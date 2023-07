Zwischen den unzähligen Handyverträgen den besten zu finden, ist nicht leicht – GIGA hilft bei der Suche. Aus allen verfügbaren Angeboten haben wir die Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gefiltert. Die Highlight-Tarife gibt's in diesem Artikel.

Neben den Angeboten der Netzbetreiber Telekom, Vodafone und o2 gibt es noch ein ganze Reihe von Drittanbietern, die zwar die bestehenden Netze nutzen, aber eigene Tarife unter eigener Marke anbieten - zu oftmals deutlich günstigeren Preisen. Hinzu kommen Discounter-Marken der Netzanbieter selbst, mit wiederum eigenen Angeboten – den Überblick zu behalten, ist nahezu unmöglich. Deswegen übernimmt GIGA diese Aufgabe: Woche für Woche gucken wir uns einen Großteil aller auf dem Markt verfügbaren Tarife an und ermitteln, welche dieser Angebote das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die fünf Highlight-Tarife der aktuellen Woche gibt's in der ersten Tabelle, etliche weitere gute Angebote findet ihr weiter unten im Artikel.

Das sind die aktuellen Highlight-Tarife

Was zeichnet einen guten Handyvertrag aus?

Es gibt eine Reihe von Faktoren, durch die sich ein guter Handyvertrag auszeichnet:

Netz: Je nachdem wo ihr wohnt, ist das Netz das wichtigste Kriterium bei der Wahl eines Vertrags – denn das günstigste Angebot nützt nichts, wenn das Signal nicht bis in die eigene Wohnung reicht. Außerhalb der Städte ist das Telekom-Netz oft am stärksten, dahinter folgen meist Vodafone und Telefónica (o2). Das muss aber nicht zwingend so sein, in manch einer Gegend hat auch ein anderer Netzbetreiber die Nase vorn. Informiert euch bei Nachbarn, Freunden und Verwandten, die in der Nähe wohnen, mit welchen netzen sie die besten Erfahrungen gemacht haben.

Übersicht: Weitere Top-Tarife unter 30 Euro

Neben den oben genannten Highlight-Tarifen sind derzeit auch folgende Angebote einen Blick wert. Bei allen angezeigten Handyverträgen handelt es sich um Allnet-Flatrates, die unbegrenztes Telefonieren und Versenden von SMS in alle Netze erlauben. Auch LTE ist in allen Tarifen Standard. Datenvolumen, Download-Geschwindigkeit und Vertragslaufzeit finden sich direkt in der Tabelle.

Rufnummer bei Vertragswechsel behalten: So geht's

Jeder Mobilfunkanbieter ist verpflichtet, die Rufnummer seiner Kunden bei Kündigung freizugeben und zu einem neuen Anbieter zu übertragen – die Kosten dafür sind auf 6,82 Euro gedeckelt. Oft gibt es beim neuen Anbieter einen Bonus für die mitgebrachte Nummer, der diese Summe abdeckt. Wie die Mitnahme der Nummer klappt, seht ihr im Video.

