Die Bachelors 2024 (Spoiler): Wer ist raus nach Folge 2?

2024 wird im TV wieder die große Liebe gesucht und Rosen vergeben. Welche Kandidatinnen zu den Glücklichen gehören, erfahrt ihr hier.



In der neuesten Staffel von „Der Bachelor“, die bereits im Dezember für Gesprächsstoff sorgte, bricht RTL mit Traditionen. Die Show, bekannt für ihr bewährtes Konzept, erhält frischen Wind durch zwei Hauptdarsteller: Sebastian Klaus, 35 Jahre alt, und Dennis Gries, 30 Jahre alt. Gemeinsam bewohnen sie eine Villa in Südafrika, wo sie nach der wahren Liebe Ausschau halten. Eine weitere spannende Änderung in „Die Bachelors 2024“ ist die Einführung von kurzen Blind Dates in Deutschland, bevor die eigentliche Reise beginnt. Hier wählen die beiden aus 30 Bewerberinnen 22 aus, die sie dann nach Südafrika begleiten. Für Fans, die nicht bis zur Fernsehausstrahlung warten möchten, bietet RTL+ Premium die Möglichkeit, vorab zu erfahren, welche Damen die Reise nach Kapstadt antreten. Wir geben euch einen exklusiven Einblick, wer mit nach Kapstadt darf.

Anzeige

Ihr seid große Fans der Dating-Show? Dann verraten euch unsere Kollegen von desired.de in ihrem Video, was die Bachelor-Männer heute machen:

Was machen die Bachelor-Männer heute?

Anzeige

Die Bachelors 2024: Wer muss die Show verlassen?

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zur Folge 2, die am 24. Januar 2024 bei RTL läuft! +++

In der aktuellen Staffel seht ihr in der zweiten Folge, wie die ersten Einzeldates stattfinden und die Teilnehmerinnen ihre Villa beziehen. Rasch kommt der Moment, in dem die beiden Bachelors wieder vor einer Entscheidung stehen, diesmal in der zweiten Rosennacht. Keiner der beiden Rosenkavaliere hat seine Entscheidung leichtfertig getroffen. Zwei Frauen konnte die Bachelors nicht überzeugen und müssen die Villa verlassen:

Anzeige

Bianca (Dennis)

Laura D. (Sebastian)

Das passiert in der zweiten Folge der Bachelors

In der zweiten Episode ziehen die Teilnehmerinnen in die Villa ein, während zeitgleich die ersten Einzeldates stattfinden. In der Villa langweilen sich die Frauen sehr schnell, doch Leonie und Rebecca genießen jeweils besondere Momente auf ihren Einzeldates. Leonie erfährt mit dem besonnenen Sebastian beim Segeln auf einem Katamaran tiefgehende Gespräche. Rebecca fliegt mit Bachelor Dennis im Segelflugzeug hoch hinaus. Beide Paare kommen sich so nah, dass fast erste Küsse ausgetauscht werden. Doch letztlich entscheiden sich Sebastian und Dennis dagegen, um bei den anderen Damen in der Villa keinen falschen Eindruck zu hinterlassen.

Am Abend entscheiden beide Männer bei einem Bier, welche Frauen bei dem ersten Gruppendate dabei sein sollen. Sie entscheiden sich für Annika, Brenda, Fabienne, Katja, Larissa S., Laura D. und Nadia, die am nächsten Tag zu einem Ausflug in den südafrikanischen Nationalpark eingeladen werden. Während der Safari im Jeep erleben sie gemeinsam die beeindruckenden „Big Five“ und genießen dabei die lockeren Unterhaltungen und Scherze, besonders von Dennis. Die ereignisreiche Safari endet mit einem gemütlichen Picknick. Besonderes Glück haben Larissa und Nadia, die jeweils ein persönliches Gespräch mit Sebastian und Dennis führen dürfen.

Anzeige

Nachdem die Frauen wieder in der Villa eingetroffen sind, ist es Zeit für die zweite Nacht der Rosen. Erstaunen löst Laura S. aus, die sich nun entscheidet, nicht mehr Sebastian, sondern Dennis daten zu wollen. Trotzdem erhält sie von Sebastian eine Rose, ebenso wie Leonie, die nach einem Tanz mit Dennis zu verstehen gibt, dass auch sie nicht abgeneigt davon ist Dennis zu daten. Die Spannung steigt bei der bevorstehenden Rosenvergabe. Nadia stürzt bei dem Weg zu den Bachelors, was ihr peinlich ist. In wahrer Gentleman-Manier eilt Dennis ihr sofort zur Hilfe. Am Ende müssen zwei Frauen die Villa ohne Rose verlassen: Bianca und Laura D. beenden damit ihr Liebesabenteuer und kehren nach Deutschland zurück.

Anzeige

Trash-TV ist genau das Richtige für euch? Dann klickt euch durch unsere Bilderstrecke:

Diese Kandidatinnen nehmen an der neuen Staffel teil

An der neuen Staffel nehmen insgesamt 30 Frauen teil, die um die Herzen von Sebastian und Dennis buhlen:

Anna L. (27), Friseurin aus Eggolsheim

Anna W. (30), Heilpädagogin aus Hamm

Annika (30), Tourguide aus Wien

Bianca (23), Kinderpflegerin aus Nürnberg

Brenda (26), Auszubildene im Öffentlichen Dienst aus Wien

Eva (27), Architektur-Studentin (M.A.) aus Köln

Fabienne (32), Nachhaltigkeitsmanagerin aus München

Freya (25), Consultant aus Berlin

Gina (31), Fitnesstrainerin aus Köln

Ina (28), HR Business Partner aus Erdmannhausen

Jenny (24), Studentin für Kommunikation & Eventmanagement aus Elmenhorst

Jessica (26), Bankangestellte aus Berlin

Katharina (28), Senior Consultant aus Düsseldorf

Kim (30), Content Creator aus Potsdam

Kim-Yva (29), Inhaberin eines Schmuckladens & Personal Trainerin aus Marbella

Lissy (29), Lehrerin aus Metzingen

Larissa (30), Versicherungskauffrau aus Siegburg

Laura B. (27), Automobilkauffrau aus Ochtrup

Laura D. (28), Reiseberaterin aus Bietigheim-Bissingen

Laura S. (23), Model & Yogalehrerin aus Köln

Lavinia (31), Zahnmedizinische Angestellte aus Dortmund

Leonie (28), Brautstylistin aus Köln

Lisa G. (28), gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau aus Berlin

Lisa W. (35), Verkäuferin aus Achern

Mina (26), Medizinische Fachangestellte aus Köln

Nadia (26), Content Managerin aus Wuppertal

Rebecca (27), Content Creatorin und Social Media Managerin aus Berlin

Selin (26), Marketing Managerin aus Bad Laasphe

Stephanie (28), Studentin für Zeitbasierte Medienkunst aus Linz

Vivien (29), selbstständige Kosmetikerin aus Düsseldorf

+++Dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.+++