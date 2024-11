Diese 100 Lava-Lampen sorgen im Internet für mehr Sicherheit

Es klingt erstmal verrückt: Lavalampen sollen das Internet sicherer machen und Millionen von Webseiten sind abhängig von ihnen. Wir verraten euch mehr darüber.



Sicheres Internet mit Cloudflare

Die Firma Cloudflare spielt eine besondere Rolle für die Sicherheit im Internet, da es sich dabei um einen der größten Dienstleister in diesem Bereich handelt. Der Konzern greift auf einen cleveren Trick zurück, um Daten besser zu sichern.

Für die Datensicherheit ist Zufälligkeit von außerordentlicher Bedeutung – ohne Zufälligkeit und die damit einhergehende Unvorhersehbarkeit ist nämlich die Entschlüsselung von Daten durch Hacker leichter möglich. Da Computer aber nach eindeutiger Logik und klaren Regeln arbeiten, sind sie eher schlecht in der Generierung von echten Zufallswerten. Das erhöht die Gefahr einer Entschlüsselung.

Deshalb entscheiden sich Unternehmen aus dem Bereich der Cybersicherheit häufig dazu, die Zufälligkeit der realen Welt für ihre Verschlüsselungscodes zu verwenden. Ergebnisse sind hier nicht vorhersehbar. Dafür bringt Cloudflare einen besonderen Deko-Gegenstand zum Einsatz: Lavalampen.

Lavalampen sind zufälliger als Computer

Eine Wand an 100 Lavalampen schafft Abhilfe. Die „Lava“ in den Lampen ist immer anders verteilt, niemals wird sie in einer, geschweige denn in allen Lampen, wieder in der exakt gleichen Form auftreten. Mit der hohen Zahl an Lampen erreicht man verlässliche Zufallswerte.

Wie funktioniert das?

Nun fragt ihr euch sicher, was die Muster, die in den 100 Lavalampen entstehen, mit der Sicherheit im Internet zu tun haben könnten. Ganz einfach: Die Lavalampen, die an einer Wand aneinandergereiht stehen, werden regelmäßig fotografiert.

Die Lavalampen-Wand von Cloudflare (© Cloudfare)

Digitale Fotos gelten als Zahlenfolgen – jedem Pixel wird eine bestimmte Zahl zugeordnet. Somit entstehen zufällige Zahlenreihen, die für die Generierung von sicheren Verschlüsselungscodes verwendet werden. Das macht Webseiten wiederum sicherer.

