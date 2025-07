Die besten Lauf-Apps – diese 5 Apps bringen euch voran

Keine Joggingrunde ohne Smartphone. Mit einer Lauf-App wird das Handy zum Fitness-Tracker. Doch was leisten die einzelnen Apps und für wen sind sie geeignet?

Runtastic: Adidas Running für Individualisten und Fighter

Die App von Adidas bietet einige Möglichkeiten der Individualisierung. Ihr könnt ein Workout-Ziel definieren oder ein Intervalltraining starten. Unterstützung von Freunden erfahrt ihr durch das Live-Tracking. Wer nicht gern allein läuft, kann sich mit „Story Running“ einen virtuellen Coach an die Seite holen.

Das Gruppengefühl stärkt Adidas durch wechselnde Challenges. Ihr sammelt Punkte für den Creators Club und könnt im Auge behalten, wie ihr gegenüber euren Freunden abschneidet. Die App begleitet euch auch beim Wandern oder Radfahren. Der hauseigene Music Player verdient ebenfalls Applaus.

Asic: Runkeeper für Aktive und Entdecker

Runkeeper kann mit umfangreichen Funktionen aufwarten. Die Verbindung mit Apple Music und anderen Musik-Apps sorgt dafür, dass es beim Training nicht langweilig wird. Die Interaktion mit Freunden ist ebenfalls möglich. Ihr könnt eure Aktivitäten umfassend auswerten und im Blick behalten, so zum Beispiel die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die eigene Leistung kann über einen längeren Zeitraum kontrolliert werden.

Eine Foto-Funktion ist integriert. Teilt eure Erfolge mit der Community auf Twitter und Facebook. Die Premium-Version Runkeeper GO lässt euch Trainingspläne erstellen oder Wetterdaten einsehen.

Under Armour: MapMyRun für Flexible und Profis

Wer sich nicht nur auf das Laufen festgelegt hat, ist mit dieser vielseitigen Tracker-App gut beraten. Ihr könnt mehr als 50 unterschiedliche Sportarten auswählen. Da das Design recht einfach gehalten ist, kann MapMyRun den Einstieg in die Welt der Lauf-Apps bilden.

Es werden die Distanz, das Tempo, der Kalorienverbrauch oder die Herzfrequenz angezeigt. Ihr könnt manuelle Einträge erstellen. Die Daten werden auf dem Smartphone wiedergegeben. Die Web-Anwendung ermöglicht die genauere Auswertung. Live-Tracking oder die Erstellung individueller Trainingspläne verlangen nach der kostenpflichtigen Premium-Version.

Strava: Netzwerk für Sportler

Sport macht gemeinsam mehr Spaß. Strava bringt Sportler auf der virtuellen Plattform zusammen. Ihr könnt euer Training in der Gruppe planen und auswerten. Die gemeinsame Interaktion steht klar im Fokus. Ein Klick genügt und ihr seid mittendrin in spannenden Challenges. Die Routen-Funktionalität finden wir besonders gelungen. Hier könnt ihr ganz einfach Laufstrecken kreieren.

Nike Run Club: die beste, komplett kostenlose Lauf-App

Diese App für Läufer kostet euch nichts. Die App ist übersichtlich und gut für Einsteiger geeignet. Die Vorzüge sind das ansprechende Design und der Fokus auf die Motivation der Mitstreiter. Ihr könnt geführte Läufe absolvieren und an verschiedenen Challenges teilnehmen. In der Community lassen sich die sportlichen Erfolge mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt teilen. Wer sich tiefe Einblicke in seine Trainingsdaten wünscht, kommt bei Nike Run Club eher zu kurz.