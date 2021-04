Immer wieder gelangen private Login-Daten an die Öffentlichkeit – häufig mitsamt der dazugehörigen Passwörter und oft gleich mit Millionen anderen. Die Webseite „Have I Been Pwned?“ hat es sich zum Ziel gemacht, Betroffene zu informieren, und sollte in keiner Bookmark-Sammlung fehlen.

Datenlecks einfach erkennen: „Have I Been Pwned?“ hilft

„Have I Been Pwned?“, frei übersetzt „Bin ich von Datenklau betroffen?“, ist seit 2013 eine Anlaufstelle im Internet für alle, die wissen wollen, wo die eigenen Daten frei im Netz herumschwirren. Man gibt einfach die eigene E-Mail-Adresse ein und erfährt sofort, in welchen Datenlecks diese auftaucht. Betroffen ist fast jede Adresse, oft sogar mehrfach.

Das Problem: Viele Nutzerinnen und Nutzer verwenden auch heute noch dasselbe Passwort in Kombination mit derselben E-Mail-Adresse über mehrere Webseiten hinweg. Dieser Leichtsinn sorgt schnell dafür, dass sich Cyber-Ganoven Zugriff auf Online-Banking, E-Mail-Konten oder andere wichtige Dienste verschaffen können.

Der Sicherheitsexperte Troy Hunt startete daher im Dezember 2013, nach einem — für damalige Verhältnisse — gigantischen Datenleck bei Adobe, von dem mehr als 153 Millionen Accounts betroffen waren, die Seite „Have I Been Pwned?“ (abgekürzt auch als HIBP bekannt). Schon damals boten verschiedene Webseiten die Möglichkeit an, nach der eigenen E-Mail-Adresse zu suchen. Eine zentrale Anlaufstelle, die viele verschiedene Leaks zusammenfasst, gab es aber nicht. Darüber hinaus konnten sich Benutzer sich nicht einfach darüber informieren lassen, wenn ihre E-Mail-Adresse irgendwo in einem Leak enthalten war. Dies wollte Hunt ändern.

Have I Been Pwned? Die einfache Suche nach der eigenen Adresse in einem Meer von Milliarden Nutzern

Was vor Jahren mit rund 154 Millionen betroffenen E-Mail-Adressen den Anfang nahm, hat sich seitdem deutlich verschlimmert. Zum aktuellen Zeitpunkt zählt die Seite 11 Milliarden betroffene Accounts. Das sind natürlich nicht alle Vorfälle, die es je gab, aber es dürften zumindest viele bekannte und aktuelle Hacks berücksichtigt sein. Absolute Sicherheit kann auch dieser Dienst nicht bieten, denn was nicht bekannt ist, kann nicht eingetragen werden.

Beim Besuch der Seite kann in das Suchfeld einfach eure oder eine andere beliebige E-Mail-Adresse eingegeben werden, woraufhin man innerhalb weniger Sekunden darüber informiert wird, ob die angegebene Adresse in einem Leak enthalten ist. Dies hilft dann etwa dabei, sich zu einer Passwortänderung bei den betroffenen Diensten zu entschließen.

Außerdem geben die Resultate einen Einblick darauf, wie weit es die ausgewählte Adresse im Internet „geschafft hat“. Die Leaks kommen nämlich nicht nur von Online-Diensten wie Dropbox, Adobe oder MySpace, sondern auch von Mailling- oder Spam-Listen. Da auch dies einen Eingriff in den Datenschutz darstellt, sind diese Quellen in den gezeigten Informationen mit enthalten.

Mehr als nur geleakte E-Mail-Adressen

Hatte sich Hunt einst auf den Abgleich von E-Mail-Adressen spezialisiert, wurde die Seite im August 2017 durch eine weitere hilfreiche Suchfunktion erweitert. So bietet der Dienst seitdem auch eine Suche in einer anonymisierten Liste geleakter Passwörter an. Dies geschah als Reaktion auf eine Empfehlung des National Institute of Standards and Technology in den USA, kurz NIST.

Darin heißt es, dass bei der Verifikation von Passwörtern auch überprüft werden soll, ob das ausgewählte Kennwort eines Nutzers bereits in einem Datenleck enthalten war. Genau diese Schnittstelle bietet Hunt seitdem an und wird etwa vom Passwort-Manager 1Password angezapft.

Hier bietet das Watchtower genannte Feature nicht nur eine Übersicht über Dienste, bei denen man schnellstmöglich sein Passwort ändern sollte, sondern eben auch eine Liste der Accounts mit einem schwachen Passwort. Wie das funktioniert, ohne dass die persönlichen Informationen den eigenen Computer verlassen müssen, erklären die Entwickler von 1Password in einem Blog-Post.

Außerdem liefert HaveIBeenPwned.com die Möglichkeit, zu überprüfen, ob die eigene Telefonnummer beim kürzlich entdeckten großen Facebook-Leak dabei ist. Hunt hatte zuvor öffentlich gefragt, ob die Nutzerinnen und Nutzer das Feature implementiert sehen wollten, denn Telefonnummern sind noch sensibler als E-Mail-Adressen, deren Eingabe setzt Vertrauen in den Betreiber voraus. Nach poitivem Feedback integrierte er die Funktion kurzerhand – trotz technischer Herausforderungen.

Schnelle Information bei neuen Datenlecks

Wie erwähnt war eines der grundlegenden Ziele, Internet-Nutzer darüber zu informieren, dass ihre E-Mail-Adresse im Netz verbreitet wird. Um dies nicht nur auf einen manuellen Besuch von haveibeenpwned.com zu limitieren, könnt ihr euch auch jedes Mal vollautomatisch darüber informieren lassen, wenn eure Adresse in einem neuen Leak entdeckt wurde. Eine Funktion, die wir auf jeden Fall empfehlen.

Fazit: Have I been pwned ist eine der nützlichsten Webseiten im Netz zum Thema Datensicherheit. Sie hat einen festen Platz in euren Bookmarks und eine Spende verdient.