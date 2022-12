Auf der Suche nach Smartphones bis 500 Euro stolpert man über viele zukunftssichere Modelle, die mit verschiedenen Stärken glänzen. Aber welche Handys wirklich überzeugen, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Zugegeben: 500 Euro ist für ein Smartphone ein stolzer Preis. Dennoch findet man bei einigen Handys dieser Preisklasse Features, die sonst in noch teureren Modellen vorhanden sind – seien es 5G-Mobilfunk, ein flotter Prozessor oder ein starker Akku. Obwohl man sich bei einigen Smartphones auf Schwächen wie das Fehlen kabellosen Ladens oder eines erweiterbaren Speichers einstellen muss, lohnt sich ein Blick in diese Preisklasse – die Hersteller Google, Nothing und Oppo sind da vertreten. Möchtet ihr auf ein zukunftssicheres Handy setzen, zeigen wir euch in unsere Auswahl die besten Smartphones bis 500 Euro.

Google Pixel 6: Sicherheit über 5 Jahre

GIGA-Tipp Für ein Smartphone bis 500 Euro erfüllt das Google Pixel 6 (bei Amazon ansehen) viele Wünsche: Das Display zeigt dank OLED-Technologie authentische Farben und trotz 90 Hertz Bildwiederholrate für eine flüssige Performance. Der von Google entwickelte Prozessor unterstützt mit viel Leistung. Da außerdem das Betriebssystem von Google stammt, wirkt beides gut aufeinander abgestimmt – übrigens: Beim Pixel 6 profitiert man von einem Update-Versprechen über 5 Jahre.

Das Google Pixel 6 sieht nicht nur äußerlich hübsch aus, sondern auch sein Inneres ist ein Hingucker (Bildquelle: GIGA)

Die einzige Schwäche ist der Akku: Man kommt zwar durch den Tag, muss aber mit knapp 2 Stunden Ladezeit rechnen. Lädt man wiederum sein Smartphone nachts, ist auch das kein Problem. Zudem kann man das Google Pixel 6 kabellos aufladen.

Sarah Börner , GIGA-Redakteurin, Expertin für Consumer Electronics (Mobile) und Nachhaltigkeit. Ich hatte das Google Pixel 6 kürzlich getestet und für einen Monat täglich genutzt. Vor allem die intuitive Bedienung und die Kamera-Leistung haben mich überzeugt. Es macht einfach Spaß, das Handy dabei zu haben und schöne Momente damit festzuhalten.

Vorteile:

starke Performance

langjähriges Update-Versprechen

zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

kabellose Akkuaufladung möglich

Nachteile:

Akkuaufladung braucht Zeit

kein erweiterbarer Speicher

Display 6,4 Zoll mit 90 Hz Betriebssystem & SoC Android 12 mit Google Tensor Speicher 128 GB ROM, 8 GB RAM

Ihr seid euch unsicher, ob es ein Pixel 6 oder Pixel 6a werden soll? Dann haben wir hier das passende Video für euch:

Oppo Find X Lite: Überzeugt mit Raritäten

Mit dem Oppo Find X5 Lite bekommt ihr ein Smartphone unter 500 Euro (bei Amazon ansehen), das nicht nur (wie das obige Pixel 6) mit seiner handlichen Größe (6,4 Zoll Display-Diagonale), sondern vor allem auch durch Merkmale auffällt, die bei Geräten dieser Preisklasse rar gesät sind: Einen 3,5 mm Klinkenanschluss und ein Micro-SD-Slot.

Das Oppo Find X5 Lite überzeugt mit Raritäten wie einem Klinkenanschluss (Bildquelle: Hersteller)

Das Display arbeitet mit 2.400 × 1.080 Pixel, unterstützt von einer Bildwiederholrate von 90 Hertz – also gleich dem obigen Google-Handy. Im Find X5 Lite schlägt als System-on-a-Chip der Mediatek Dimension 900. Wenn auch den Snapdragon-Prozessoren des nachfolgenden Nothing Phone (1) und Xiaomi 11T Pro unterlegen, sorgt er für eine alltagstaugliche Leistung, die das ein oder andere Game möglich macht.

Stiftung Warentest lobt den 4.500-mAh-Akku des Oppo Find X Lite: Bei normaler Nutzung kommt ihr auf eine Laufzeit von 39 Stunden, während die Aufladung gut 45 Minuten braucht. Zwei Tage solltet ihr also locker mit dem Smartphone überstehen. Das rechtfertigt die Note 1,7. Dagegen erhält die Kamera nur eine Beurteilung von 2,5 vom Testinstitut. Bilder gelingen zwar, jedoch nur bei entsprechend gutem Licht.

Vorteile:

starker Akku

interner Speicher ist erweiterbar

3,5 mm Klinkenanschluss

Nachteile:

nur Schönwetter-Kamera

kein zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

Display 6,4 Zoll mit 90 Hz Betriebssystem & SoC Android 11 mit Mediatek Dimension 900 Speicher 256 GB ROM, 8 GB RAM

Nothing Phone (1): Definitiv ein Hingucker

An den Smartphone-Enthusiastinnen und -Enthusiasten unter euch ist der Hype ums Nothing Phone (1) (bei Otto ansehen) sicherlich nicht vorbeigegangen. Aber ist er gerechtfertigt? Unser Redakteur Peter hat das Handy getestet und sein Fazit: Jein. Natürlich machen vor allem das außergewöhnliche Design und praktische Features wie kabelloses Aufladen einiges her. Ebenso ist das Handy mit der IP53-Zertifizierung wie die obigen Modelle vor Wasser und Staub geschützt und man profitiert von einer langen Update-Garantie.

Die transparente Rückseite des Nothing Phone (1) fällt sofort ins Auge (Bildquelle: GIGA)

Allerdings fielen immer wieder Probleme mit der Software auf, durch die das System ab und an ins Zögern kommt – sei es, wenn man den Bildschirm dreht oder die Schriftfarbe ändert. Kleinigkeiten, die mit künftigen Updates ausgebessert werden müssen. Ebenso ist der Akku nicht perfekt: Obwohl man mit ihm gut durch den Tag kommt und das Nothing Phone sogar kabellos aufladen kann, dauert der Ladeprozess über 2 Stunden. Dennoch: Für ein Smartphone bis 500 Euro macht man mit dem Nothing Phone (1) nichts falsch.

Vorteile:

außergewöhnliches Design

kabelloses Laden

zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

Nachteile:

kleine Software-Schwächen

zu langes Aufladen

Display 6,55 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC Android 12 mit Snapdragon 778G+ Speicher 128 GB ROM, 8 bis 12 GB RAM

Ihr seid euch beim Smartphone-Kauf generell noch unsicher? Dann hilft euch unser GIGA-Ratgeber weiter:

Xiaomi 11T Pro: Rasante Schnellaufladung

Obwohl Qualcomms Top-Chip Snapdragon 888 im Xiaomi 11T Pro (bei Cyberport ansehen) nicht mehr ganz taufrisch ist (diese Position hat aktuell der Snapdragon 8+ Gen 1 inne), hat er im Gegensatz zu dem Snapdragon 778G+ im Moto Edge 30 und Nothing Phone (1) ordentlich Power. Zusammen mit dem großen Arbeitsspeicher von mindestens 8 GB und einer Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt er für eine gute Performance. Auch bei der Kamera mit 108-MP-Auflösung kann man nicht meckern – die Ergebnisse bei Foto und Video überzeugen, lediglich das Fehlen von optischer Bildstabilisierung macht eine ruhige Hand notwendig.

Das Xiaomi 11T Pro ist in kurzer Zeit wieder voll aufgeladen (Bildquelle: GIGA)

Was zudem einen guten Eindruck macht, ist der Akku: Mit einer Kapazität von 5.000 mAh hat er (im Vergleich zu den anderen Modellen in unserer Auswahl) den stärksten Akku. Der hält nicht nur lange durch, sondern ist auch mit dem beiliegenden 120-W-Netzteil in weniger als einer halben Stunde von 0 auf 100 % aufgeladen. Trotz all dieser Top-Features muss man jedoch auf ein zertifiziert wasserdichtes Gehäuse verzichten.

Vorteile:

kontrastreiches AMOLED-Display

hohe Leistung

hohe Ladegeschwindigkeit

Nachteile:

kein zertifizierter Schutz vor Wasser und Staub

kein kabelloses Laden

Display 6,67 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC MIUI 12.5 (Android 11) mit Snapdragon 888 Speicher 128 bis 256 GB ROM, 8 bis 12 GB RAM

Smartphones bis 500 Euro: So wurde die Auswahl getroffen

In dieser Preissparte konkurrieren viele Handy-Modelle miteinander. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits auch an den Ergebnissen anderer Testseiten wie Stiftung Warentest (Wertungen sind unten verlinkt). Ebenso hatten Einschätzungen von Nutzerinnen und Nutzern Einfluss auf die Auswahl. Letztere sind hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilen, sondern individuelle Eindrücke betonen.

Verwendende Quellen: Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2022)

Zum Schluss noch ein Hinweis zu den Preisen: Bei Smartphones ist immer wieder mit starken Preisschwankungen zu rechnen. Sobald eine neue Generation erscheint, kann die Vorgängerserie schnell einen Preisverfall erleiden, wodurch bisher zu teure Modelle plötzlich in das persönliche Budget passen. Auch Deal-Events wie Black Friday oder Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise. Wir halten euch in unserer Deal-Übersicht über aktuelle Angebote auf dem Laufenden, ein regelmäßiger Blick auf tagesaktuelle Angebote lohnt sich!

