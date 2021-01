Die Corona-Pandemie hat alles verändert. Viele Menschen arbeiten seit Monaten von Zuhause im Home Office. Eine gute Webcam für Videokonferenzen ist Pflicht. In unserem Webcam-Test 2021 haben wir die besten Computer-Kameras ausgewählt, die ihr für euer Heimbüro kaufen könnt.

Kaufberatung Facts

Die meisten Laptops und Tablets besitzen eine Webcam. Viele von euch arbeiten in 2021 aber im Home Office vor einem großen Monitor. Die allermeisten Bildschirme haben keine integrierten Frontkameras, weswegen eine gute Webcam her muss. Das Kandidatenfeld ist bunt gemischt. Einige der Webcams haben wir selbst getestet, bei den anderen Testsiegern haben wir uns auf hunderte oder tausende Kundenbewertungen verlassen. Die Stiftung Warentest, deren Meinung wir häufig in unsere Beurteilung mit einbeziehen, hat leider seit dem Jahr 2000 keinen Webcam-Test mehr veröffentlicht.

Die besten Webcams 2021 im Test: Alle Modelle im Überblick

GIGA-Preistipp: Plartree Webcam

Plartree Webcam mit Full-HD-Auflösung

Vorteile:

Full-HD-Auflösung

Autofokus

Weitwinkel

Nachteile:

Plastikbomber

Für knapp 18 Euro kann man mit der Plartree Webcam nicht viel verkehrt machen. Sie löst in Full-HD auf, was in dieser Preisklasse die Ausnahme darstellt. Durch den automatischen Autofokus seid ihr bei Videokonferenzen immer scharf im Bild. Ein weiterer Vorteil der Plartree Webcam ist das Weitwinkelobjektiv mit einem Sichtradius von 100 Grad. Dadurch eignet sich die Webcam auch für Videoanrufe mit der ganzen Familie mit den Großeltern.

Die Webcam von Plartree ist ein...Plastikbomber. Die Haptik ähnelt einem Kinderspielzeug. Angesichts des wirklich günstigen Preises ist das nicht weiter schlimm. Allzu viele Stürze sollte eure neue Webcam aber nicht erleben.

Amazon-Bestseller: Jelly Comb Webcam

Jelly Comb 1080P HD Webcam

Vorteile:

Full-HD-Auflösung

integrierte Kameraabdeckung

360 ° dreh- und individuell ausrichtbar

Stereo-Mikrofone mit Geräuschreduzierung

Nachteile:

schlechte Verarbeitung

Während der Corona-Pandemie hat sich die Webcam von Jelly Comb zum Verkaufsschlager auf Amazon gemausert. Mitte 2020, als viele das erste Mal ins Home Office gezogen sind, waren zuerst die bekannten Webcam-Modelle ausverkauft. Die Jelly Comb Webcam hat von den knapper werdenden Lagerbeständen für Webcams profitiert. Jelly Comb überzeugt durch ein schönes Full-HD-Bild und einer 360 Grad schwenkbaren Webcam. Dafür verlangt der Hersteller knapp 33 Euro – ein tolles Gesamtpaket.

Die beste Webcam mit Full-HD-Auflösung: Logitech C922 Pro

Logitech C922 Pro Webcam

Vorteile:

Full-HD-Auflösung

60 FPS

3 Monate Premium-Lizenz für XSplit beim Kauf inklusive

Tischstativ inklusive

Nachteile:

60 FPS nur in 720p

Logitech hat mit dem Modell „C920“ lange die führende Webcam auf dem Markt angeboten. Mit der Logitech C922 Pro hat man einen leicht überarbeiteten Nachfolger entwickelt, der neben der Full-HD-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde auch HD-Auflösung mit 60 FPS unterstützt. Mit Logitechs Kamera-Software könnt ihr außerdem einen künstlichen Greenscreen erzeugen. Dieser fordert allerdings auch mehr PC-Leistung als gewöhnlich für eine Webcam nötig ist. Wer auf der Suche nach der aktuell besten 1080p-Webcam ist, sollte sich die Logitech C922 Pro ansehen. Besonders Streamer profitieren von der Option mit 60 FPS übertragen zu können. Zusätzlich erhaltet ihr beim Kauf eine dreimonatige Premium-Lizenz der Streaming-Software „XSplit“.

Viele Kollegen in der GIGA-Redaktion nutzen die C922 Pro selbst und bestätigen die guten Bewertungen. Die C922 Pro von Logitech ist eine hervorragende Webcam.

Die beste Webcam mit 4K-Auflösung: Logitech Brio

Logitech Brio 4K UHD Webcam

Vorteile:

4K-Auflösung

Bildrate bis 90 FPS

variables Sichtfeld

HDR-Unterstützung

5-fach Zoom

Nachteile:

teuer

Die aktuell beste Ausstattung unter den Webcams bietet die Logitech Brio. Wer seine Videos in 4K-Auflösung übertragen möchte, findet hier die passende Kamera. Sie eignet sich eher für Business-Level Konferenz-Anrufe, richtet sich aber auch an Streamer. Selbst bei einer Full-HD-Auflösung schafft die Brio bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Wer die volle Auflösung nutzen will, benötigt mindestens einen USB-3.0-Port. Ein Alleinstellungsmerkmal der Brio ist das variable Sichtfeld. Hier könnt ihr flexibel zwischen 90, 78 oder 65 Grad wählen. Dank der verbauten Sensoren lässt sich außerdem die „Windows Hello“-Funktion zur Verifizierung und Anmeldung am eigenen PC nutzen. Bei schlechten Lichtverhältnissen helfen HDR und die automatische Belichtungssteuerung „RightLight 3“. Streamer freuen sich auch über die kostenlose, 12-monatige Premium-Lizenz für das Streaming-Tool „XSplit“.

Giga-Experte Biagio hat die Logitech Brio im Einsatz: „Für Gaming-Streamer ist die Logitech Brio perfekt. 90 FPS sind ein Riesenvorteil!“

Webcam-Test 2021: So haben wir ausgewählt

Wir haben für euch die besten Webcams ausgesucht, die ihr kaufen könnt. Wir haben vor allem unsere eigenen Erfahrungen genutzt, um eine gute Auswahl an Webcam-Modellen zu treffen. Doch auch die tausenden Kundenbewertungen haben uns bei der Entscheidung geholfen.

Webcams: Wissenswertes vor dem Kauf

Im Folgenden beantworten wir einige Fragen, die beim Kauf einer Webcam je nach Einsatzzweck aufkommen könnten.

Wie wichtig ist die Auflösung?

Allgemein gilt, dass eine Full-HD-Auflösung (1080p) für die meisten Anwendungsszenarien völlig ausreichend ist. Wer seine Webcam beispielsweise für einen Streaming-Kanal auf Twitch oder YouTube verwenden möchte, muss nicht auf höher auflösende Kameras setzen. In der Regel wird das Bild verkleinert am Rand des Streams dargestellt. Hier reicht Full-HD für ein scharfes Bild aus. Wichtiger sind die Bildoptimierungs-Möglichkeiten und die Belichtungssteuerung der Kamera, um ein für seine Zwecke ideales Bild zu erzeugen.

Wer die Webcam vorrangig für professionellere Videokonferenzen einsetzen möchte, kann für die bestmögliche Bildqualität auch auf eine höhere Auflösung setzen. Da hier das eigene Bild im Vollbildmodus angezeigt wird, kommen die Vorteile einer 4K-Webcam zum Tragen.

Wie wichtig ist die Bildrate?

Die meisten Webcams zeichnen Videos standardmäßig mit 30 Bildern pro Sekunde (FPS) bei maximaler Auflösung auf. Für normale Videotelefonie benötigt man keine höhere Bildrate. Als kleiner Vergleich: Kinofilme werden mit 24 FPS aufgenommen.

Auch fürs Streamen eignet sich diese Standard-Bildrate (30 FPS). Reduziert man die maximale Auflösung der Kamera, können manche Webcams auch Videos mit 60 FPS übertragen. Das lohnt sich allerdings nur wirklich, wenn der eigene Stream auch mit 60 Bildern pro Sekunde auf der jeweiligen Plattform gesendet wird. In der Regel Betrifft dies Gamer, da Spiele höhere Bildraten haben. Allgemein werden mit einer höheren Bildrate die aufgenommenen Bewegungen flüssiger oder „weicher“ dargestellt.

Brauche ich einen Autofokus?

Nicht jede Webcam hat einen Autofokus, der Objekte automatisch scharfstellt, wenn sie beispielsweise sehr nah an die Linse gehalten werden. Wie wichtig diese Funktion für euch sein kann, hängt von der Art des Videos ab. Wer sich zum Beispiel beim Spielen filmt, sich also kaum bewegt und in gleicher Distanz zur Kamera bleibt, kann den Autofokus auch abstellen. Das kann sogar von Vorteil sein, wenn die Kamera aufgrund der Lichtverhältnisse das Bild immer wieder neu fokussiert. Der Autofokus ist also nicht immer eine zuverlässige oder notwendige Hilfe.