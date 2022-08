Schön groß und technisch für die kommenden Jahre gerüstet: Die Fernseher-Größenklasse mit 65 Zoll ist für Gamer, Sportbegeisterte, Cineasten und Serienfans gleichermaßen attraktiv. Wir stellen euch die besten Modelle 2022 vor.

Eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll entspricht umgerechnet 165,1 cm. Die Breite des Bilds beträgt – je nach Modell etwas unterschiedlich – rund 144 cm, die Höhe rund 81 cm. Früher waren das absurde Werte, heutzutage sind solch großformatigen Fernseher aber keine Seltenheit mehr. Ein logischer Schritt, denn die passenden Inhalte sind längst da: Serien werden immer aufwendiger produziert, bei Filmen geben Action-Kracher aus dem MCU den Ton an, Spiele glänzen auf PS5 und XBox Series X in 4K und mit Ray Tracing.

Stefan Bubeck , GIGA-Redakteur, Experte für Consumer Electronics, insbesondere Audio. Manche Filme wollen groß rauskommen Unter den Filmen der letzten Jahre hat mich „Dune“ von Denis Villeneuve (4K-Blu-ray bei MediaMarkt ansehen) am meisten beeindruckt: Ein Meisterwerk, das seine Protagonisten in Szenenbilder mit gewaltigen Ausmaßen setzt. Das ist keine seichte Unterhaltung, die man sich nebenbei auf dem Tablet im Zug reinzieht. Nein, dieser monumentale Oscar-Gewinner braucht Fläche: Ein ordentliches Kino, einen guten Heimkino-Projektor oder eben einen richtig großen Fernseher.

Medion Life X16529

„Hauptsache 65 Zoll, der Rest ist egal!“ – Also soweit muss man nun wirklich nicht gehen, denn der Medion Life X16529 (bei Amazon anschauen) hat für seinen kleinen Preis doch einiges zu bieten. Wie der Name bereits verrät, ist hier ein QLED-Panel verbaut, das mit „Quantum Dots“ hohe Kontraste und ein tiefes Schwarz verspricht. Entwickelt wurde die Technologie von Samsung, sie ist in vielen Modellen der Südkoreaner zu finden und eine interessante Alternative zu teurem OLED. Erstaunlich ist, dass Medion dieses Merkmal bereits in dieser preislichen Einsteigerklasse bietet.

Medion X16529 QLED (65 Zoll) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2022 18:16 Uhr

Heutzutage gehört auch High Dynamic Range (HDR) bei einem anständigen Fernseher dazu. Der Medion Life X16529 unterstützt die beiden Standards HDR10 und Dolby Vision, damit ist man etwa für Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video ausgestattet. Nicht dabei ist HDR10+, aber das ist zu verkraften.

Abmessungen des Life X16529 (Bildquelle: Medion)

Medion X16529 QLED (65 Zoll) jetzt ab 679,95 € bei Medion Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2022 18:16 Uhr

Der niedrige Preis sorgt aber auch für Einschränkungen: So hat der TV zwar stattliche 4 HDMI-Eingänge, die aber alle nur HDMI 2.0 unterstützen. Das beschränkt 4K-Content auf 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Premiummodelle sind da längst bei 100 oder 120 Hz, was etwa bei Spielen mit der neuen Konsolengeneration für spürbar flüssigere Bilder sorgt – und HDMI 2.1-Eingänge erfordert. Auch von den integrierten Lautsprechern sollte man kein Klangwunder erwarten. Immerhin ist ein Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke) verbaut, sodass man eine vorhandene Stereoanlage anschließen kann. Ansonsten ist auch eine optionale Soundbar (siehe GIGA-Kaufberatung) zu empfehlen.

Vorteile:

Niedriger Preis

QLED-Panel

Nachteile:

Nur 60 Hz

Kein HDR10+

LG OLED C1 (OLED65C16LA, OLED65C17LB)

GIGA-Tipp Bestnoten, wohin man blickt: Der LG OLED C1 (bei MediaMarkt anschauen) ist 2021 in verschiedenen Varianten erschienen und konnte rundum überzeugen. Das Magazin Heimkino vergibt als Gesamtnote eine glatte 1,0. Bei Stiftung Warentest lautet das Urteil 1,7 („gut“). Die Bildqualität ist sehr gut – so lange man den Fernseher nicht in direktes Sonnenlicht stellt, ist der Eindruck plastisch und authentisch. LG stellt seine OLED-Panels selbst her und weiß offenbar auch, wie man aus ihnen das Maximum herausholt. Schön ist auch der Anblick von schräg vorne (gute Blickwinkelstabilität) und direkt von der Seite: Das Panel ist hauchdünn, das wirkt ausgesprochen wertig.

Der LG OLED65C17LB ist sehr niedrig. Das sieht schick aus, die Platzierung einer Soundbar direkt davor erweist sich aber als schwierig, da Teile des Bilds verdeckt werden können (Bildquelle: LG)

E

Claudio Müller , GIGA-Chefredakteur, Experte für Tech-Konzerne & IT-Security. Spiele in ihrer vollen Pracht Ein famoses Bild und die Unterstützung für Next-Gen-Konsolen: Das sind die Hauptgründe, warum ich mich für den LG OLED C16 (65 Zoll, bei MediaMarkt anschauen) entschieden habe. Der ist auch 2022 noch Spitzenklasse, vor allem in etwas dunkleren Umgebungen ohne direktes Sonnenlicht spielt der C1 seine OLED-typische exzellente Bildqualität aus. Dank 4k@120Hz und VRR sind aktuelle Spiele auf der PS5 und Xbox Series X schlicht eine Augenweide. Kleiner Nachteil: Der Standfuß des C1 ist sehr flach, der untere Displayrand steht daher nur 4 Zentimeter über dem Fernsehtisch – eine etwas höhere Soundbar direkt davor kann also etwas vom Bild verdecken. Das solltet ihr vor dem Kauf lieber ausmessen.

LG OLED C1 (OLED65C17LB, 65 Zoll) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2022 17:20 Uhr

Die Ausstattung des LG OLED C1 entspricht dem, was man von einem Flaggschiff erwartet: 4 HDMI-Anschlüsse (2.1), HDR-Support (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG), Dolby Vision IQ, AMD FreeSync Premium und vieles mehr. Dazu kommt das bewährte Smart-TV-Betriebssystem LG webOS 6.0 zum Einsatz, das für seine gute Bedienung bekannt ist. Gut zu wissen: Das Modell OLED65C17LB hat einen Twin Triple Tuner (2 × DVB-T2/-C/-S2), während das Modell OLED65C16LA nur mit einem Single Triple Tuner (1 × DVB-T2/-C/-S2) ausgestattet ist.

Vorteile:

Top-Bildqualität in abgedunkelten Räumen

Umfassende Ausstattung

Flüssige Darstellung mit 120-Hz-Display

Nachteile:

Trotz Standfuß zu niedrig für viele Soundbars

Kein HDR10+

Samsung Neo QLED 4K QN95B (Modelljahr 2022)

Der südkoreanische IT-Gigant setzt stark auf QLED (Quantum Dots) statt OLED (noch jedenfalls) – in Kombination mit winzigen Mini-LEDs als Hintergrundbeleuchtung wird daraus „Neo QLED“. Die vielen einzeln ansteuerbaren Beleuchtungszonen und der Vorteil der immensen Helligkeit von LED-Panels sollen den selbstleuchtenden, aber auf eher abgedunkelte Räume angewiesenen OLED-TVs den Thron um das beste Bild streitig machen. Der Samsung Neo QLED 4K QN95B (bei Samsung anschauen) ist nicht irgendein Standardmodell, sondern eine technische Ansage. Die Fachpresse jubelt, so vergibt das Magazin T3 den „Platinum Award“ und die Höchstnote von 5 Sternen. „Der Grad der Klarheit ist jenseits aller Vorstellungen realistisch. Die HDR-Leistung ist umwerfend – in einigen Fällen sogar buchstäblich,“ lobt Redakteur John Archer.

Schematische Darstellung: Bei Neo QLED (rechts) kommen Hunderte Mini-LEDs als Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz, was zu feineren Kontrasten als bei herkömmlichen LED-Panels (links) führt. Die Technologie ist so gesehen eine interessante Alternative zu OLED (Bildquelle: Samsung)

Samsung Neo QLED 4K QN95B (Modell 2022) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2022 17:51 Uhr

In hellen Räumen ist der QN95B in die engere Wahl zu ziehen, hier spielt er seine Stärken voll aus. In dunklen Umgebungen könnten so manchem sogenanntes Blooming auffallen: Ein leichtert Schimmer um einzelne helle Objekte (z. B. weiße Buchstaben) auf dunklem Hintergrund.

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ sind auf der Fernbedienung mit eigenen Tasten schnell erreichbar, als Betriebssystem kommt Tizen zum Einsatz. Es stehen 4 HDMI-Anschlüsse (2.1) zur Verfügung, die zum 4K-Gaming mit bis zu 120 Hz und VRR (Variable Refresh Rate) einladen. Ein Twin Triple Tuner (2 × DVB-T2/-C/-S2) ist integriert. Einzig der vergleichsweise hohe Preis könnte aktuell vom Kauf des Samsung-4K-Flaggschiffs abhalten.

Vorteile:

Sehr helles Bild, auch für Nutzung in Tageslicht geeignet

Umfassende Ausstattung

Flüssige Darstellung mit 120-Hz-Display

Nachteile:

Kein Dolby Vision

Die besten 65-Zoll-Fernseher 2022: So haben wir die Empfehlungen ausgewählt

Ich habe in diese Zusammenfassung meine eigenen Erfahrungen und Recherche in Fachzeitschriften einfließen lassen. Vorgestellt werden aktuelle Fernsehermodelle mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale, die besonderes Lob von Presse und Kunden erhalten haben und sich daher für einen Kauf empfehlen. Verwendete Quellen: T3 (auch erhältlich bei Readly), Hifi.de, Heimkino (02/2022), Stiftung Warentest (12/2021)

