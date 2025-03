Diese „Squid Game“-Folge bricht Zuschauern das Herz – Fans nennen sie die beste der Serie

Ihr seid Fans von südkoreanischen Filmen und Serien und besonders von actionreichen Geschichten mit Horror-Elementen? Dann kennt ihr bestimmt „Squid Game“ – inklusive dieser besonderen Folge!

„Squid Game“ – das macht die Serie aus

Die Serie „Squid Game“ sorgte bei ihrem Erscheinen im Jahr 2022 für jede Menge Gesprächsstoff. Ende 2024 soll die zweite Staffel herauskommen, eine dritte Staffel ist für 2025 geplant. Schauen könnt ihr die Serie auf Netflix.

Die südkoreanische Serie beschreibt eine grausame Geschichte über 456 Menschen, die sich in finanzieller Notlage befinden und zu einem eigenartigen, geheim geleiteten Spiel eingeladen werden, bei dem 45,6 Milliarden Won gewonnen werden können.

Das Spiel basiert auf einfachen Kinderspielen wie beispielsweise Seilspringen. Die einzelnen Spieler müssen gegeneinander antreten, wobei die Verlierer eliminiert werden. Es ist also ein Spiel um Leben und Tod. Das verleiht der Geschichte eine verstörende, beängstigende Dynamik.

„Squid Game“ ist gesellschaftskritisch und spielt mit Themen wie Gier, Macht und Verrat. Die Serie behandelt gesellschaftlichen Dilemmata sowie Unterschiede und beleuchtet kritisch die Ungleichheiten zwischen Arm und Reich.

Die Hauptfigur ist Seong Gi-Hun, ein junger Familienvater, der für seine Familie dringend Geld benötigt und sich deshalb auf das Spiel einlässt. Dieser muss sich in einer besonders beliebten Folge einer sehr schwierigen Herausforderung stellen.

Hier findet ihr nochmal den Trailer zur ersten Staffel „Squid Game“.

Squid Game - Offizieller Trailer

„Kkanbu“ – eine ganz besondere Folge

+++Achtung! Es folgen Spoiler zu „Squid Game“!+++

Die sechste Folge der ersten Staffel gefällt vielen Zuschauern besonders. Sie wird auf IMDb mit 9,2 Sternen bewertet. Die Spieler müssen in Paare zusammenkommen. Die meisten Spieler glauben, dass sie miteinander gegen ein anderes Team antreten müssen, jedoch müssen sie innerhalb der Paare gegeneinander spielen. Es wird ein Murmelspiel gespielt – jeder Verlierer wird eliminiert.

Gi-Hun sucht sich als Partner den alten Mann Oh Il-Nam, weil er ihm helfen will. Im Laufe des Spiels nutzt Gi-Hun jedoch das schwache Gedächtnis des alten Mannes aus, um zu gewinnen. Il-Nam gibt auf und wird scheinbar eliminiert, wobei er den Begriff „Kkanbu“ in den Raum wirft, was so viel wie „Freundschaft“ und „enge Verbundenheit“ bedeutet.

Die Folge schockiert und berührt gleichzeitig, da sie die Zerrissenheit zwischen Freundschaft und Feindschaft darstellt. Die Spieler stehen zwischen ihrer eigenen Moral und ihrem eigenen Überleben – einem Überleben, welches durch Selbstvorwürfe und Gewissensbisse gekennzeichnet ist. Die Folge spannt einen Spagat der Gefühle, auch für die Zuschauer.

