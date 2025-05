„Diese Bilder nehme ich mit ins Grab“ – gefeierter Film am Freitag ohne Werbung im TV

Nur wenige deutsche Filme können von sich behaupten, in Deutschland für großes Aufsehen gesorgt zu haben. Doch dieser Film hat es geschafft.

„Die Blechtrommel“ im Free-TV sehen

Mit dem Film „Die Blechtrommel“ schuf Regisseur Volker Schlöndorff im Jahr 1979 eines der beeindruckendsten Werke der deutschen Filmgeschichte. Und fand damit internationale Anerkennung: In Cannes erhielt der Film die Goldene Palme und 1980 wurde er als erster deutscher Beitrag überhaupt mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet (via IMDb).

Auch heute, Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung, regt die groteske und poetische Adaption des Romans von Günter Grass (auf Amazon ansehen) noch immer zu Diskussionen an. Jetzt könnt ihr den Film ohne Werbeunterbrechungen genießen: „Die Blechtrommel“ läuft am Freitag, dem 9. Mai 2025 um 20:15 Uhr auf 3sat. Direkt im Anschluss soll der Film außerdem in der 3sat-Mediathek als Stream verfügbar sein.

Wer sollte sich „Die Blechtrommel“ anschauen?

„Die Blechtrommel“ ist sicherlich nichts für schwache Nerven, doch ein unverzichtbares Werk für alle, die hochwertiges deutsches Kino, gelungene Literaturadaptionen und tiefgründige Antikriegserzählungen schätzen. Der Film beeindruckt durch eine einzigartige Kombination aus historischen Bezügen, absurden Szenerien und scharfer Gesellschaftskritik, die ihn auch heute noch kraftvoll und bedeutsam erscheinen lässt.

Ein kleiner Vorgeschmack bietet eine Rezension auf IMDb, in der einige Szenen erwähnt werden, die sich dem Verfasser der Kritik ins Gedächtnis gebrannt haben. Seid also auf Spoiler gefasst, wenn ihr sie lesen wollt. Darin heißt es eindrücklich:

„[...] es gibt Bilder aus diesem Film, die ich wahrscheinlich mit ins Grab nehmen werde.“ Rezension von beam_er auf IMDb

Solltet ihr diesen Klassiker bisher verpasst haben oder euch erneut von seiner Intensität mitreißen lassen wollen, bietet 3sat am 9. Mai die perfekte Gelegenheit – und das ganz ohne störende Werbeunterbrechungen.

Das erwartet euch in „Die Blechtrommel“

Im Zentrum der Handlung steht der kleine Oskar Matzerath (David Bennent), der im Alter von drei Jahren beschließt, sein Wachstum einzustellen – als Zeichen seines Protests gegen die Welt der Erwachsenen. Anstelle körperlichen Wachstums nutzt er seine Blechtrommel, um gegen die Absurditäten von Nationalsozialismus, Krieg und Mitläufertum lautstark Stellung zu beziehen.

Die Erzählung spannt sich über mehrere Jahrzehnte und zeigt durch Oskars außergewöhnliche Sichtweise die Schrecken und die Absurdität des 20. Jahrhunderts. Der Film vereint historische Tragik mit surrealen Bildern und einer Prise schwarzem Humor, wodurch er sich unverwechselbar von anderen Werken abhebt.