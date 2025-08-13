„Die Bachelors“ 2025: Wer gewinnt das Finale?

In der aktuellen Bachelor-Jubiläumsstaffel werden zum 15. Mal rote Rosen verteilt. Wir geben euch die Sendetermine für „Die Bachelors“ 2025, damit ihr alle Folgen so schnell wie möglich sehen könnt, und verraten, was in der aktuellsten Folge passiert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer ist bei „Die Bachelors“ raus nach Folge 10?

Das große Finale von „Die Bachelors“ in Folge 10 verspricht Spannung pur! Felix muss sich zwischen Seyma und Vivi entscheiden, während Martin zwischen Leonie und Clara wählt. In der atemberaubenden Kulisse der namibischen Wüste überreichen beide Junggesellen ihren Auserwählten die letzte Rose – ein Moment voller Emotionen und Überraschungen.

Anzeige

Martin gesteht offen: „Ich habe mich in Clara verliebt“, und sie nimmt seine letzte Rose mit einem strahlenden Lächeln an. Doch bei Felix kommt alles anders: Mit seiner Wahl sorgt er für eine faustdicke Überraschung. Seine bisherige Favoritin Viviane geht leer aus, da er in ihrem Temperament nicht die Ruhe findet, die er momentan sucht. Für Vivi ist das ein harter Schlag – sie verweigert ihm eine abschließende Umarmung und verabschiedet sich alleine zum Auto.

Und wer darf am Ende als strahlende Gewinnerin nach Hause gehen? Es ist Seyma, die von Felix ihre letzte Rose überreicht bekommt. Bevor sie die Blume annimmt, hat sie noch herzliche Worte parat: „Seit der ersten Sekunde an, fühle ich mich bei dir so wohl und ich freue mich einfach auf alles mit dir zusammen.“

Eklat beim Wiedersehen: Rosenkavalier knutschte mit einer anderen

Beim traditionellen Wiedersehen von „Die Bachelors“ kommen die Rosenkavaliere noch einmal zusammen, um offen über ihren Beziehungsstatus zu sprechen. Und Frauke Ludowig ist nach dem Finale kaum zu halten – denn es gibt einige überraschende Neuigkeiten, die für Aufsehen sorgen! Die beiden Siegerpaare sind nicht mehr zusammen – Seyma und Felix haben erkannt, dass sie eher Freunde als ein Paar sind. Felix erklärt dazu: „Das ist auch ehrlich gesagt nicht schlimm, weil wir nach wie vor guten Kontakt gehabt haben.“ Beide unterstützen sich gegenseitig und pflegen bis heute einen engen Draht zueinander.

Anzeige

Doch während bei Seyma und Felix alles weitestgehend harmonisch ablief, wurde es bei Martin und Clara richtig dramatisch. Nach der Show sind sie kein Paar mehr – und der Grund dafür ist brisant: Bei einem Treffen zwischen Martin und Lena, einer Halbfinalistin, die die Show freiwillig verlassen hatte, kam es zu einem Kuss. Das geschah, obwohl Clara zu diesem Zeitpunkt davon ausging, mit Martin eine exklusive Beziehung zu führen. Aufgrund ihrer verletzten Gefühle und mangelnder Kommunikation ging die Beziehung in die Brüche. Momentan haben die beiden keinen Kontakt mehr. Und was ist mit Lena? Sie gesteht ehrlich: „Den Kuss habe ich sofort bereut.“ Für sie steht fest: Eine Zukunft mit dem Familienvater Martin kann sie sich momentan nicht vorstellen.

„Die Bachelors“ Staffel 15 eine Woche vorher bei RTL+ streamen

Wenn ihr ein RTL+ Abo habt, seid ihr der TV-Sendezeit voraus und könnt alle zehn Folgen wie gewohnt eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen. Gemäß dem „Online First“-Prinzip stellt der Privatsender die erste Folge somit ab dem 11. Juni 2025 auf RTL+ zum Abruf bereit. Die Sendepause hat keinen Einfluss darauf, wann euch die Folgen online zur Verfügung stehen.

Folge 1: Mittwoch, 11. Juni 2025

Mittwoch, 11. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 3: Mittwoch, 25. Juni 2025

Mittwoch, 25. Juni 2025 Folge 4: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 8: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 9: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 13. August 2025

Anzeige

Im TV: Sendetermine und Staffelstart für „Die Bachelors“ 2025

„Die Bachelors“ startete offiziell am Mittwoch, dem 18. Juni um 20:15 Uhr auf RTL. Aufgrund einer Sendepause am 25. Juni verschieben sich die Sendetermine für die TV-Ausstrahlung.

Folge 1: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 3: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 4: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 8: Mittwoch, 13. August 2025

Mittwoch, 13. August 2025 Folge 9: Mittwoch, 20. August 2025

Mittwoch, 20. August 2025 Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 27. August 2025

Anzeige

Die Kandidatinnen 2025: Wer nimmt teil und wer ist raus?

Ann-Kathrin (PR-Beraterin) raus nach Folge 7

Aylin (Inhaberin einer Kosmetik-Filiale) raus nach Folge 4

Christina (Social Media Managerin, Stewardess und Studentin) raus nach Folge 1

Clara (Producerin)

Corinna (Personalentwicklerin) raus nach Folge 5

Esra (Hochzeits- und Eventplanerin) raus nach Folge 6

Hannah (Studentin und Talent Managerin) raus nach Folge 7

Isabelle (Immobilienmaklerin) raus nach Folge 5

Lena (Digital Sales Managerin) raus nach Folge 9

Leonie (Speditionskauffrau) raus im Finale

Linda (Assistenz im Social Media Bereich) raus nach Folge 8

Lisann (Lehramtsstudentin) raus nach Folge 1

Louisa (Direktionsbeauftragte) raus nach Folge 3

Mareike (Sport- und Gesundheitstrainerin) raus nach Folge 3

Michelle (Supply Chain Managerin)

Nadine H. (Social Media Projektmanagerin) raus nach Folge 6

Nadine M. (Wimpernstylistin) raus nach Folge 1

Nathalie (Hair & Make-up Artist) raus nach Folge 4

Paulina (Engagement Managerin) raus nach Folge 9

Regina (Managerin einer Schönheitspraxis & Female Embodiment Coach) raus nach Folge 4

Sarah (Kauffrau für Bürokommunikation) raus nach Folge 2

Seyma (Fachreferentin)

Theresa (Projektmanagerin) raus nach Folge 2

Vanessa (Vermögens-Kundenberaterin) raus nach Folge 1

Viktoria (Influencerin) raus nach Folge 8

Viviane (Operationstechnische Assistentin) raus im Finale

Anzeige

Wer sind die Bachelors 2025?

Auch in diesem Jahr hält RTL am Konzept des Doppel-Bachelors aus der vergangenen Staffel fest und erhöht die Chancen der Teilnehmenden auf das perfekte Match. Daher kommen die Rosenkavaliere wieder im Doppelpack und haben eine schöne Gemeinsamkeit: Beide sind Väter (Quelle: RTL.de).

Felix Stein

Der erste Bachelor heißt Felix Stein, ist 32 Jahre alt und lebt in Berlin. Er hat sich als Model und Fotograf einen Namen gemacht und verzeichnet auf Instagram rund 67.000 Follower. Der Berliner geht seit fünf Jahren als Single durchs Leben und hat einen fünfjährigen Sohn, der für ihn „der absolute Inhalt meines Lebens ist.“

Privat interessiert sich der vielseitige Content-Creator für Fußball, Fotografie und Mode. Ein Funfact über ihn: Felix liebt es, Leute zu parodieren sowie deren Akzente nachzumachen.

Martin Braun

Der zweite Mann im Bunde heißt Martin Braun und ist ebenso wie sein Kollege ein Familienmensch. Als Vater zweier Töchter geht er in seiner Rolle voll auf. Seit 3,5 Jahren ist der Papa aus Troisdorf ohne eine feste Beziehung.

Privat interessiert sich der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann für sportliche Aktivitäten, liest und kocht gerne. „Ich bin sehr abenteuerlustig und ein kleiner Adrenalinjunkie. Ich fahre Motorrad, mache viel Sport – ob Tennis, Paddeln oder Windsurfen, da ist alles mit dabei“, verrät der 35-Jährige gegenüber RTL im Interview.

Euch interessiert, was die ehemaligen Bachelor-Kandidaten heute machen? Erfahrt dazu mehr im Video unserer desired.de-Kollegen!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.