„Die Bachelors“ 2025: Wer ist im Finale?

In der aktuellen Bachelor-Jubiläumsstaffel werden zum 15. Mal rote Rosen verteilt. Wir geben euch die Sendetermine für „Die Bachelors“ 2025, damit ihr alle Folgen so schnell wie möglich sehen könnt, und verraten, was in der aktuellsten Folge passiert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer ist bei „Die Bachelors“ raus nach Folge 9?

In Folge 9 stehen die lang ersehnten Dreamdates auf dem Programm – doch diesmal läuft alles anders als erwartet. Statt romantischer Zweisamkeit und prickelnden Flirts herrscht bei einem Date eine Atmosphäre voller Tränen, Verzweiflung und gebrochener Herzen. Während Martin sich in den Armen von Lena, Leonie und Clara regelrecht verliert und die Momente genießt, erlebt Felix eine herbe Enttäuschung, die ihm den Atem raubt.

Anzeige

Der Grund? Paulina bricht ihr Dreamdate ab – und das aus einem Grund, der tief unter die Haut geht. Sie hat erfahren, dass Felix mit einer anderen Kandidatin intim geworden ist. Für sie ein absolutes No-Go! „Ich möchte, dass du weißt, dass du wirklich ein toller Mann bist“, sagt Paulina zum Abschied. „Aber ich komme damit nicht klar, dass du auf diese Weise mit jemand anderem intim warst.“ Mit diesen Worten zieht sie die Reißleine und verlässt das Date.

Ein weiterer unerwarteter Ausstieg steht bevor

Doch damit ist das Drama noch lange nicht vorbei – denn auch Martin steht vor einer unerwarteten Entscheidung! Ursprünglich hatte er fest geplant, seine erste Rose Lena zu geben. Doch das Schicksal hat andere Pläne: Lena gesteht ihm sichtlich bewegt, dass sie sich momentan nicht vorstellen kann, an der Seite eines Familienvaters zu stehen. Die Reise soll folglich an diesem Punkt für sie enden.

Anzeige

Ein echter Schock für Martin! Nach dem zauberhaften Date hatte er geglaubt, dass zwischen ihnen der Knoten geplatzt sei – doch nun steht alles auf dem Kopf. Mit einem schweren Gefühl im Bauch bleibt er allein zurück, während bei ihm die Tränen fließen. Trotz seines Herzschmerzes entscheidet er sich jedoch dazu, seine letzten beiden Rosen an Clara und Leonie zu vergeben – beide dürfen ins Finale einziehen.

Und was ist mit Felix? Der 32-Jährige steht nach Paulinas emotionalem Rückzug vor einer entscheidenden Wahl. Mit beiden Rosen in der Tasche – und ohne Paulina – muss er dennoch entscheiden: Wen möchte er ins Finale mitnehmen? Nach einigem Überlegen entscheidet sich Felix dafür, seine letzten beiden Rosen an Seyma und Vivi zu vergeben – und damit an zwei Frauen, die beide sein Herz im Sturm erobert haben.

„Die Bachelors“ Staffel 15 eine Woche vorher bei RTL+ streamen

Wenn ihr ein RTL+ Abo habt, seid ihr der TV-Sendezeit voraus und könnt alle zehn Folgen wie gewohnt eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen. Gemäß dem „Online First“-Prinzip stellt der Privatsender die erste Folge somit ab dem 11. Juni 2025 auf RTL+ zum Abruf bereit. Die Sendepause hat keinen Einfluss darauf, wann euch die Folgen online zur Verfügung stehen.

Folge 1: Mittwoch, 11. Juni 2025

Mittwoch, 11. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 3: Mittwoch, 25. Juni 2025

Mittwoch, 25. Juni 2025 Folge 4: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 8: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 9: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 13. August 2025

Anzeige

Im TV: Sendetermine und Staffelstart für „Die Bachelors“ 2025

„Die Bachelors“ startete offiziell am Mittwoch, dem 18. Juni um 20:15 Uhr auf RTL. Aufgrund einer Sendepause am 25. Juni verschieben sich die Sendetermine für die TV-Ausstrahlung.

Folge 1: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 3: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 4: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 8: Mittwoch, 13. August 2025

Mittwoch, 13. August 2025 Folge 9: Mittwoch, 20. August 2025

Mittwoch, 20. August 2025 Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 27. August 2025

Anzeige

Die Kandidatinnen 2025: Wer nimmt teil und wer ist raus?

Ann-Kathrin (PR-Beraterin) raus nach Folge 7

Aylin (Inhaberin einer Kosmetik-Filiale) raus nach Folge 4

Christina (Social Media Managerin, Stewardess und Studentin) raus nach Folge 1

Clara (Producerin)

Corinna (Personalentwicklerin) raus nach Folge 5

Esra (Hochzeits- und Eventplanerin) raus nach Folge 6

Hannah (Studentin und Talent Managerin) raus nach Folge 7

Isabelle (Immobilienmaklerin) raus nach Folge 5

Lena (Digital Sales Managerin) raus nach Folge 9

Leonie (Speditionskauffrau)

Linda (Assistenz im Social Media Bereich) raus nach Folge 8

Lisann (Lehramtsstudentin) raus nach Folge 1

Louisa (Direktionsbeauftragte) raus nach Folge 3

Mareike (Sport- und Gesundheitstrainerin) raus nach Folge 3

Michelle (Supply Chain Managerin)

Nadine H. (Social Media Projektmanagerin) raus nach Folge 6

Nadine M. (Wimpernstylistin) raus nach Folge 1

Nathalie (Hair & Make-up Artist) raus nach Folge 4

Paulina (Engagement Managerin) raus nach Folge 9

Regina (Managerin einer Schönheitspraxis & Female Embodiment Coach) raus nach Folge 4

Sarah (Kauffrau für Bürokommunikation) raus nach Folge 2

Seyma (Fachreferentin)

Theresa (Projektmanagerin) raus nach Folge 2

Vanessa (Vermögens-Kundenberaterin) raus nach Folge 1

Viktoria (Influencerin) r aus nach Folge 8

Viviane (Operationstechnische Assistentin)

Anzeige

Wer sind die Bachelors 2025?

Auch in diesem Jahr hält RTL am Konzept des Doppel-Bachelors aus der vergangenen Staffel fest und erhöht die Chancen der Teilnehmenden auf das perfekte Match. Daher kommen die Rosenkavaliere wieder im Doppelpack und haben eine schöne Gemeinsamkeit: Beide sind Väter (Quelle: RTL.de).

Felix Stein

Der erste Bachelor heißt Felix Stein, ist 32 Jahre alt und lebt in Berlin. Er hat sich als Model und Fotograf einen Namen gemacht und verzeichnet auf Instagram rund 67.000 Follower. Der Berliner geht seit fünf Jahren als Single durchs Leben und hat einen fünfjährigen Sohn, der für ihn „der absolute Inhalt meines Lebens ist.“

Privat interessiert sich der vielseitige Content-Creator für Fußball, Fotografie und Mode. Ein Funfact über ihn: Felix liebt es, Leute zu parodieren sowie deren Akzente nachzumachen.

Martin Braun

Der zweite Mann im Bunde heißt Martin Braun und ist ebenso wie sein Kollege ein Familienmensch. Als Vater zweier Töchter geht er in seiner Rolle voll auf. Seit 3,5 Jahren ist der Papa aus Troisdorf ohne eine feste Beziehung.

Privat interessiert sich der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann für sportliche Aktivitäten, liest und kocht gerne. „Ich bin sehr abenteuerlustig und ein kleiner Adrenalinjunkie. Ich fahre Motorrad, mache viel Sport – ob Tennis, Paddeln oder Windsurfen, da ist alles mit dabei“, verrät der 35-Jährige gegenüber RTL im Interview.

Euch interessiert, was die ehemaligen Bachelor-Kandidaten heute machen? Erfahrt dazu mehr im Video unserer desired.de-Kollegen!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.