„Die Verräter“ Staffel 3: Start auf RTL – Diese Teilnehmer sind dabei

Heute geht „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ an den Start. Wir verraten euch, wer sich in diesem Jahr in das Schloss traut und wann die Sendung läuft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Die Verräter“ Staffel 3: Wann geht es los?

Fans der Nervenkitzel-Show „Die Verräter“ können sich freuen. Das Format geht in die dritte Runde. Ab dem 29. April heißt es auf RTL um 20:15 Uhr wieder „Vertraue Niemandem!“. Bald werden wieder 16 Prominente vor der großen Frage stehen, wer unter ihnen ein falsches Spiel treibt und wer im Verborgenen die Fäden zieht. Moderatorin Sonja Zietlow lädt erneut in das Verräter-Schloss ein.

Anzeige

Neben anderen Teilnehmern wird sich 2025 die Let’s-Dance-Jury dem Promi-Rätselformat stellen. Die Spannung steigt und Fans fragen sich, wer sich in der dritten Staffel von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ den begehrten Silberschatz im Wert von 50.000 Euro sichern wird.

„Die Verräter“ Folge 1: Was passiert und wer ist raus?

Nachdem alle Promimente im Schloss angekommen sind, obliegt es der Moderatorin Sonja Zietlow, die Verräter zu bestimmen. Sie fragt jeden direkt, ob er oder sie ein Verräter sein möchte. Schlussendlich entscheidet sie sich für Charlotte Würdig, Mirja du Mont, Motsi Mabuse und Wayne Carpendale.

Anzeige

Ein Mord in der ersten Nacht

Nachts wird der erste Mitspieler von den Verrätern eliminiert. Nachdem die Verräter ihren moralischen Eid abgegeben haben, „ermorden“ sie den Zauberkünstler Timon Krause. Dieser hat schon mit seiner „Ermordung“ gerechnet, da er als Mentalist die Verräter vielleicht enttarnt hätte.

Anzeige

In der ersten Mission geht es um 10.000 Euro für den Schatz

In der ersten Mission müssen die Promis Puzzleteile aus einem See einsammeln und diese zu einem Wappen zusammensetzen. Außerdem gilt es zwei Schilde zu entdecken, welche ihre Träger vor einer Ermordnung bewahren. Dabei startet das Spiel überaus knifflig, denn die Teilnehmer*innen müssen gefesselt beginnen und sich zunächst befreien. Am Ende gelingt es Joachim Llambi und Marie Reim, sich die Schilde zu sichern.

Einer muss gehen

Bei der Abstimmung zeichnet sich ein klares Ergebnis ab: Jorge González hat mit seinem überschwänglichem Verhalten einige seiner Mitspieler*innen irritiert und bekommt deswegen die meisten Stimmen. Doch er ist ein Loyaler – somit befinden sich alle Verräter weiterhin unter den Loyalen.

Anzeige

„Die Verräter“ Folge 2: Was passiert und wer ist raus?

Die zweite Folge beginnt mit einem weiteren Todesurteil. So kommt es, dass zuletzt noch Martina und Sandy fehlen. Letztere ist nicht mehr dabei und hat somit in der Nacht von den Verrätern ihr Todesurteil erhalten. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter zur zweiten Mission, bei der es um 6.000 Euro geht. Hierbei müssen zwei Teams agieren: Das Außenteam muss Vogellaute identifizieren und an das andere Team weitergeben, das die passende Vogelfigur dann im Schloss suchen muss. In der Challenge konnten die Teilnehmer*innen insgesamt fünf der sechs Vogelstimmen korrekt erkennen und somit den Jackpot um stolze 5.000 Euro erhöhen.

Ein weiteres Spiel entscheidet über den Schild

Danach steht ein weiteres Spiel an. Hier müssen die Kandidat*innen mit einem Pfeil auf Glasscheiben mit Namen schießen. Wer am Ende eine noch unversehrte Scheibe hat, bekommt den Schutz und kann nicht ermordet werden. Am Ende entscheidet sich der Showdown zwischen Martina und Modsi – und Modsi, die als Verräterin gar keinen Schutz braucht, bekommt den Schild.



Anzeige

Am runden Tisch erfolgt die nächste Verbannung

Dann steht die zweite Verbannung der Staffel an: Am runden Tisch beginnt eine hitzige Diskussion darüber, wer die Verräter sein könnten. Es fallen Namen von Wayne, Marie, Jan und auch Janine. Am Ende bekommt Jan die meisten Stimmen und entpuppt sich als Loyaler. Darüber lachen nur die Verräter, die nun ein Drittel der Spieler ausmachen.

Jan Hofer wird in die Verbannung geschickt, dann aber als Loyaler enttarnt. (© RTL)

Welche Kandidaten sind 2025 bei „Die Verräter“ dabei?

Die Show dürfte so richtig spannend werden, denn viele bekannte Namen haben für die diesjährige Staffel zugesagt (Quelle: RTL). Folgende Promis wagen sich in das Netz aus Intrigen:

Motsi Mabuse (43), Jurorin bei „Let’s Dance“

(43), Jurorin bei „Let’s Dance“ Jorge González (57), Juror bei „Let’s Dance“

(57), Juror bei „Let’s Dance“ Joachim Llambi (60), Juror bei „Let’s-Dance“

(60), Juror bei „Let’s-Dance“ Marie Reim (25), Schlagersängerin

(25), Schlagersängerin Wayne Carpendale (48), Moderator

(48), Moderator Younes Zarou (27), Influencer

(27), Influencer Mirja du Mont (49), Schauspielerin und Model

(49), Schauspielerin und Model Ralf Bauer (58), Schauspieler

(58), Schauspieler Joe Laschet (36), Influencer

(36), Influencer Jan Hofer (75), Nachrichten-Ikone

(75), Nachrichten-Ikone Charlotte Würdig (46), Moderatorin und Schauspielerin

(46), Moderatorin und Schauspielerin Thaddäus Meilinger (43), Schauspieler

(43), Schauspieler Martina Voss-Tecklenburg (57), Ex-Coach der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen

(57), Ex-Coach der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen Timon Krause (30), Zauberkünstler

(30), Zauberkünstler Sandy Mölling (43), Sängerin

(43), Sängerin Janin Ullmann (43), Schauspielerin



Sendetermine: „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ 2025 im Fernsehen

Wenn ihr die neue Show nicht verpassen wollt, müsst ihr euch den Dienstagabend freihalten. Die neue Staffel startet am 29. April 2025 um 20:15 Uhr auf RTL. Die weiteren Sendetermine stehen ebenfalls fest:

Dienstag, 6. Mai 2025, 20:15 Uhr

Dienstag, 13. Mai 2025, 20:15 Uhr

Dienstag, 20. Mai 2025, 20:15 Uhr

Dienstag, 27. Mai 2025, 20:15 Uhr

Dienstag, 3. Juni 2025, 20:15 Uhr



Parallel zur Ausstrahlung im TV könnt ihr die Folgen ab dem 29. April 2025 auch auf RTL+ streamen.

Reality-Fans sollten diese Momente aus dem Video einfach schonmal gesehen haben.

Was passiert bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“?

Das Konzept der Reality-Spielshow orientiert sich am niederländischen Original „De Verraders“ und hat seine Wurzeln in „Mafia“, einem Gesellschaftsspiel aus den 1980ern.

Ein kleiner Teil der 16 Mitstreiter wird im Vorfeld von der Moderatorin zum Verräter erklärt. Die übrigen Teilnehmer agieren als Loyale. Die Loyalen haben keine Ahnung, wer sich als Verräter im Schloss aufhält. Die Zuschauer dagegen wissen von Anfang an Bescheid.

Die Verräter müssen jede Nacht einen Loyalen ausschalten. In einem geheimen Raum wird das „Todesurteil“ ausgesprochen und dem Teilnehmer übermittelt. Dieser Promi verlässt daraufhin die Show. Schafft es ein Verräter bis ins Finale, kann er den Silberschatz komplett gewinnen. Sind nur Loyale übrig, wird der Gewinn aufgeteilt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.