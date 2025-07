„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus nach Folge 5?

In der aktuellen Bachelor-Jubiläumsstaffel werden zum 15. Mal rote Rosen verteilt. Wir geben euch die Sendetermine für „Die Bachelors“ 2025, damit ihr alle Folgen so schnell wie möglich sehen könnt, und verraten, was in der aktuellsten Folge passiert.

„Die Bachelors“ Staffel 15 eine Woche vorher bei RTL+ streamen

Wenn ihr ein RTL+ Abo habt, seid ihr der TV-Sendezeit voraus und könnt alle zehn Folgen wie gewohnt eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen. Gemäß dem „Online First“-Prinzip stellt der Privatsender die erste Folge somit ab dem 11. Juni 2025 auf RTL+ zum Abruf bereit. Die Sendepause hat keinen Einfluss darauf, wann euch die Folgen online zur Verfügung stehen.

Folge 1: Mittwoch, 11. Juni 2025

Mittwoch, 11. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 3: Mittwoch, 25. Juni 2025

Mittwoch, 25. Juni 2025 Folge 4: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 8: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 9: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 13. August 2025

Im TV: Sendetermine und Staffelstart für „Die Bachelors“ 2025

„Die Bachelors“ startete offiziell am Mittwoch, dem 18. Juni um 20:15 Uhr auf RTL. Aufgrund einer Sendepause am 25. Juni verschieben sich die Sendetermine für die TV-Ausstrahlung.

Folge 1: Mittwoch, 18. Juni 2025

Mittwoch, 18. Juni 2025 Folge 2: Mittwoch, 2. Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 Folge 3: Mittwoch, 9. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025 Folge 4: Mittwoch, 16. Juli 2025

Mittwoch, 16. Juli 2025 Folge 5: Mittwoch, 23. Juli 2025

Mittwoch, 23. Juli 2025 Folge 6: Mittwoch, 30. Juli 2025

Mittwoch, 30. Juli 2025 Folge 7: Mittwoch, 6. August 2025

Mittwoch, 6. August 2025 Folge 8: Mittwoch, 13. August 2025

Mittwoch, 13. August 2025 Folge 9: Mittwoch, 20. August 2025

Mittwoch, 20. August 2025 Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 27. August 2025

Wer ist bei „Die Bachelors“ raus nach Folge 5?

In Folge 5 von „Die Bachelors“ wird es richtig romantisch – denn hier heißt es: Ja, wir heiraten! Einige der Kandidatinnen dürfen ein echtes Hochzeitsabenteuer erleben, das Herzklopfen garantiert. Paulina macht den Anfang und schlüpft in ein wunderschönes Brautkleid, um einen magischen Moment mit Felix zu teilen – pure Romantik inklusive.

Auch Nadine, Esra und Vivi sind bei diesem emotionalen Gruppen-Date mit von der Partie und sorgen für jede Menge Herzrasen. Doch das ist noch nicht alles: Am Ende darf Vivi, die das große Schneiden der Hochzeitstorte übernommen hat, ein exklusives Einzeldate mit dem Bachelor genießen. Als sie ihn fragt, ob er in der Show schon geküsst habe, verneint Felix – doch kaum hat sie’s ausgesprochen, treffen ihre Lippen aufeinander und sie teilen den gemeinsamen, intimen Moment.

Tränen schon vor der Nacht der Rosen

Währenddessen erlebt Martin sein ganz persönliches Highlight: ein Einzeldate mit Michelle. Während die beiden tiefgründige Gespräche führen – Martin erzählt von seinen Kindern und der Trennung von seiner Ex, und Michelle öffnet sich ebenfalls über ihre Familie – entsteht eine angenehme Nähe. Doch trotz der emotionalen Offenheit bleibt es bei diesem Treffen beim Plaudern, denn ein Kuss bleibt aus. Für die bodenständige Managerin ist das etwas bedrückend, und nach ihrer Rückkehr in die Villa kullert ihr sogar die eine oder andere Träne über die Wange.

In der fünften Nacht der Rosen geht’s wieder richtig zur Sache: Die Bachelors führen zahlreiche Einzelgespräche, um ihre Entscheidung zu treffen. Am Ende des Abends bleiben zwei Frauen ohne Rose zurück: Corinna erhält von Martin keine Blume, und Felix schickt Isabelle nach Hause.

Die Kandidatinnen 2025: Wer nimmt teil und wer ist raus?

Ann-Kathrin (PR-Beraterin)

Aylin (Inhaberin einer Kosmetik-Filiale) raus nach Folge 4

Christina (Social Media Managerin, Stewardess und Studentin): raus nach Folge 1

Clara (Producerin)

Corinna (Personalentwicklerin) raus nach Folge 5

Esra (Hochzeits- und Eventplanerin)

Hannah (Studentin und Talent Managerin)

Isabelle (Immobilienmaklerin) raus nach Folge 5

Lena (Digital Sales Managerin)

Leonie (Speditionskauffrau)

Linda (Assistenz im Social Media Bereich)

Lisann (Lehramtsstudentin): raus nach Folge 1

Louisa (Direktionsbeauftragte) raus nach Folge 3

Mareike (Sport- und Gesundheitstrainerin) raus nach Folge 3

Michelle (Supply Chain Managerin)

Nadine H. (Social Media Projektmanagerin)

Nadine M. (Wimpernstylistin): raus nach Folge 1

Nathalie (Hair & Make-up Artist) raus nach Folge 4

Paulina (Engagement Managerin)

Regina (Managerin einer Schönheitspraxis & Female Embodiment Coach) raus nach Folge 4

Sarah (Kauffrau für Bürokommunikation) raus nach Folge 2

Seyma (Fachreferentin)

Theresa (Projektmanagerin) raus nach Folge 2

Vanessa (Vermögens-Kundenberaterin): raus nach Folge 1

Viktoria (Influencerin)

Viviane (Operationstechnische Assistentin)

Wer sind die neuen Bachelors 2025?

Auch in diesem Jahr hält RTL am Konzept des Doppel-Bachelors aus der vergangenen Staffel fest und erhöht die Chancen der Teilnehmenden auf das perfekte Match. Daher kommen die Rosenkavaliere wieder im Doppelpack und haben eine schöne Gemeinsamkeit: Beide sind Väter (Quelle: RTL.de).

Felix Stein

Der erste Bachelor heißt Felix Stein, ist 32 Jahre alt und lebt in Berlin. Er hat sich als Model und Fotograf einen Namen gemacht und verzeichnet auf Instagram rund 67.000 Follower. Der Berliner geht seit fünf Jahren als Single durchs Leben und hat einen fünfjährigen Sohn, der für ihn „der absolute Inhalt meines Lebens ist.“

Privat interessiert sich der vielseitige Content-Creator für Fußball, Fotografie und Mode. Ein Funfact über ihn: Felix liebt es, Leute zu parodieren sowie deren Akzente nachzumachen.

Martin Braun

Der zweite Mann im Bunde heißt Martin Braun und ist ebenso wie sein Kollege ein Familienmensch. Als Vater zweier Töchter geht er in seiner Rolle voll auf. Seit 3,5 Jahren ist der Papa aus Troisdorf ohne eine feste Beziehung.

Privat interessiert sich der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann für sportliche Aktivitäten, liest und kocht gerne. „Ich bin sehr abenteuerlustig und ein kleiner Adrenalinjunkie. Ich fahre Motorrad, mache viel Sport – ob Tennis, Paddeln oder Windsurfen, da ist alles mit dabei“, verrät der 35-Jährige gegenüber RTL im Interview.

Euch interessiert, was die ehemaligen Bachelor-Kandidaten heute machen? Erfahrt dazu mehr im Video unserer desired.de-Kollegen!

