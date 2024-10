Die Geschichte hinter Yamahas Logo: Warum keine Motorräder zu sehen sind

Yamaha wird heutzutage vor allem mit Motorrädern, Motoren und elektrischen Geräten in Verbindung gebracht. Das war nicht immer das Geschäftsmodell von Yamaha: Noch heute zeigt das Logo etwas anderes. Wir klären euch auf.

Yamaha als Motorradhersteller

Wer den Namen Yamaha hört, denkt für gewöhnlich an Motorräder. Heute ist das japanische Unternehmen Yamaha einer der größten Motorradhersteller der Welt. Zusätzlich stellt das Unternehmen Quads und Motoren her, in anderen Sparten auch Generatoren, Drohnen, Pumpen und Roboter. Das war nicht immer der Fall, denn erst seit Mitte der 1950er-Jahre ist Yamaha in diesem Bereich tätig. Das Logo der Firma deutet bis heute daraufhin, in welchem Bereich sie zuerst tätig war.

Yamaha fertigte zunächst Musikinstrumente

Torakusu Yamaha gründete 1887 das heute nach ihm benannte Unternehmen in Hamamatsu, einer Stadt an der Küste in Zentraljapan. Nach einer Ausbildung zum Uhrenmacher spezialisierte er sich auf medizinische Geräte und zog nach Hamamatsu, um im dortigen Krankenhaus zu arbeiten. Sein technisches Geschick war bekannt und so bat ihn eine dortige Schule, ein Musikinstrument zu reparieren.

Aufgrund der erfolgreichen Reparatur begann Yamaha sich vermehrt mit Musikinstrumenten zu beschäftigen und baute erste eigene Geräte. Er beendete nach einiger Zeit die Arbeit im Krankenhaus und konzentrierte sich auf sein Musikgeschäft. Das Yamaha-Logo besteht deshalb aus drei Stimmgabeln, die an die Anfänge der Firma erinnern. Auch noch heute lässt sich das Logo auf Musikinstrumenten und Motorrädern finden.

Bei genauem Hinsehen fallen die Stimmgabeln auf. (© IMAGO / NurPhoto)

Aus Nippon Gakki Co Ltd. wird Yamaha Corporation

Seit 1887 war Torakusu Yamahas Unternehmen unter dem Namen Nippon Gakki Co Ltd. bekannt. Zum einhundertsten Gründungsjubiläum im Jahre 1987 wurde es zu Yamaha Corporation umbenannt. Die Tochterunternehmen, etwa für den Motorradbau, trugen den Namen Yamaha Corporation schon länger.

