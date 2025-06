Diese Funktion haben die Steine an Bahnschienen

Züge bringen uns schnell von A nach B. Habt ihr schon einmal auf die Gleise geachtet und euch gefragt, warum dort überall Steine liegen? Wir schon.

Warum liegen auf Gleisanlagen Steine?

Fakt ist: Schienengleise sind unterschiedlich breit und für verschiedene Antriebsarten gedacht. Ein Detail ist euch aber vielleicht bisher entgangen: In jedem Gleisbett liegen Steine. Und zwar aus gutem Grund.

Gleisanlagen sind aus mehreren Schichten aufgebaut. Auf den Boden, mit erdigem oder felsigem Untergrund, kommen Sand und Kies als Schutzschicht. Darüber kommt der sogenannte Gleisschotter. Vielleicht kennt ihr den Begriff „Gleisbett“.

Die Steine auf Bahnschienen heben das Gleisniveau an und stellen eine Art Fundament für die darauf verlegten Gleise dar. Steine an Bahnschienen sind eher unscheinbar, für die Sicherheit des Bahnverkehrs aber von immenser Bedeutung.

Alles Schotter – oder was?

Schotter ist nicht nur als Unterlage an Bahngleisen gedacht. Steine auf dem Gleisbett sind auch für die Schienen selbst wichtig. Diese bleiben nicht automatisch an einem Ort, sondern werden durch Bodenbewegungen und Vibrationen ausgedehnt und geraten dabei selbst in Bewegung.

Schottersteine dienen als Puffer und federn die Schwingungen der darüberfahrenden Züge ab. Eisenbahnschienen bestehen aus Stahl. Wird es entlang der Bahnstrecke sehr heiß, dehnt sich Stahl aus. Bei Kälte zieht sich das Material zusammen. Steine auf Bahngleisen sind auch dazu da, um diese Temperaturunterschiede auszugleichen.

Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. Nicht jeder Stein ist als Gleisbett geeignet. Es werden kantige und schlagfeste Steine gebraucht. Gänzlich ungeeignet wäre kalkhaltiges Gestein, da sich dessen Struktur durch die Einwirkung von Feuchtigkeit verändert. Für die Verwendung auf Bahngleisen sind Basalt und Granit optimal. Wichtig ist, dass es sich um raues und scharfkantiges Gestein handelt.

Welche weiteren Vorteile haben Steine auf Bahngleisen?

Der Schotter hält nicht nur die Gleise an Ort und Stelle. Ist der Boden mit Steinen bedeckt, haben es Wurzeln und Unkraut schwer. Damit hält Gleisschotter die Vegetation entlang der Bahnstrecke in Schach. Ebenso wirken Steine auf Bahngleisen als Dämpfer der Geräuschkulisse. Ohne Steinschotter auf Bahngleisen würden Züge noch lauter an euch vorbeidonnern (Quelle: WDR 2).