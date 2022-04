Günstiger geht es bei TWS-Kopfhörern kaum: Noch in dieser Woche bietet Aldi Süd neue In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Blaupunkt an, die schon für 19,99 Euro zu haben sind. Das Modell TWS 20+ lässt sich drahtlos aufladen und ist in zwei Farben erhältlich.

Aldi Süd: TWS-Kopfhörer von Blaupunkt für 19,99 Euro

Ganz am unteren Ende der Preisspanne bei drahtlosen Kopfhörer sind die TWS 20+ des Herstellers Blaupunkt zu finden – weil Aldi Süd einen heftigen Preisnachlass gewährt. Ab Donnerstag, den 28. April 2022, sind die kleinen Kopfhörer in den Filialen und online zu bekommen. Eigentlich kosten sie 49,95 Euro. Die Ersparnis beträgt also 29,96 Euro oder 59 Prozent.

Aldi Süd bietet die TWS-Kopfhörer in zwei Farben an, wobei anscheinend nur die schwarze Variante farblich abgesetzte Ohrmuscheln besitzt. Unabhängig vom Aussehen verfügen die Kopfhörer über Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Kommunikation mit der Musikquelle. Als maximale Reichweite gibt der Hersteller 10 Meter an. Eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist aufgrund des kleinen Preises nicht mit dabei.

Blaupunkt zufolge können die TWS 20+ mit einer Ladung (je 40 mAh pro Ohrstöpsel) für etwa vier Stunden Musik sorgen. Über das mitgelieferte Ladecase mit einer Kapazität von 500 mAh sind bis zu 20 weitere Stunden drin. Das Ladecase selbst soll nach zwei Stunden wieder bei 100 Prozent angekommen sein. Anders als beim Modell TWS 20 lässt sich die Plus-Variante optional auch drahtlos aufladen. Ansonsten wird das zum Lieferumfang gehörende USB-Kabel genutzt.

Blaupunkt-Kopfhörer bei Aldi Süd: Lohnt sich der Kauf?

Die In-Ear-Kopfhörer können sich durchaus lohnen, falls keine Spitzenleistung beim Klang erwartet wird. Wer nicht täglich Musik oder Podcasts hört, oder vielleicht auf der Suche nach einem besonders günstigen Zweitgerät ist, sollte sich das Angebot von Aldi Süd genauer anschauen. Alternativ lohnt sich ein Blick aus unsere Testsieger und Empfehlungen.