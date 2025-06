Diese 4 Produkte sollten Heimwerker jetzt auf ihre Prime-Day-Wunschliste packen

Die Prime Days starten diesen Sommer so richtig durch. Auf Prime-Mitglieder warten zwischen dem 8. und 11. Juli 2025 satte Rabatte. Darunter sind auch viele Heimwerker-Utensilien. Folgende Produkte gehören unbedingt auf die Wunschliste.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Steckschlüsselsatz: 130 Teile immer am Mann

Brüder Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.06.2025 15:57 Uhr

Die Prime Days warten wieder mit jeder Menge lohnender Deals auf, die Handwerkerherzen schneller schlagen lassen. Wenn ihr die Produkte auf eure Wunschliste packt, könnt ihr während der Prime Days beobachten, wann sie am günstigsten sind und zuschnappen.

Anzeige

So etwa gibt es den Steckschlüssel- und Bitsatz von Brüder Mannesmann auf Amazon reduziert, welcher euch die vielfältigsten Schraubarbeiten ermöglicht. Die Werkzeuge bestehen aus robustem Chrom-Vanadium Stahl und bilden die Grundlage für beinahe alle handwerklichen Tätigkeiten in Haus und Garten. In der praktischen Aufbewahrungskassette sind die Werkzeuge gut geschützt und ihr könnt sie auch unterwegs mitnehmen.

Die Zusammenstellung erfüllt die Ansprüche von Hobby-Heimwerkern und Profis. Folgendes ist mit drin:

Hakenschrauber

Schraubendrehgriff

T-Gleitgriff

Umschaltknarre 6,3 mm, 72 Zähne

13 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm von 4 bis 14 mm

7 Innenkantschlüssel von 1,27 bis 5 mm

100 Bits

Bitadapter 6,3 mm

Anzeige

Akkuschrauber: Der handliche Helfer für zuhause

Bosch Akkuschrauber EasyDrill 18V-38 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.06.2025 16:06 Uhr

Einen Akkuschrauber sollte wirklich jeder zuhause haben. Kaum ist mal eine Schraube locker oder ein neues Möbelstück da, das aufgebaut werden will, wird er zum effizienten Helfer. Dieses Modell auf Amazon mit 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für ein abgestimmtes Schraubdrehmoment eignet sich dafür besonders gut und unterstützt in allen Lebenslagen.

Anzeige

Mit den Werkzeugen in dieser Bilderstrecke peppt ihr eure Werkstatt auf:

Kartuschenpresse: gummierte Handgriffe sorgen für sicheres Handling

wolfcraft MG 200 mechanische Kartuschenpresse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.06.2025 12:28 Uhr

Die mechanische Kartuschenpresse von wolfcraft auf Amazon macht auch ausgedehnte Arbeiten leicht. Die gummierten Handgriffe vereinfachen die Handhabung. Geeignet ist die Kartuschenpresse MG200 für alle 310 Milliliter-Kartuschen. Ihr könnt mit Silikon und Acryl arbeiten und kleinere Reparaturen schnell und einfach erledigen.

Anzeige

Da der Griff drehbar ist, lassen sich auch schwer erreichbare Ecken und Winkel gut erreichen. Durch die Verwendung von glasfaserverstärktem Kunststoff bringt die Kartuschenpresse nur wenig Gewicht mit, ist aber stabil und robust. Damit ihr sofort loslegen könnt und dabei Geld spart, solltet ihr auch das passende Silikon auf eure Amazon-Wunschliste setzen.

Schraubendreher: Immer den richtigen Dreh

Bosch Home and Garden 46tlg. Schraubendreher Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.06.2025 12:30 Uhr

Das Schraubendreher-Set von Bosch Home and Garten ist mit 46 Teilen gut bestückt (auf Amazon ansehen). Das Schraubendreher-Set eignet sich für alle herkömmlichen Handschraubendreher und Elektrowerkzeuge gängiger Marken. In der praktischen Aufbewahrungsbox finden folgende Utensilien Platz:

Handschraubendreher mit Ratschenfunktion und Bitgarage

magnetischer Universalhalter für einfachen Bitwechsel und Schraubenhalt

12 Steckschlüssel für Sechskantschrauben

32 Schraubenbits, 25 mm lang

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.