlen:

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim

Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm

Annika (30), Tourguide aus Wien

Bianca (23), Kinderpflegerin aus Nürnberg

Brenda (26), Auszubildene im Öffentlichen Dienst aus Wien

Eva (27), Architektur-Studentin (M.A.) aus Köln

Fabienne (32), Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Freya (25), Consultant aus Berlin

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

Ina (28), HR Business Partner aus Erdmannhausen

Jenny (24), Studentin für Kommunikation & Eventmanagement aus Elmenhorst

Jessica (26), Bankangestellte aus Berlin

Katharina (28), Senior Consultant aus Düsseldorf

Kim (30), Content Creator aus Potsdam

Kim-Yva (29), Inhaberin eines Schmuckladens & Personal Trainerin aus Marbella

Lissy (29), Lehrerin aus Metzingen

Larissa (30), Versicherungskauffrau aus Siegburg

Laura B. (27), Automobilkauffrau aus Ochtrup

Laura D. (28), Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Laura S. (23), Model & Yogalehrerin aus Köln

Lavinia (31), Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Leonie (28), Brautstylistin aus Köln

Lisa G. (28), gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern

Mina (26), Medizinische Fachangestellte aus Köln

Nadia (26), Content Managerin aus Wuppertal

Rebecca (27), Content Creatorin und Social Media Managerin aus Berlin

Selin (26), Marketing Managerin aus Bad Laasphe

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz

Vivien (29), selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf

