Memes sind aus dem Internet und der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Doch welche Memes erfreuen sich der größten Beliebtheit? In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht der beliebtesten Memes und woher sie stammen.

Was sind die beliebtesten Memes aller Zeiten?

Memes kommen und gehen. Da sie von ihrem Wiedererkennungswert leben, ist es schwierig, ihre Beliebtheit zu messen und zu erfassen. Der Reddit-User spicer2 hat beschlossen, die Favoriten-Liste des bekannten Meme-Lexikons KnowYourMeme zu analysieren und hat seine Ergebnisse in einem Post zusammengefasst. In einem Kommentar erklärt er außerdem, wie er diese Daten erfasst hat:

Es wäre auch möglich gewesen, die Memes anhand der Anzahl täglicher Favoriten zu ranken, allerdings hat das laut spicer2 kaum einen Unterschied ergeben. Das verwundert auch wenig, weil die Anzahl an Favorisierungen nicht wirklich groß ist.

Die Auswertung der Daten hat folgende Liste ergeben:

Wir erklären euch, was es mit diesen Memes auf sich hat:

60s Spider-Man

Mit großem Vorsprung erfreut sich diese Kategorie an Memes der größten Beliebtheit. Der krude Animations- und Zeichenstil der damaligen Zeichentrickserie lädt zu jeder Menge Memes ein. Dabei werden Standbilder aus der Serie genommen und aus dem Kontext gerissen.

Das bekannteste Meme dürfte das Spiderman-Double sein, bei dem sich zwei Spidermans gegenüberstehen und überrascht aufeinander zeigen:

Das ist nur eines von vielen Memes, die die Spiderman-Serie in den 60er Jahren hervorgebracht hat.

Reaction Images

Diese Kategorie umfasst eine Vielzahl von Memes mit einem Ziel: Die Reaktion auf etwas vorher Geschriebenes oder Geschehenes darzustellen. Je verdrehter und absurder das Gesicht, umso besser.

Eines der beliebtesten Memes dieser Kategorie ist Hide The Pain Harold, das das gequälte Lächeln des Ungarn Arató András zeigt. Gifs sind ebenfalls sehr beliebt für diese Kategorie.

Hide The Pain Harold ist eines der bekanntesten und beliebtesten Reaction-Memes.

Trollface

Das Trollface allgemein dafür bekannt, Internettrolle zu markieren, die mit ihren Aussagen vor allem eine emotionale Reaktion hervorrufen wollen. So wie auch das folgende „Forever Alone“ hat es seinen Ursprung in den sogenannten Rage-Comics, in denen Strichmännchen mit detaillierten Gesichtsausdrücken ihre Reaktionen darstellen.

„Warum bist du sauer?“ – Genau diese Reaktion möchten Trolle zeigen können.

Forever Alone

Auch aus den Rage Comics entstanden, zeigt das Gesicht von Forever Alone humoristisch das Gefühl der Einsamkeit, das bestimmte Situationen wie das Ende einer Beziehung oder die Ablehnung durch andere Menschen hervorrufen können. Solche Situationen lassen Menschen „für immer allein“ zurück.

Diese Gesicht zeigt auch ohne Text, dass die Person sich für immer allein fühlt.

Expand Dong

Dieses Meme hat mit einer Bildbearbeitung des Covers von Donkey Kong 64 gestartet. Dabei wurden die Buchstaben so arrangiert, dass die Worte „Expand Dong“ entstanden.

Daraus ist ein Trend entstanden, die Spielecover so neu zu arrangieren, dass sie auf Penisvergrößerungen und sexuelle Handlungen hinweisen.

Ein paar Buchstaben verschoben und schon hat das unschuldige Nintendo-Spiel eine ganz andere Aussage.

Doge

Mit Doge wird vor allem ein Shiba Inu-Hund bezeichnet, der durch seinen ikonischen Blick Berühmtheit erlangt hat. Diese ging soweit, dass sogar eine eigene, wenn auch wertlose Krypto-Währung namens Dogecoin für ihn entwickelt wurde.

Das bekannteste Memeformat zeigt Doge umgeben mit grammatisch kurz gefassten Sätzen der Verblüffung.

Der begeisterte Blick des Shiba Inus erfreut das Internet bis heute.

Joseph Ducreux

Das Selbstportrait des französischen Malers wird gerne verwendet, um banale oder kontroverse Aussagen in einer altertümlichen Sprachen wiederzugeben. Zu Beginn waren vor allem Raptexte sehr beliebt.

Eine andere Form dieses Memes ist Tuxedo-Pooh, in dem neben der gehobenen Sprechweise Winnie Pooh in einem Smoking gezeigt wird.

„F*ck bitches, get money“ – Joseph Ducreux hätte diese Zeile anders formuliert.

Hentai Quotes

Hentai bezeichnet eine bestimmte Form pornografischer Mangas. Dieses Meme bezieht sich vor allem auf absurde Sätze und Ausdrucksweisen in diesen Mangas.

Slender Man

Der Slender Man ist eine menschliche Kreatur mit weißem Gesicht und sehr langen Armen. Popularität bekam er durch einen Photoshop-Wettbewerb, dessen Zentrum er war. Im Gegensatz zu vielen anderen Memes hat er keinen witzigen Ursprung.

Später wuchs diese Popularität durch das kostenlose Horrorspiel Slender - The eight pages und darauffolgende Titel. Die YouTuberin coldmirror hat den Kern des Spiels im folgenden Sketch zusammengefasst:

Nyan Cat

Man nehme folgende Zutaten: Eine Katze mit Kuchenkörper, einen Regenbogen, das Weltall und den Vocaloid-Song „Nyanyanyanyanyanyanya!“. Die Katze lassen wir durch das All fliegen, während sie den Regenbogen hinter sich herzieht und nebenbei läuft der Song. Schon ist die Nyan Cat geboren:

