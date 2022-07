In-Ear-Kopfhörer werden auch als Earphones oder Earbuds bezeichnet: Ihre Gehäuse sitzen in der Ohrmuschel oder im Ohrkanal. Mit aktivem Noise-Cancelling (ANC) oder ohne, mit Nackenband oder True Wireless – wir stellen euch eine Auswahl guter Modelle mit kabelloser Verbindung per Bluetooth vor.

Sony Linkbuds S

GIGA-Tipp Auf Sony ist einfach Verlass: Auch wenn der japanische Hersteller nicht immer die besten Entscheidungen trifft – ab und zu klappt es und dann passt alles einfach. Ich habe damals die WF-1000XM3 kritisiert, weil die Gehäuse groß sind und aus den Ohren abstehen. Mittlerweile ist etwas Entwicklungszeit vergangen und Sony hat mit den Linkbuds S (bei MediaMarkt anschauen) ein ausgesprochen kompaktes und leichtes Pärchen True-Wireless-In-Ears am Start.

Dabei kommen neben einer praktisch plastikfreien Verpackung auch recycelte Kunststoffe für die Earphones zum Einsatz – ein kleiner, aber positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der Wertigkeit tut das keinen Abstrich, die Linkbuds S fühlen sich gut an und sehen schick aus.

Die Sony Linkbuds S sind schön und kompakt (Bildquelle: GIGA)

Der Klang ist ausgewogen und unauffällig, ich habe aber trotzdem im Equalizer der dazugehörigen Handy-App die Höhen etwas abgesenkt und den Bass angehoben – das kommt meinem persönlichen Geschmack beim Unterwegs-Hören etwas näher. Kein audiophiles Erlebnis zum Aufspringen, aber eine solide Darbietung.

Umgebungsgeräusche werden effektiv abgedämmt, zum einen Weil der gute Sitz im Ohr schon eine gewisse passive Abschirmung bietet, zum anderen weil das elektronische Noise Cancelling wirkungsvoll nachhilft. Die Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden ist mehr als ausreichend. Mit den Linksbuds S ist Sony ein fast bedingungslos empfehlenswertes Produkt der gehobenen Kopfhörer-Mittelklasse gelungen.

Vorteile:

Kompakte Bauweise, besonders leicht (4,8 Gramm)

Hoher Tragekomfort

Gutes Noise Cancelling (ANC)

Nachteile:

Klang fehlt es ein wenig an Räumlichkeit

Samsung Galaxy Buds Pro

In der Liste der besten In-Ear-Kopfhörer der Stiftung Warentest ist derzeit das True-Wireless-Modell Samsung Galaxy Buds Pro (bei Saturn anschauen) auf einem der Spitzenplätze zu finden. Die Gesamtnote lautet 1,9 („gut“), für den Ton gab's sogar eine 1,6 („gut“) – siehe Stiftung Warentest, Ausgabe 11/2021. Hervorgehoben wird die Eignung als Sport-Kopfhörer, da der Halt im Ohr sehr gut sei.

Samsung Galaxy Buds Pro: Sie erkennen automatisch, wenn man spricht und schalten dann kurz die Musik leiser, das ANC aus und verstärken die Umgebungsgeräusche. (Bildquelle: GIGA)

Auch GIGA hat das Modell Samsung Galaxy Buds Pro ausführlich getestet:

Unser Autor Peter Hryciuk kommt auf die Gesamtnote 8.3 von 10 Punkten. Gut gefallen hat ihm die kompakte Bauweise, das gelungene Noise Cancelling und der ausgewogene Klang. Die Akkulaufzeit (ca. 4 Stunden pro Ladung) ist aber nur durchschnittlich und auch als Headset zum Telefonieren können sich diese True-Wireless-Headphones nicht klar von der Konkurrenz absetzen. Alles in allem aber eine solide Leistung des koreanischen Herstellers.

Vorteile:

Guter Sound

Sicherer Sitz in den Ohren, auch für Sportler geeignet

Nachteile:

Akkulaufzeit durchschnittlich

Telefonie-Funktion könnte besser sein

Beats Flex

Preiswerte Bluetooth-Kopfhörer gibt's in unüberschaubarer Zahl. Von der zum Apple-Konzern gehörenden Marke Beats ist das Modell Beats Flex (bei Amazon anschauen) dabei ausgesprochen interessant – und zwar sowohl für iOS- als auch Android-Nutzer. Technisch bekommt man ein waschechtes Markenprodukt mit robuster Verarbeitung und solider Klangqualität, das durchaus für den täglichen Einsatz geeignet ist.

Der Preis ist im Handel kürzlich auf rund 70 Euro gestiegen – wer aber die Augen offen hält, findet den Beats Flex hier und da für 50 Euro. Zu dem Kurs ein echter Preistipp.

Beats Flex: Günstig und robust – sowohl für iOS- als auch für Android-Nutzer zu empfehlen. (Bildquelle: GIGA)

Was mir persönlich aufgefallen ist: Der Beats Flex ist sehr gut als Headset zum Telefonieren zu gebrauchen. In dieser Disziplin patzen sogar teurere (True-Wireless)-Kopfhörer mit dumpfem Sound und schlechter Verbindung – der Beats Flex hat sich dabei aber als zuverlässig und praxistauglich erwiesen. Mehr dazu auch in unserem ausführlichen Testbericht:

Vorteile:

Satter Sound mit tiefem Bass und abgerundeten Höhen

Gute Tonqualität beim Telefonieren (Headset-Funktion)

Nachteile:

Nicht staub-, wasser- und schweißgeschützt (keine IPX-Zertifierung)

Kein Noise Cancelling

Beats Fit Pro

Schon mit den Powerbeats Pro (2019) konnte die US-amerikanische Marke Beats einen wegweisenden kabellosen Sportkopfhörer im Markt platzieren (siehe GIGA-Test). Der geistige Nachfolger ist deutlich kompakter gebaut und wurde technisch an vielen Stellen auf den neuesten Stand gebracht. Die Beats Fit Pro (bei Coolblue anschauen) werden ihrem Namen gerecht, denn sie passen (engl. „to fit“) ausgesprochen gut in fast jedes Ohr. Ich kenne nur wenige True-Wireless-Kopfhörer, die gleichzeitig so sicher und so angenehm in den Ohrmuscheln sitzen. Durch kleine Silikonflügel machen auch schnelle Kopfbewegungen nichts aus.

Beats Fit Pro: In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling (Bildquelle: GIGA)

Die Beats Fit Pro wurden in der Fachpresse bereits als „die besseren AirPods Pro“ bezeichnet – dieser Einschätzung schließe ich mich in vielen Punkten an. Das Noise Cancelling ist sehr gut, die Klangqualität überzeugt, die Akkulaufzeit (bis zu 6 Stunden mit ANC) ebenso. Dazu kommen noch Apple-Features wie 3D Audio (Dolby Atmos) und der fliegende Wechsel zwischen Abspielern (ähnlich Multipoint Bluetooth) – gegen einen Kauf spricht allenfalls, dass diese beiden Funktionen unter Android nicht abrufbar sind. Schade auch, dass das Case vergleichsweise klobig geraten ist. Ansonsten aber sicherlich eines der besten Modelle aus dem Portfolio von Beats.

Vorteile:

Konsequent für Sport konzipiert mit sicherem Sitz

Nützliche Funktionen (ANC, 3D Audio etc.)

Nachteile:

Voller Funktionsumfang nur unter iOS, bei Android fehlen manche Features

Relativ großes Transport-Case

Sony WF-1000XM4

Wenn bei der Klangqualität keine Kompromisse in Frage kommen, dann sind die Sony WF-1000XM4 die richtige Wahl. Satte Bässe, natürliche Mitten und glasklare Höhen – hier stimmt einfach alles. Dazu kommt ein sehr gutes Noise Cancelling, sodass die Sonys die idealen Begleiter auf Bahn- und Flugreisen sind.

Sony WF-1000XM4: Der Halt ist sehr gut, die Versiegelung (Geräuschdämmung) ist top, aber das Ohr fühlt sich etwas vollgestopft an (Bildquelle: GIGA)

Nicht ganz überzeugt haben mich die fummelige Touch-Bedienung und das doch etwas klobige Tragegefühl. Mehr dazu im ausführlichen Testbericht:

Vorteile:

Fantastische Klangqualität

Sehr gutes Noise Cancelling (ANC)

Nützliche App

Nachteile:

Tragekomfort mittelmäßig

Nothing Ear (1)

Um das neue Produkt von OnePlus-Mitgründer Carl Pei wurde im Vorfeld ein Hype entfacht, wie er im Marketinglehrbuch stehen könnte. Mittlerweile wissen wir: Das geheimnisvolle Gadget ist ein True-Wireless-Kopfhörer, wie es bereits Hunderte auf dem Markt gibt – zumindest rein technisch betrachtet. Ein kleines Alleinstellungsmerkmal fällt dann aber schon beim Auspacken ins Auge: Die Gehäuse der „Nothing Ear (1)“ (bei Amazon anschauen) sind zum Teil transparent.

Nothing Ear (1) (Bildquelle: GIGA)

Allein das außergewöhnliche Design ist vielleicht schon ein legitimer Kaufgrund. Wo einst die Marke Beats für die ultimativen Lifestyle-Kopfhörer stand, ist nach all den Jahren Platz für neue und frischere Entwürfe entstanden. Der Nothing mit dem Ear (1) springt souverän an genau diese Stelle. Klang und Funktionen sind dabei nur Standardkost – da werden weder Audiophile noch Technikenthusiasten Freudensprünge machen. Wenn es aber um ein modisches (Techwear-)Statement geht, führt kaum ein Weg am futuristischen Nothing Ear (1) vorbei.

Vorteile:

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Brauchbares Noise Cancelling

Gelungenes Design

Nachteile:

Klanglich nur Durchschnitt

Ambient Sound Modus rauscht

Nura Nuratrue

Es gibt nur wenige Kopfhörer, die sich den neuesten Stand der Technik zu nutzen machen und mit cleveren Funktionen das individuelle Hörvermögen des Nutzers berücksichtigen. Ein gutes Beispiel für den Einsatz moderner Software ist der Nuratrue von Nura (bei Cyberport anschauen). In wenigen Sekunden wird per Smartphone-App ein persönliches Hörprofil erstellt – ganz automatisch und ohne Frage-Antwort-Spiel („Hören Sie diesen Ton?“).

Konkret: Wenn dir Kopfhörer und Lautsprecher häufig zu dumpf klingen, könnte etwa dein Hörvermögen bei hohen Frequenzen vom Durchschnitt abweichen oder in irgendeiner Form beeinträchtigt sein. Der Nuratrue erkennt solche „Handicaps“ und gleicht sie per Kalibrierung aus – der (ständige) Griff zum Equalizer fällt weg, jetzt klingt einfach alles viel klarer.

Nura Nuratrue Noise-Cancelling-Kopfhörer mit individuellem Klangprofil (Bildquelle: GIGA)

Die Smartphone-App (für iOS und Android) ist ordentlich gemacht und erlaubt neben dem Anlegen mehrerer Klangprofile auch die freie Belegung der Touch Buttons. Unverständlich finde ich, dass eine Anmeldung bei Nura erforderlich ist – das geht bei anderen Herstellern auch ohne Login.

Auf die App verzichten sollte man aber nicht, denn ohne aktiviertem Klangprofil wirkt der Sound des Nuratrue blechern und leblos, mit (m)einem persönlichen Profil hingegen sauber und musikalisch. Die Höhen sind einen Hauch zu stark betont, was auf Dauer ermüdend wirken kann – andererseits gibt diese Charakteristik der Musik eine starke Präsenz und Lebendigkeit. Toll ist der Immersionsmodus, der den Bass anhebt – stets gut integriert in das Gesamtgeschehen. Beim Noise Cancelling und bei der Nutzung als Headset gibt es nichts Besonderes zu vermelden: Guter Durchschnitt, aber kein Platz an der Spitze. Fazit: Markantes Design und ein im wahrsten Sinne des Wortes einzigartiger Klang – der Nuratrue ist vielleicht der Kopfhörer, den du schon seit Ewigkeiten suchst.

Vorteile:

Individuelle Klangeinmessung

Vielseitige App

Nachteile:

Große Gehäuse

Login-Zwang bei der App

So haben wir die Empfehlungen ausgewählt

Seit über 20 Jahren befasse ich mich leidenschaftlich mit Kopfhörern, fast alle hier besprochenen Bluetooth-Kopfhörer habe ich selbst ausgiebig ausprobiert. Zu einigen der Produkte findet ihr auf GIGA auch ausführliche Testberichte, die beim jeweiligen Modell verlinkt sind. Die Testmuster wurden uns dabei von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Vorgestellt werden hier zudem aktuelle und beliebte Kopfhörer-Modelle, die besonderes Lob von Presse und Kunden erhalten haben und sich daher für einen Kauf empfehlen.

