Auch im neuen Jahr bekommt ihr bei Amazon und einigen anderen Händlern massig gute Deals. Mit dabei sind Fernseher, Konsolen, PC-Zubehör und Haushaltsgeräte. Welche Angebote sich lohnen, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Die besten Deals von Amazon & Co. im Überblick

Der Black Friday und Weihnachten sind vorbei, doch bei wem noch Technik-Produkte auf der Liste stehen, der kann jetzt wieder günstig bei Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto & Co. zuschlagen.

Wir haben uns die Aktionen ganz genau angesehen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Folgende Produkte sind gerade in keinem anderen Shop günstiger erhältlich (Quelle: idealo.de):

Smartphones, Tablets & Smartwatches

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Statt 999 Euro UVP: Smartwatch-Flaggschiff von Apple mit Titangehäuse und Alpine Loop Polarstern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 10:14 Uhr

Fernseher & Konsolen

TCL 65C639 (65 Zoll) Statt 799,99 Euro UVP: 4K-QLED Fernseher, Google TV, HDR Premium, 120Hz DLG, HDMI 2.1, Dolby Vision & Atmos, 2.0 Onkyo Sound, Sprachsteuerung und Metallgehäuse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2023 18:29 Uhr

Samsung GU65AU7199UXZG (65 Zoll) Statt 1.049 Euro UVP: 4K-LED TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2023 21:14 Uhr

LG Electronics 50UP75009LF (50 Zoll) Statt 639 Euro UVP: 4K-Fernseher mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz, Smart-TV-Funktionen mit webOS 6.0 (LG ThinQ) und Apple Airplay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2023 21:34 Uhr

LG 50NANO796PC NanoCell TV (50 Zoll) Statt 829 Euro UVP: 4K-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, webOS 6.0 mit LG ThinQ, Active HDR mit HDR10 Pro und nativer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 07:22 Uhr

PS5 "God of War: Ragnarök"-Bundle (Voucher) PlayStation 5 (Disc Edition) mit dem Spiel "God of War: Ragnarök" zum Vorbestellen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:17 Uhr

Lautsprecher & Audio

Soundcore Motion Boom Statt 109,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und 24h Akku. Coupon anwenden und 25 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:40 Uhr

Belkin SoundForm Connect AirPlay 2 Audio-Adapter Statt 82,97 Euro: Belkin SoundForm Connect Audio-Adapter für drahtloses Streaming mit AirPlay 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 03:30 Uhr

Echo Dot (3. Generation) Statt 49,99 Euro UVP: Intelligenter Lautsprecher mit Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2023 22:32 Uhr

Marshall Stanmore II Bluetooth-Lautsprecher Statt 369 Euro UVP: Stylischer Lautsprecher im Retro-Design. Inklusive Bluetooth 5.0 und aptX. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2023 18:45 Uhr

PC & Speicher

Samsung Galaxy Book2 15 Statt 999 Euro UVP: 15,6-Zoll-Notebook mit i5-1235U, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics und einer Akkulaufzeit von bis zu 12 h. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:46 Uhr

Lenovo L24e-30 (23,8 Zoll) Statt 149 Euro UVP: Full-HD-Monitor mit 6 ms Reaktionszeit, FreeSync und 75 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:46 Uhr

Dell S2721HN (27 Zoll) Statt 209 Euro UVP: Full-HD-Monitor mit IPS-Panel, 4 ms Reaktionszeit, 75 Hz Aktualisierungsrate, 16:9-Format und HDMI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:17 Uhr

Sandisk Ultra 3D SSD (1 TB) Statt 115,99 Euro UVP: 1 TB interner Speicher mit M.2 NVMe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:13 Uhr

SanDisk Portable SSD (1 TB) Statt 139,99 Euro UVP: Externe SSD mit 1 TB Speicher und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2023 18:39 Uhr

Canon Pixma TS5355a Statt 125 Euro UVP: Tintenstrahl Multifunktionsdrucker mit WLAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:15 Uhr

Haushalt & Smart Home

Beurer TL 80 Statt 99,99 Euro: Tageslichtlampe mit Tageslicht-Simulation und stufenloser Neigungsverstellung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:18 Uhr

Omron X4 Smart Statt 74,99 Euro UVP: Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät, klinisch validiert, mit kostenloser Smartphone App für iOS und Android, „Gut“ bei Stiftung Warentest 09/2020. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:50 Uhr

Bissell CleanView 2908N Statt 98,56 Euro: Staubsaugerroboter für Teppiche & Hartböden mit 1500 Pa Saugleistung, App Steuerung, 3-stufigem Reinigungssystem, 100 Minuten Laufzeit und WLAN-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 04:05 Uhr

Reolink Argus Eco + Solarpanel Statt 99,99 Euro: Kabellose WLAN-Solar-Überwachungskamera für Außen mit Akku, 1080p und Bewegungsmelder. Coupon aktivieren und 25 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 03:16 Uhr

Heidelberg Wallbox Energy Control 7.5M Statt 840 Euro UVP: Ladestation für Elektrofahrzeuge, 11 kW bei 16 A, Kabellänge: 7,5 m. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:48 Uhr

Gorenje WNEI94APS Statt 670 Euro UVP: Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen, 1400 Umdrehungen/Minute und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.01.2023 09:22 Uhr

Die besten aktuellen Handyverträge

Auch Handyverträge mit und ohne Smartphone dazu könnt ihr euch auch noch nach Black Friday besonders günstig bei diesen Angeboten sichern:

Günstige Smartphones / Konsolen mit Vertrag

Wer es auf ein neues Smartphone oder eine PS5 abgesehen hat, hat gleich drei Top-Angebote zur Auswahl, wahlweise mit Android- oder Apple-Gerät und im Telekom, Vodafone oder o2-Netz.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro (128 GB) + Kopfhörer mit Blau (o2) Allnet XL (10 GB LTE) für 16,99 Euro im Monat (Angebot bei Blau ansehen) Sony Playstation 5 + God of War: Ragnarök + Horizon Forbidden West mit o2 Free M (20 GB 5G) für 29,99 Euro im Monat + 179 Euro Zuzahlung (Angebot bei Saturn ansehen) iPhone 14 (128 GB) mit o2 Free L Boost (120 GB 5G) für 49,99 Euro im Monat + 79 Euro Zuzahlung (Angebot bei Sparhandy ansehen)

Die besten SIM-only-Angebote

Wann finden Black Friday & Cyber Monday 2023 statt?

Der Black Friday findet 2023 am 24. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 27.11.2023 , fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon ein paar Tage früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2023 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2023 auf einen Blick:

11.11.2023: Singles Day

Singles Day 24.11.2023: Black Friday

Black Friday 27.11.2023: Cyber Monday

Auch unter anderen Bezeichnungen wie Cyberweek, Red Friday oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2023 herum die besten Angebote des Jahres.

Black Friday 2023 in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2023 in Deutschland wiederkehren:

Welche Händler haben Aktionen am Black Friday geplant?

Amazon ist sicherlich einer der prominentesten Händler, wenn es um den Black Friday bzw. Cyber Monday geht. Aber auch MediaMarkt, Saturn, Otto und viele andere Onlineshops sowie lokale Läden zünden im November ein wahres Schnäppchen-Feuerwerk. Das sind die wichtigsten Aktionen der vergangenen Jahre auf einen Blick:

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Mitglieder bei Amazon Prime sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Black Friday günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über Black-Friday-Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Black Friday gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

