Diese Tricks helfen wirklich: Professorin erklärt, wie ihr euer Auto schnell runterkühlt

Es ist Sommer, es ist heiß draußen und das Auto wird zur Sauna. Doch mit ein paar kleinen Tricks kühlt ihr euer Fahrzeug schnell runter, ohne lange auf die Klimaanlage zu warten.

Mit dem Fenstertrick wird's kühl im Auto

Hannah Fry, Professorin für Mathematik an der Universität Cambridge, teilt auf ihrem Instagram-Account einen genialen Trick mit ihren Abonnenten und erklärt dabei gleich noch, warum Fluiddynamik hier eine wichtige Rolle spielt. So funktioniert's:

Lasst ein Fenster hinten im Auto ganz herunter. Steigt aus, öffnet die Tür auf der gegenüberliegenden Seite und schließt und öffnet sie anschließend wieder mit ein paar schnellen Handbewegungen. Die warme Luft aus dem Auto wird durch die Tür nach draußen gepumpt und kühlere Luft strömt durch das geöffnete Fenster nach. Grund ist ein Niederdruck, der dabei entsteht, sowie der Massenfluss.

So könnt ihr in ein kühleres Auto steigen und macht die Fahrt für euch und eure Mitfahrer von Anfang an angenehmer. Lasst euch den Trick von Hannah Fry nochmal im Detail erklären:

Wollt ihr nicht nur euer Auto, sondern auch die Wohnung abkühlen, haben wir im Video Tipps für euch parat:

Mehr Tricks für ein kühles Auto

Lüftung im Auto richtig vorbereiten

Auf langen Fahrten lohnt es sich, die Klimaanlage einzuschalten. Auf einer Kurzstrecke seid ihr noch effektiver, wenn ihr die Lüftung vorbereitet.

Öffnet vor dem Einsteigen alle Fenster, sodass die aufgeheizte Luft entweichen kann. Fahrt mit offenen Fenstern los, damit der Fahrtwind euch erfrischt. Schaltet die Klimaanlage im Auto ein und schließt die vorderen Fenster, sobald kühle Luft bei euch ankommt. Die hinteren Fenster lasst ihr für etwa zwanzig Sekunden einen Spaltbreit offen. Schließt dann auch die Rückfenster und stellt die Klimaanlage auf Umluft ein. Stellt die Klimaanlage nicht auf die kälteste Stufe, denn das kann den Kreislauf überfordern. Richtet die Lüfter auch nicht direkt auf euren Körper, sonst drohen Muskelverspannungen oder eine Bindehautentzündung. Nach etwa zehn Minuten erhöht ihr die Temperatur der Klimaanlage langsam und stellt die Umluftfunktion wieder aus.

Clever parken und Hitze im Auto vermeiden

Noch besser ist es, wenn ihr der Hitze im Auto vorbeugt und richtig parkt. Überlegt euch beim Abstellen des Autos, wie die Sonne am Tag weiter läuft und wo später der Schatten sein wird. Nutzt einen Sonnenschutz für die Windschutzscheibe (auf Amazon ansehen), um ein Aufheizen zu verringern.

Zu Hause ist es am hilfreichsten, wenn ihr euer Fahrzeug unter dem Carport parkt. Dieser verhindert, dass die Sonne direkt auf das Auto scheint und es zu heiß im Auto wird. Laut ADAC ist auch eine Halbgarage hilfreich. Diese Abdeckung senkt die Temperatur im Innenraum schon um zehn Grad.